In 20 Jahren soll sie der Bundesrat loben

Wiesendangen im Jahr 2037: Der Bundesrat ist zu Besuch und lobt die Gemeinde als «beispielhaftes Vorbild für ein funktionierendes Verkehrskonzept». Dank der Hartnäckigkeit des Gemeinde­rates sei eine Umfahrungsstrasse entstanden, die den Schleichverkehr vom Dorfzentrum fortan fernhalte. So spielte sich ein kurzer Sketch einiger Teilnehmer der Zukunftskonferenz Verkehr am Samstag in der Wisenthalle ab, als sie ihre Vision «Wiesendangen 2037» ausdrücken sollten.

Temporeduktion gefordert

In der Gegenwart sind noch keine Bundesräte, dafür viele Fahrzeuge mit ausserkantonalen Nummernschildern in Sicht, die durch Wiesendangen brettern.

Als grösste Schwäche der Gemeinde sehen dies 112 der 160 Personen der Konferenz am Wochenende, also 70 Prozent. Auch die weiteren Negativränge hatten indirekt mit Schleichverkehr zu tun: 62 Personen empfinden die «zu hohen Tempi» in den Quartieren als störend. Sorgen um die Sicherheit der Fussgänger und Velofahrer machen sich 41 Personen.

Diese Standortbestimmung fand zu Beginn der Konferenz am Freitagabend statt. Bis zum Ende am frühen Samstagnachmittag wurde in insgesamt 21 Kleingruppen über mögliche Massnahmen diskutiert, ein Sprecher stellte diese jeweils im Plenum vor, dann durfte jeder Teilnehmer die Vorschläge mit Klebern bewerten. Die Gruppen wurden fünfmal neu zusammengesetzt.

Am Ende unterstützten 70 Personen, also knapp die Hälfte, eine Temporeduktion. Konkret: eine generelle 30er-Zone im Dorf Wiesendangen und Tempo 60 ausserorts, etwa in Richtung Bertschikon. Am zweitmeisten Unterstützer bekam der Vorschlag, dass der Gemeinderat sich «aktiv und zielorientiert» einsetzen müsse. Sprich: Die Einwohner wollen Resultate ­sehen. Als die Teilnehmer zuvor Erwartungen an den Anlass stellen mussten, lag die schnelle Umsetzung der Massnahmen durch den Gemeinderat auf Platz eins. Eine von einer Gruppe vorgeschlagene Verkehrskommission setzte der Gemeinderat deshalb sogleich in die Tat um. «Diese soll die Gemeinde unterstützen, aber auch die Massnahmen breit abstützen», sagt Gemeindepräsident Kurt Roth. Beim Ausgang konnten sich Freiwillige sogleich eintragen.

Als weitere populäre Massnahme stellte sich eine Umfahrung heraus, etwa in Kombination mit der Sperrung des Kistenpasses. Andere schlugen eine Umfahrung und eine Temporeduktion vor. Fern vom Schleichverkehr forderten Teilnehmer ein durchgehendes Velonetz und bessere ÖV-Anbindungen für die Aus­sen­wachten der Gemeinde.

Breite Abstützung gesucht

«Dieser Anlass sollte wie ein Trichter wirken, alle Meinungen sind berechtigt und gefragt», sagt Inger Schjold von der Firma Frischer Wind, die den Anlass zusammen mit Paul Krum­men­acher konzipierte und moderierte. Deshalb habe es ausser dem Stichwort Verkehr auch keinen engeren Rahmen seitens der ­Gemeinde gegeben. Gemeindeschreiber Hans-Peter Höhener sagt: «Weil es schon viele konkrete Forderungen von Interessengruppen gab, wollten wir bewusst einen Schritt zurücktreten.»

Eine Spurgruppe, bestehend aus eben diesen Interessen­gruppen, Ortsparteien, Gewerbeverein, Landwirten, Dorfvereinen, Schulgemeinden, war dafür ­zuständig, dass möglichst alle Sichtweisen an der Konferenz vertreten sind. Das ist gelungen. Die Gemeinde will nun mit Verkehrsplaner Paul Widmer konkrete Massnahmen erarbeiten.

Allerdings stellt sich die Frage, wie die Mehrheiten bei einer allfälligen Abstimmung über eine Massnahme an einer Gemeindeversammlung aussehen würden. An der Konferenz war nur ein kleiner Teil der Stimmbürger ­anwesend. (Der Landbote)