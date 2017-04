Käufer gesucht für das Kirchgemeindehaus

Die Fährfrauen «betten Tote zur Ruhe und gestalten mit Dableibenden den Abschied», wie sie selber sagen. So gesehen war ihr gestriges Treffen passend zum Ort, wo dieses stattfand — im Kongress- und Kirchgemeindehaus Liebestrasse. Gestern wurde bekannt, dass die reformierte Kirchgemeinde das Haus Ende des Jahres schliessen wird.

Vor mehr als hundert Jahren, 1913, war das Kirchgemeindehaus als eines der ersten im Land eröffnet worden. Neben kirchlichen Feiern fanden stets auch soziale und kulturelle Anlässe statt: Pfadiabende, Generalversammlungen, Konzerte, Seniorennachmittage, Unterhaltungsabende, Jugendtreffs.

Schon im alten Jahrtausend wurde klar, dass das Haus eigentlich zu gross ist für die immer kleiner werdende Kirchgemeinde. 2006 wechselte es auch offiziell den Fokus und wurde zum Zwitter: halb Kirchgemeinde-, halb Kongresshaus.

Chorprobe und Apéro Riche

Flotte Blechkunst kam an die Wände, Flatscreen, Teesortiment und Kaffeautomat tauchten auf. Doch noch immer dringt überall die kirchliche Vergangenheit und die Geschichte des Hauses durch: Hier ein Klavier, dort die Bronzebüste eines engagierten Pfarrers, auf der Bühne im Saal Orgelpfeifen. Der Gang wollte nie zur Lobby werden, und selbst die Garderobenständer erinnern stets eher an Chorprobe als an Apéro Riche.

Das Haus als Ganzes und die unzähligen hübschen Details wie Lampen, Holztäfer und Decken sind geschützt, verändert werden darf nur, was die Denkmalpflege erlaubt. Und die gilt als strikt.

War es dieser Spagat zwischen zwei ganz verschiedenen Welten, der letztlich zum Ende führte? «Ich weiss es nicht», sagt Kirchenpflegepräsident Andreas Schraft. Doch die bauliche Struktur sei nun einmal gegeben, und «in dieser Struktur ist es fast unmöglich, einen Kongressbetrieb zu führen. Das war von Anfang an ein schwieriges Unterfangen.»

Nun sei der Moment für eine Zäsur gekommen: Die Kirche will die Kosten fürs defizitäre Kongresshaus nicht mehr länger tragen; Ende Jahr steht der Betrieb still. Rund ein Dutzend Angestellte werden ihre Stelle verlieren. Es sei denn, die Kirchgemeindeversammlung folgt Mitte Mai nicht dem Antrag der Kirchenpflege. Doch sie stellt nur diesen einen und sieht keine Alternative mehr.

Verkauf nicht auszuschliessen

Wenn das angestrebte Gespräch mit der Stadt nicht den erhofften Erfolg bringt (sprich: eine Kostenbeteiligung), steht dann der Verkauf zur Diskussion? Schraft zögert zuerst und sagt dann: «Schon im Vorfeld haben wir über den Verkauf des Kirchgemeindehauses nachgedacht und Gespräche geführt. Sicher bleibt das ein Thema. Doch wenns je konkret um den Verkauf von kirchlichen Gebäuden geht, stehen andere möglicherweise weiter oben auf der Liste.» (Landbote)