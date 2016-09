Kein richtiges Leben im falschen

Das haben wir doch schon gehört: «Was wir hier tun, mag nicht als moralisch empfunden werden; aber es ist gewiss legal.» Das mag für vieles gelten, aber ganz besonders gilt es für Offshorefirmen und Offshorefinanzplätze, unter denen es eigentliche Finanzparadiese oder Steueroasen gibt. In solchen Steueroasen und Offshorezentren haben sich die italienischen Fotografen Paolo Woods (*1970) und Gabriele Galimberti (*1977) während über zwei Jahren umgesehen, waren in 13 Ländern auf vier Kontinenten und «suchten nach sichtbaren Spuren der dort betriebenen, mehrheitlich unsichtbaren Offshoreaktivitäten».Kein fotogenes Thema, wie Woods & Galimberti selbst bemerken; es galt vielmehr, Virtuelles in fotografische Bilder umzusetzen. Das ist ihnen mit den rund vierzig Arbeiten, die sie in der ­Coalmine zeigen, hervorragend gelungen. Und weil all die Aufnahmen von teilweise sehr ausführlichen Legenden begleitet werden, kann der Betrachter ­einiges lernen. Gezeigt werden vor allem die negativen Aspekte der Offshorefinanzplätze, die unter besonderen Gesichtspunkten positiven (im Zusammenhang etwa mit Nachlassregelung) bleiben ausgeklammert.

Mächtig, wichtig, reich

Panama, die Cayman und die British Virgin Islands, Hongkong und Singapur, Guernsey, Angola, Delaware, London, die Niederlande: lauter Länder und Städte, die als Offshorezentren «Steuerflucht, Geheimnistuerei, Offshore-Banking und extremen Reichtum verkörpern». Ist es dieses Wissen, diese Perspektive der beiden Fotografen, die bewirkt, dass wir (ich jedenfalls) die Mehrzahl der ausgestellten Fotografien als irgendwie seltsam, ein wenig unangenehm, ja unsympathisch empfinden?

Kulissenhaft. Das Wort geht einem beim Rundgang durch die Ausstellung immer wieder durch den Kopf. Künstliche Wände, die sich vor oder hinter etwas schieben, vorne, hinten, mittendrin die Akteure, mächtige, wichtige Menschen zumeist, ab und zu auch die «unwichtigen», die Nebenakteure, die selbst vielleicht nicht vom verwahrten Reichtum profitieren, doch von den Folgen dieses ganz speziellen Wirtschaftszweiges betroffen sind. Vielleicht so wie die 34-jährige Nicole aus den Philippinen, die bei einer singapurischen Familie als Haushaltshilfe angestellt ist.

Ein einziger Gott

Nicole, die nackt am nachtdunklen Fenster eines Hotelzimmers steht; durch die Spiegelung in der Scheibe bekommt sie auch ein Gesicht. Als Hausangestellte hat sie einen freien Tag pro Woche, an dem sie dem wesentlich lukrativeren Geschäft der Prostitution nachgeht und so ihre Angehörigen zu Hause finanziell unterstützen kann.

Vielleicht auch Lam Po Yin, der als «Käfigmensch» in Hongkong lebt, einer reichen Stadt, in der akute Wohnungsnot herrscht und rund 20 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze ­leben. In der es, in den Worten des Chefconcierge des Hotels Mandarin-Oriental (er begegnet uns auf einem anderen Bild), «nur einen Gott gibt: Geld».

«... aber es ist gewiss legal.» Richard Coles sagt das, früherer Gouverneur der Cayman-Inseln und «standhafter Verfechter einer führenden Rolle der Caymans als Steuerparadies». Woods & Galimberti zeigen ihn kühn geschnitten, klar umrissen, am unteren Bildrand in einem Palmengarten, fast wie zwei künstlich zusammengefügte Bildebenen. Ähnlich zusammengefügt der nächtliche Blick vom Sevva Club in Hongkong auf das leuchtende Gebäude der HSBC-Bank mit den angeschnittenen Köpfen der Clubbesucher: Schattenwirtschaft, Schattenwelt? Wollen wir so leben?

Aber vielleicht leben wir ja schon längst so und merken es nur nicht, wie bei so vielen anderen Fragwürdigkeiten im Leben. Am Ende der von Katri Burri kura­tierten Schau, neben der Nische mit dem Gästebuch und den ­Eintragungen von beeindruckten Besuchern, finden wir zwei Bild­tafeln, die all die Tatsachenfotografien ergänzen. Die eine zeigt eine Auswahl von Produkten von Firmen, die Offshoreprofiteure sind – Fedex, Lacoste, Pepsi, Coca-Cola, Lipton, Gillette, Pampers, Tampax, Duracell und wie sie alle heissen: Lauter verdächtige oder schuldbeladene Produkte, auf die ein gewissenhafter Mensch verzichten sollte?

Bis 8. Okt. Mo bis Fr 8–19, Sa 11–16 Uhr. In der Ausstellung liegt auch das gleichnamige Buch von Nicholas Shaxson mit den Fotografien von Woods & Galimberti auf (engl., 55 Fr.). (Der Landbote)