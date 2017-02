«Jeder hat so seinen Tick»

Cyrilla Schnell. Der Name ist Programm. Sie redet schnell, entscheidet schnell und engagiert sich schnell. In jedem Dorf gibt es die prägenden Figuren. In Rickenbach gehört die 40-Jährige zu jenen, die mitmachen, sich einsetzen und etwas bewegen möchten. Ihr begegnen Eltern im Elternrat, die Turnerinnen in der Frauenriege Altikon, die sie leitet, die jungen Teilnehmer des jähr­lichen Ricki-Fisch-Schwimmwettbewerbs oder Naturfreunde auf Exkursionen des örtlichen Naturschutzvereins.

Daneben erledigt sie für ihren Mann Thomas Baumann die Buchhaltung seines Winterthurer Optikergeschäfts. Acht Jahre lang leitete sie das Eltern-Kind-Turnen. «Aber das habe ich jetzt weitergegeben», sagt sie. Denn seit dem Januar ar­beitet sie in einem 50-Prozent-Pesum als Handarbeitslehrerin in der Primarschule Hegifeld in Winterthur.

Hat Cyrilla Schnells Tag mehr als 24 Stunden? «Nein, natürlich nicht», sagt sie und lacht. «Manchmal sehe ich auch nicht mehr so taufrisch aus, wenn ich viel um die Ohren habe.» Am Tag des Interviews stimmt das jedenfalls nicht. Die zweifache Mutter war spontan am gleichen Tag für das Gespräch zu haben und wirkt hellwach. Eine Terminkollision hat sie derzeit bis im Herbst zu lösen. Dann organisiert sie nämlich – schon seit Jahren – die Frauenfelder Spielbörse, die ihre Schwiegermutter einst ins Leben rief. Drei Tage dauert die Börse. «Da muss ich mal überlegen, wie das mit dem Unterricht vereinbar ist.»

Als Kind sei sie wohl eher ein Phlegma gewesen. Das würde jedenfalls ihre Mutter über sie sagen, meint Cyrilla Schnell. Aber die Energie und der Tatendrang würden in der Familie liegen. «Auch meine Grossmutter war eine sehr engagierte Frau und meine Mutter ist es auch.» Bei all ihren Einsätzen frage sie sich halt immer: «Wer macht es sonst?»

Es gebe in allen Bereichen diejenigen, die immer nur laut motzen würden. «Und wenn es darum geht, sich einzusetzen, ist keiner von denen da.» Eine solche Person wolle sie nicht sein und deshalb packe sie mit an.

Auf ganz eigene Hobbys fernab der Dorfvereine verzichtet sie dennoch nicht. Im Garten ihres Einfamilienhauses in Sulz pflegt sie eine ganze Sammlung Beerensträucher. Einige davon hat sie, wie schon das Haus, einst ein Arbeiterhaus der Sulzer, von ihrer verstorbenen Grossmutter übernommen.

Alle Häuser der Arbeitersiedlung hatten einen Garten für die Selbstversorgung der Familien. Schnells Grossmutter hat dem Nachbarn irgendwann den Pflanzblätz abgekauft. Darum gibt es heute viel Platz für die Beeren. Cyrilla Schnell hat die Stauden der Oma mit weiteren, teils seltenen Sorten erweitert. Zum Beispiel mit der Erstbeere, einer Schweizer Züchtung, die der Heidelbeere ähnlich ist. Oder mit der Orangessa, einer orangen Johannisbeere. Daneben wachsen Pfirsiche, Aprikosen, Birnen, Holunder, Äpfel sowie ein selbst gezogener Mirabellenbaum.

Ihre beiden Kinder naschen die Beeren zwar gerne und Cyrilla Schnell backt auch viele Obstkuchen. Aber trotzdem übersteigt die Ernte den Konsum. Aus dem Überschuss ist eine weitere Leidenschaft erwachsen: Konfitüre. «Als meine beiden Gefriertruhen voll waren, brauchte ich eine Alternative.» Wie viele volle Konfigläser in ihrem Keller lagern, kann Schnell, wie bei ihren Beerensträuchern, nicht beziffern. Das Konfikochen hat sie auch von ihrer Grossmutter gelernt. «Ich hatte zunächst keine Ahnung, wie ich zum Beispiel die harten, pelzigen Quitten gescheit verarbeiten soll.» Ein Anruf bei Oma schaffte Abhilfe. «Sie nahm das grösste Messer, das sie in meiner Küche fand und hackte die Früchte mit voller Kraft ausein­ander», erzählt Schnell.

Von Fachbüchern, wie der «Marmeladenbibel», liess sie sich weiter inspirieren. Darin sind auch Rezepte für exotische Kombinationen oder seltene Obstsorten zu finden. «Einige Sorten habe ich nur deshalb in meinem Garten gepflanzt.» Unterdessen kocht sie auch Konfis, die in keinem Supermarkt zu finden sind. Sammelt im Wald Vogelbeeren, wilde Schlehen oder Cornelkirschen und züchtet im Garten Rosen allein für die Produktion von Rosen- oder Hagebutten­gelee. «Dafür bleiben die Stauden natürlich völlig ungespritzt.» Die doch recht anfälligen Blüten würden dann zwar nicht so hübsch aussehen, aber sie seien brauchbar für die Verarbeitung in der Küche.

Auch mit Gemüse in der Konfi experimentiert sie gerne. Doch eine Sorte kommt nach ersten Versuchen nicht mehr ins Glas: «Zucchettikonfi. Die isst in meiner Familie nämlich keiner ausser mir und für mich alleine brauche ich nicht mehrere Gläser davon», sagt Schnell. «Tja, so hat jeder seinen Tick und meiner sind halt die Beeren und Konfi­türen.» (Landbote)