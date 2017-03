Jagd nach dem Traumjob

Blau-Gelb ist der Balken auf Co­rina Zachmanns Namensschild. Blau steht für Wirtschaft und Gelb für Informatik, eine gefragte Kombination am Absolvententag der ZHAW. So wird sie auch schnell angesprochen: In welchem Bereich sie einen Job suche und welche Erfahrungen sie mitbringe, fragt eine ehemalige Wirtschaftsinformatikstudentin, die nun für ihren Arbeitgeber, die IT-Firma AMPS, Absolven­tenanwerben soll. Es entsteht ein Gespräch über freie Stellen und persönliche Wünsche, eine Art Mini-Bewerbungsgespräch. Dann schreibt sich die Studentin in eine Interessentenliste ein; sie werde nachher ein H hinter den Namen schreiben, verspricht die Firmenvertreterin – H für «Hot», also für heisse Kandidaten.

AMPS-Scout Karin Tommer umschreibt ihre Aufgabe so: «Es ist ähnlich wie auf einer Singlebörse: Ich checke die Leute und die Farben auf ihren Schildern ab und springe sie dann an.» So viele Nummern erhalte sie sonst nie, scherzt die Firmenvertreterin.

Anstehen für den CV-Check

Der Absolvententag der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) fand am Donnerstag zum 18. Mal statt. Die von Studierenden organisierte Berufsmesse in den Eulachhallen sollte auch dieses Jahr wieder Absolventen mit potenziellen Arbeitgebern zusammenbringen. Mit 130 vertretenen Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und 1350 angemeldeten Besuchern ist sie in der Schweiz laut den Veranstaltern die grösste Messe dieser Art. Neben den Messeständen konnten sich Studierende Tipps für ihren Lebenslauf abholen oder ein professionelles Bewerbungsfoto schiessen lassen. Beide Angebote wurden rege genutzt, wie sich an langen Warteschlangen zeigte.

Veranstaltungen im Voraus und Tipps auf verschiedenen Internetplattformen und in Broschüren wollen auf das Networking am Absolvententag vorbereiten. Corina Zachmann, Bachelorstudentin im Abschlussjahr, sieht das locker. Sie erwarte nicht, mit einem Jobangebot die Halle zu verlassen, sagt die 24-Jährige. Sicherheitshalber hält sie sich an den ungeschriebenen Dresscode und trägt Bluse und Blazer und hat Kopien ihres Lebenslaufs dabei. «Heute bin ich entspannt, aber als ich mir gestern Abend überlegt habe, welche Firmenstände ich besuchen möchte, wurde ich etwas nervös. Ich dachte: Was ist, wenn ich einen möglichen zukünftigen Chef von mir treffe?»

Zachmann hat schon Vorarbeit geleistet: Einige Tage vor dem Anlass hat sie ihren Lebenslauf in das Portal des Absolvententags geladen, worauf sich bereits interessierte Firmen und Jobvermittlungen bei ihr gemeldet und sie an ihren Messestand eingeladen haben.

«Muss ich ins Ausland?»

Die Schlussbilanz fällt positiv aus. Ihre Lebensläufe konnte Corina Zachmann verteilen und sie konnte sich informieren. Als Wirtschaftsinformatikerin ist sie in einem Bereich tätig, in dem man oft vor Ort beim Kunden, teilweise auch im Ausland, arbeiten muss. Das sagt ihr eher nicht zu. «Nun konnte ich herausfinden, bei welchen Arbeitgebern es auch Stellen mit einem fixen Arbeitsort gibt», sagt Zachmann zufrieden.

Obwohl sie auf interessante Firmen stiess: Mit Bewerbungen möchte sie noch bis im Herbst warten. Zuerst muss nun die Bachelorarbeit abgegeben und müssen die Schlussprüfungen abgelegt werden. (Der Landbote)