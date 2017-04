Keine 1. August-Feier mehr in der Reithalle?

Es ist eine Feier mit langer Tradition: Seit vielen Jahren wird der Schweizer Nationalfeiertag in der Reithalle zelebriert. Die Halle ist mit Flaggen dekoriert, am Nachmittag werden Würste gegrillt und nach dem Glockenspiel um 20 Uhr trägt eine bekannte Persönlichkeit eine Rede vor.

Diese Tradition scheint nun in Gefahr. Es ist zweifelhaft, ob die Feier diesen Sommer stattfinden wird, denn der aktuelle Präsident des Organisationskomitees Hans-Peter Oberhänsli sucht seit zwei Jahren erfolglos einen Nachfolger. Dieses Jahr tritt er endgültig zurück und organisiert die Feier nicht noch einmal. Das Geld ist für ein Mal nicht das Problem. Die Stadt zahlt der Kommission einen Beitrag von 5000 Franken, der auf die vier offiziellen Nationalfeiern in Iberg, Wülflingen, Hegi und Altstadt-Töss (Reit­halle) verteilt wird. Das Garten- und Forstamt Stadtgrün stellt das Holz für das Höhen­feuer zur Verfügung.

«Das kann doch nicht sein»

«Es gibt noch drei andere Feiern in der Stadt, da ist es nicht tragisch, wenn diese wegfällt», sagt Oberhänsli. Anders sieht das Roberto Bernhard. Er gründete vor 25 Jahren die Bundesfeierkommission. Sie wird aufgelöst, wenn sich kein neuer Präsident finden lässt. «Es kann doch nicht sein, dass Winterthur mit seinen 100 000 Einwohnern diese Feier nicht zustande bringt», findet er. Zwölf Jahre hatte er sie organisiert, ganz zu Beginn noch auf dem Museumsplatz, später auf dem Brühlberg. Das Problem eine Nachfolge zu finden hatte er damals schon. «Wäre ich zehn Jahre jünger, würde ich noch einmal aushelfen, aber mit 88 Jahren stemmt man keine so grossen Projekte mehr», sagt Bernhard.

Stadt organisiert nicht selbst

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) beschwichtigt auf Anfrage: «Ich gehe immer noch davon aus, dass die 1. Augustfeier in der Reithalle stattfinden wird.» Die Stadt kann die Organisation der Feier allerdings nicht übernehmen. Einerseits ist das historisch bedingt, eine Behörde feiere sich nicht selber, weiss Roberto Bernhard. Andererseits will sie den Vereinen die Möglichkeit lassen, sich das Geld für die Vereinskasse zu verdienen, sagt Michael Künzle. Er sei aber in Kontakt mit den Vereinen in der Stadt, um für dieses Jahr die Organisation der 1. Augustfeierlichkeiten in der Reithalle sicherzustellen. Die Einzelheiten lässt er offen.

Über eine Fusion der einzelnen Feiern wurde 2009 diskutiert. Damit hätten die Quartiere entlastet und mit dem Budget etwas Grosses veranstaltet werden können. Aber die Idee wurde ­wieder verworfen. «Eine einzige grosse Feier war nicht gewünscht», sagt Oberhänsli und die Kassierin der Kommission Agi Winter erklärt: «Die Bewohner der einzelnen Quartiere wollen lieber bei sich feiern, statt in die Stadt zu kommen.»

Keine Zeit oder in den Ferien

Auf ein mögliches Aus der 1.August-Feier angesprochen, reagieren die Leute unzufrieden. «Das könnt ihr doch nicht machen», sei die häufigste Antwort. Trotzdem möchte niemand die Organisation übernehmen. «Man hat entweder keine Zeit oder ist im August in den Ferien», sagt Agi Winter über die typischen Absagen. «Ich habe das Gefühl, den Leuten ist der 1. August nicht mehr wichtig, sonst würden sie sich engagieren.»

Hoffnung, dass die Feier doch noch stattfindet hat sie dennoch. Am 3. Mai tritt Hans-Peter Oberhänsli als Präsident zurück, bis dann können sich Interessenten noch melden. Der neue Präsident müsse vor allem ein gutes Beziehungsnetz haben, denn zu seiner wichtigsten Aufgabe zähle die Suche nach einem geeigneten Redner, sagt Agi Winter. Ein routiniertes Team würde ihn bei der Organisation unterstützen. «Der Feuerwerker ist bereit.» (Der Landbote)