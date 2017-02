Kanton entscheidet über Ausnahme für WM

Das Motocrossrennen «Grand Prix of Switzerland» bei Niederwil, das zur Weltmeisterschaftsserie MXGP gehört, wirbelt bereits vor dem ersten Startschuss viel Staub auf.

Derzeit prüft das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, ob sich diesen Sommer auf dem Areal «Schweizer Zucker» erneut die weltbesten Motocrossfahrer messen. Denn das Areal liegt in der Landwirtschaftszone und benötigt deshalb eine Ausnahmebewilligung, wie im letzten Jahr, als die Strecke auf- und wieder abgebaut wurde (siehe «Vorgeschichte»). Der Gemeinderat würde eine Umzonung nicht unterstützen.

Anwohner Alexander Kutter, der nach dem ersten WM-Rennen letzten Sommer eine Petition gegen eine Neuauflage gestartet hatte, wollte nun von der Rechtssektion des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation wissen, ob die Ausnahmebewilligung für das letztjährige Rennen gesetzeskonform war.

Im Jahresplan der Rennserie und von Patrouille Suisse

Die verkürzte Antwort: Nein, aber. Motocross-Veranstaltungen in einer Landwirtschaftszone seien nicht zonenkonform. Auch eine Rückbauverpflichtung ändere daran «nichts Wesentliches». Wenn — wie in diesem Fall — Fruchtfolgeflächen betroffen seien, müsse man diesem Aspekt «ein grosses Gewicht beimessen». Allerdings können «wichtige Interessen» eine Ausnahmebewilligung legitimieren.

Kutter sieht keine wichtige Interessen vorliegen, «ausser, dass sich eine Event-Firma die Taschen auf Kosten der Anwohner füllt.» Auf der Internetseite des diesjährigen WM-Rennens werden bereits Tickets angeboten, im offiziellen Rennkalender ist der Grand Prix Gachnang/Frauenfeld fixiert. Die Patrouille Suisse hat den WM-Lauf in ihrem Jahresplan ebenfalls bereits eingetragen. Daniel Reist, Kommunikationschef der Verteidigung, sagt aber: «Es ist nicht ungewöhnlich, wenn eine Flugshow nicht durchgeführt wird.» Etwa wenn das Wetter zu schlecht sei.

Kutter findet, dass Veranstalter Willy Läderach die Planung am falschen Ende begonnen hat: «Erst müssten die nötigen Bewilligungen vorliegen.» Kutter sagt, dass Läderach den Kanton so erpressen wolle. «Das ganze Vorgehen ist eine beispiellose Respektlosigkeit gegenüber der Kantonsregierung und den Anwohnern», sagt er.

Zuversicht beim Veranstalter, keine Auskunft vom Kanton

Veranstalter Willy Läderach, weist auf die langjährige Tradition des Motocross in der Ostschweiz hin. Damit hat er nicht Unrecht: Zum 56. Mal findet diesen Frühling etwa das Ostermontagrennen auf der Strecke Schollenholz in Frauenfeld statt. Läderach hat 2015 einen Dreijahresvertrag mit der Rennserie MXGP abgeschlossen. Die WM-Saison ist am vergangenen Wochenende in Katar gestartet. «Wir verkaufen bereits Tickets, weil wir im offiziellen Rennkalender der Weltmeisterschaft stehen», sagt Läderach. Es gehe nicht darum, Druck auf den Kanton auszuüben. Er zeigt sich zuversichtlich, dass das Rennen eine Bewilligung erhalten wird. Eine Pressekonferenz des Veranstalter MXGP Suisse AG ist für den Monat Mai vorgesehen. Das Departement für Justiz und Sicherheit wollte sich zu einem laufenden Bewilligungsverfahren nicht äussern. (Landbote)