Keine Milde für 20er-Nötli-Trickser

Der Prozess begann kurios: Ein 84-jähriger Privatkläger war am Donnerstag extra von La Chaux-de-Fonds zur Anhörung angereist. Die Richterin sprach lauter für ihn, weil er nicht mehr gut hörte. Schnell wurde auch die zweite Barriere klar: Der Romand hatte die deutschsprachige Anklageschrift nicht verstanden. Er hätte nicht zur Anhörung erscheinen müssen und entschied sich deshalb wieder zu gehen. Der gebrechliche Rentner stand beispielhaft für die Opfer, auf welche es die Täter bei ihren Trick-Diebstählen abgesehen hatten: Ältere Personen, eingeschränkt in ihren Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten und leicht zu verwirren. Er und sieben weitere Rentner zwischen 72 und 86 Jahren wurden von zwei Rumänen durch einen Trick um insgesamt 37000 Franken beraubt. Einer der beiden Täter stand am Donnerstag vor Gericht. Die beiden Männer hatten ihre Opfer dabei beobachtet, wie sie am Bankomaten ihren Pin eingetippt und Geld abgehoben hatten. Einer der beiden hatte dann eine 20er-Note auf dem Boden platziert und die Senioren abgelenkt, indem er sie auf die angeblich verlorene Note hinwies. Während sie sich gebückt hatten, um die Note aufzuheben, hatte die zweite Person die Karte im Schlitz ausgetauscht. Anschliessend hatten sie das Konto mit dem zuvor beobachteten Pin-Code geplündert. Ihre Diebestour hatte drei Monate gedauert. Von Ende Juni bis September 2016 hatten die beiden Männer acht verschiedene Personen in unterschiedlichen Städten der Schweiz von St. Gallen bis Vevey bestohlen, auch in Winterthur am UBS-Bankomaten an der Stadthausstrasse hatten sie zugeschlagen.

Haft in Frankreich und Spanien

Sie hätten mit Autos gehandelt und auf ihrem Weg von Rumänien nach Frankreich zufällig mehrmals in der Schweiz Halt gemacht und die Menschen bestohlen, behauptete der Angeklagte. Der 40-jährige Rumäne war nicht das erste Mal vor Gericht. Er ­hatte bereits in Frankreich und ­Spanien mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

Als Grund für die Taten gab der Angeklagte seine Situation in Rumänien an. Seine Frau könne aus medizinischen Gründen nicht arbeiten und er müsse für seinen vierjährigen Sohn sorgen. Wie er seinem Sohn helfe, wenn er im Ausland im Gefängnis sitze, wollte die Richterin daraufhin wissen. «Ich habe einen Fehler gemacht und möchte mich für meinen Sohn bessern», antwortete er. Das hätte er schon seit vier Jahren tun sollen, meinte die Richterin. Ausserdem habe er zu Beginn der Verhandlung angegeben, dass es ihm als gelernter Koch möglich wäre, in Rumänien zu arbeiten.

Unbedingte Freiheitsstrafe

Der Angeklagte behauptete zwar, er habe seine Opfer zufällig ausgewählt, aber die Richterin glaubte ihm nicht. Er habe ein hinterlistiges und gemeines Verfahren an den Tag gelegt, begründete sie ihr Urteil. Er zeige eine erhebliche kriminelle Energie und eine skrupellose Gleichgültigkeit gegenüber alten Menschen. Das Bezirksgericht sprach den Rumänen wegen bandenmässigen Diebstahls und betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage schuldig und verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

(Der Landbote)