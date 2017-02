«Jeder Tod ist eine Niederlage»

Die Leute werden alt und älter, und am Ende sterben sie an Krebs. Das ist, salopp gesagt, das Schicksal der Wohlstandsgesellschaft. «Unser Immunsystem ist nicht dazu da, Tumore zu bekämpfen», sagt in diesem Zusammenhang der Onkologe Miklos Pless. Diese Falschannahme sei aber weit verbreitet. Aber das Immunsystem sei primär dazu da, den Körper gegen Infektionen durch Bakterien, Viren und Parasiten zu schützen. «Es musste früher dafür sorgen, dass die Eltern mindestens 30 werden, damit ihr Kind bei ihrem Tod einigermassen selbständig war.»

Pless ist Chefarzt Medizinische Onkologie am Kantonsspital Winterthur (KSW). Weil die Zeit in den Sprechstunden oft sehr knapp ist, hat er vor zehn Jahren zusammen mit dem Chefarzt der Radio-Onkologie am KSW Urs Meier die «Tumortage» gegründet, einen Informationsanlass für Krebskranke und ihre Angehörigen. «Man kann sich auch im Internet informieren», sagt Pless. «Die Suche in dieser Fundgrube kann aber auch verheerend enden.» An den Tumortagen werde der aktuelle Wissensstand der Medizin in einer Sprache vermittelt, die auch ein Laie verstehe.

Die Fortschritteder letzten Jahre

Die medikamentöse Krebstherapie hat laut Pless in den letzten Jahren vor allem in zwei Bereichen grosse Fortschritte gemacht. «Zum einen – und das hätte ich nie für möglich gehalten – gelingt es mit der sogenannten Immuntherapie, das Immunsystem zu aktivieren. Damit erreicht man beispielsweise beim Hautkrebs bemerkenswerte Tumorverkleinerungen», sagt er. Die Immuntherapie, funktioniere allerdings vor allem bei Krebsen gut, die durch exogene Faktoren verursacht sind, also Lungenkrebs oder schwarzer Hautkrebs. «Diese Tumore können vom Immunsystem leichter erkannt werden, weil sie vom Körper als «fremder» wahrgenommen werden», sagt Pless. Durch die Immuntherapie wird der Krankheitsverlauf verlangsamt. Das bedeute einen grossen Fortschritt, sagt Pless, aber keine Heilung.

«Es gibt heute 12 bis 14 verschiedene Lungenkrebse, da ist es enorm wichtig, dass sich die Forschung für solche, kleinen Patientengruppen weiterhin lohnt.»



Zum anderen sei es in den letzten Jahren gelungen, die Biologie der Tumore besser zu verstehen. Man habe herausgefunden, dass eine Bruchstelle eines Chromosoms ein ständiges Zellwachstum und damit einen Tumor verursachen könne. Durch eine gezielte Therapie könne genau diese Bruchstelle behandelt werden. «Diese Therapie ist super, sie hilft jedoch nur bei ein bis drei Prozent der Krebspatienten.» Eine Heilung bringe sie nicht, aber die Lebenserwartung nach der Diagnose wächst, beispielsweise bei Lungenkrebs von früher zehn Monaten auf bis zu drei Jahre.

Das Problem derMedikamentenpreise

Krebsmedikamente sind noch extrem teuer. «Das ist ein echtes und zunehmendes Problem», sagt Pless. Die Präparate kosten 8000 bis 10 000 Franken pro Monat. «Und wenn man herausfindet, dass eine Kombination noch besser wirkt, sind die Kosten schnell bei 20 000 monatlich.»

«Jeder meiner Patienten ist ein kleiner Held»



Pless plädiert für ein System, bei dem der Patient erst bezahlen muss, wenn die Medikamente nach zwei Monaten Wirkung zeige. «Funktioniert die Therapie hingegen nicht, so gehen die zwei Monate auf Kosten der Pharmafirma», sagt Pless. Gleichzeitig sei es wichtig, dass es für die Pharmaindustrie interessant bleibe, an Medikamenten zu forschen, die auch nur einem Prozent der Krebskranken helfen könnten. «Es gibt heute 12 bis 14 verschiedene Lungenkrebse, da ist es enorm wichtig, dass sich die Forschung für solche, vergleichsweise kleinen Patientengruppen weiterhin lohnt.» Was aus Pless’ Sicht aber günstiger sein sollte, ist die Immuntherapie, denn diese müsse ja nicht auf eine einzelne spezifische Tumorart abgestimmt sein.

Patienten, die über sichhinaus wachsen

Als Chefarzt der medizinischen Onkologie ist Pless tagtäglich mit dem Sterben konfrontiert. «Jeder Tod geht mir nahe», sagt er, «aber einen gewissen Abstand muss ich haben, sonst könnte ich diesen Beruf nicht ausüben.» Wenigstens könne er sich von Anfang an auf die Möglichkeit einstellen, dass ein Patient sterben muss. Und obwohl er weiss, was auf ihn zukommt, sagt Pless: «Jeder Tod ist eine Niederlage.»

Nur traurig sei seine Arbeit aber nicht. «Jeder meiner Patienten ist ein kleiner Held», sagt Pless. «Fast alle wachsen mit dem Todesurteil vor Augen über sich hinaus.» Es sei ein Privileg, der Arzt dieser Menschen zu sein.

Die Tumortage Winterthur finden am 10. und 11. Februar in der ZHAW am St.-Georgen-Platz 2 statt. Mehr Informationen unter www.tumortage.ch (Der Landbote)