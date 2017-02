Internetausbau, der laut Kritikern keiner ist

Die Downloadzeiten in Elgg, Hagenbuch und Hofstetten sollen sich verkürzen. Die Swisscom hat mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Das Netz bleibt jedoch ein «Mischling». Denn die Swisscom als Bauherrin erstellt sogenannte Knotenpunkte aus Glasfaser. Von dort aus fliessen die Daten durch Kupferkabel die letzten zweihundert Meter in die Wohnungen. «Fiber to the street» (FTTS) heisst dieses Modell.

«Massive Verbesserung»

Doch nicht alle Ortschaften profitieren davon. In Hofstetten werden Jakobstal, Neubruch, Sonnental, Stoss und Weidhof nicht angeschlossen. «In diesen Ortschaften stehen momentan keine Bauprojekte an», sagt Roger Gerber, Gemeindepräsident von Hofstetten. Oftmals wird seitens der Gemeinden versucht, die Verlegung von Glasfasern bei aktuellen Bauprojekten mit einzubeziehen. Man habe versucht, die Swisscom trotzdem zu überzeugen, aber es hätte deutlich mehr Aufwand bedeutet: «Auch zusätzliche Stromkabel hätten verlegt werden müssen.»

Das Glasfaserkabel zieht sich laut Gerber der Länge nach durch die Gemeinde. In Scheunberg, Steig, Geretswil, Hüttstall und Ristall sind die Distanzen zu den Glasfaserknotenpunkten deshalb grösser als die üblichen 200 Meter. Die längeren Kupferkabel bremsen. «Das Tempo reduziert sich zwar massiv, die Geschwindigkeit erhöht sich für den Benutzer aber trotzdem», sagt Gerber. Mit FTTS werde man eine «massive Verbesserung» spüren, ist er sich sicher.

Amtskollege Christoph Ziegler aus Elgg sieht das ähnlich. In seiner Gemeinde werden alle Ortschaften angeschlossen. Auch Heurüti, wo die Behörde der Swisscom einen Betrag an den Anschluss zahlt. «Während der Sanierung der Kleinabwasserreinigungsanlage Huggenberg können die Glasfaserkabel verlegt werden», sagt Ziegler.

In Hagenbuch werden ebenfalls alle Ortsteile von der Swisscom berücksichtigt, wie Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer in einer Mitteilung schreibt. Teilweise wird auch «Fiber to the ­building» (FTTB) umgesetzt. Bei diesem Modell erhalten Büroge­bäude mit vielen Anschlüssen, wie etwa Banken, eine reine Glasfaserleitung. Die Zusatzkosten müssen die Firmen jedoch selber zahlen. FTTS kostet nichts.

«Kurzfristiges Denken»

Von den Gemeinden wurde auch das Modell «Fiber to the home» (FTTH) geprüft, besser bekannt als reines Glasfasernetz. «Es hätte die Gemeinde allerdings mehrere Millionen Franken gekostet, nur eine reiche Gemeinde kann sich das leisten», sagt Ziegler. Angesichts der «nicht sehr grossen Nachfrage» bezeichnet er die Kosten als «unverhältnismässig». Die Gemeinde Lindau bewilligte 2013 einen Kredit von 3,5 Millionen Franken für FTTH.

Gerber fragt sich, wie sich die Technologie entwickelt und ob Glasfaser dann immer noch das «Nonplusultra» sei.

Für Martina Lattmann, Vizepräsidentin der SP Elgg-Hagenbuch und Bachelor of Science in Informatik, ist FTTS zu wenig. Vor etwas mehr als einem Jahr gründete sie die Facebook-Gruppe «Elgg ans Netz», in der sie «Internettechnologien in der ­Gemeinde Elgg» fördern will. 50 Leute folgen der Gruppe. Lattmann sagt: «FTTS ist nicht zukunftsfähig, da man eine veraltete Kupfertechnologie länger am Leben erhalten möchte, primär aus Kostengründen.» Man gaukle der Bevölkerung einen Breitbandausbau vor, während in Winterthur oder Zürich der Ausbau von FTTH fast abgeschlossen sei. «Die Gemeinden auf dem Land verlieren somit weiter an Attraktivität und werden das Gewerbe, das auf eine schnelle Internetanbindung angewiesen ist, in andere Regionen vertreiben.»

Standortnachteil befürchtet

Ähnlich sieht das Fredy Künzler, Geschäftsführer des Internetanbieters Init7 und für die SP im grossen Gemeinderat in Winterthur tätig: «Ich glaube, dass in ein paar Jahren alle Gemeinden ohne FTTH einen Standortnachteil haben werden.» Mit dem Entscheid für FTTS «zementiere» man eine «uralte Kupfertechnologie». Er sieht vor allem im Bereich von «Home Office» oder sogenannten Cloud-Anwendungen in Zukunft einen Nachteil bei schlechten Internetverbindungen.

Den Vorteil des FTTS, das nun in Elgg, Hofstetten und Hagenbuch eingeführt wird, schätzt Künzler als gering ein: «Es ist ein aufgemotztes DSL.» Die Swisscom denke sehr kurzfristig, weil für sie nur der schnelle Profit relevant sei. «Vor hundert Jahren hat man auch nicht gesagt, dass gewisse Gebiete nicht mit Strom versorgt werden sollen, nur weil es für die paar ­Leute nicht rentiert.» Heute sollte man laut Künzler bezüglich dem Glasfasernetz gleich handeln wie damals.

Dass vor allem wirtschaftliche Überlegungen hinter dem eingeschränkten Ausbau stecken, bestätigt auch Swisscom-Sprecher Armin Schädeli, der einen «wirtschaftlich sinnvollen Ausbau» als Ziel der Planung nennt. Dass die Glasfaser in Kürze abgelöst wird und sich deshalb eine Investition nicht lohnen würde, schlägt Künzler in den Wind: «In unserem Leben werden wir kein alternatives Medium zur Glas­faser mehr erleben. Das kann ich mit Garantie sagen.» Auch Geschäftsführer Stefan Suremann vom Winterthurer Ingenieurbüro Strukturwerk GmbH, der die Gemeinden bei dem Breitbandausbau beraten hat, sagt: «Alle Experten sind sich einig, dass die einzig nachhaltige Technologie Glasfaser ist, die bis in die Liegenschaften gezogen wird.» (Landbote)