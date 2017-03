Kindergarten-Initiative für ungültig erklärt

«Wir wollen den Gemeinderat und die Schulpflege unter Druck setzen.» Das ist laut Benjamin Roost aber nur ein Grund für die Initiative der IG Dezentrale Kigas, die er im Februar zusammen mit dem Initiativkomitee und drei Mitunterzeichnenden einreichte. Die IG will die drei dezentralen Kindergärten an der Burg- und der Hintergasse sowie in Theilingen erhalten, während der Gemeinderat einen zentralen Dorfkindergarten beim Schulhaus Schmittenacher bauen will.

Die Initiative der IG beinhaltet drei Punkte: Erstens soll der Erhalt der bestehenden Kindergärten für die Zukunft sicher­gestellt werden. Zweitens sollen Gemeinderat und Schulpflege auf der Grundlage der dezent­ralen Kindergärten gute Sanierungslösungen erarbeiten. Den Kindern und den Lehrpersonen sollen in ­Zukunft zeitgemässe räumliche Bedingungen, sowohl in den Räumen als auch in den Aussenanlagen, zur Verfügung gestellt werden. Drittens soll ein Projektierungskredit dazu bis Ende 2017 der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Entscheid mit klarem Auftrag

«Die Weisslinger Stimmberechtigten sollen einen Grundsatz­entscheid fällen können», findet Roost. «Entweder sie entscheiden sich für einen neuen Kindergarten oder dafür, dass die bisherigen Standorte aufrechterhalten werden.» Mit diesem basisdemokratischen Entscheid würde dem Gemeinderat und der Schulpflege ein klarer Auftrag über­geben ­werden, ist das Initiativkomitee überzeugt. «Entweder werden die bestehenden Gebäude sinnvoll saniert, oder das bereits vorliegende Zentral­projekt wird überarbeitet», so Roost. Es mache keinen Sinn, Geld für die Planung eines zen­tralen Dorfkindergartens auszugeben, wenn die Bevölkerung allenfalls gar keinen wolle.

Ob es zum Grundsatzentscheid kommen wird, ist offen. Obwohl der Gemeinderat entschied, dass die Initiative die Anforderungen formell erfüllt, erklärt er sie für ungültig. Die Begründung: Die Schulpflege halte die Aufsicht über die gesamte Volksschule und die Kindergärten. Somit sei auch die Schulraumplanung «eine klare Aufgabe der Exeku­tive und nicht der Legislative», heisst es im Protokoll des Gemeinderats zur Sitzung vom21. Februar. Dieses ist auf der Website der IG aufgeschaltet. Ausserdem sei es nicht Aufgabe der Legislative, zu entscheiden, ob Liegenschaften der Gemeinde zu sanieren seien oder ob sich stattdessen nicht «aus Kostengründen ein Neubau aufdrängt». Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF) ist überzeugt, dass der zen­trale Dorfkindergarten die einzige finanziell tragbare Lösung ist.

Schliesslich gesteht der Gemeinderat zwar ein, dass die «Anregung für die Erstellung der ­Projekt- und Kreditvorlage eines kommunalen Bauwerks durchaus initiativfähig» sei. Besonders, wenn der letzte Entscheid – die Bewilligung eines Objektkredits – Sache der Stimmberechtigten sei. Trotzdem findet die Exekutive, die Schulpflege müsse in der Entscheidung frei bleiben, wann und wofür sie eine Projekt- oder Kreditvorlage vorlegen wolle. «Der Projektierungskredit für den zentralen Kindergarten wurde an der Gemeindeversammlung zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen», sagt Conzett. Zurzeit überprüfe die Schulpflege, wie man konkret weiterfahren solle.

Rekurs eingereicht

Der Gemeinderat hält nichts von einem Grundsatzentscheid, wie ihn die IG Dezentrale Kindergärten fordert. «Würde die Initiative angenommen, könnte die Schulpflege ihre Arbeit nicht mehr ­machen», sagt Conzett. Und auch mit einer Sanierung der Kindergärten bliebe das Problem von fehlenden Gruppenräumen und mangelnder Effizienz des Managements der Kindergärten bestehen. «Ausserdem ist es zeitlich nicht realistisch, bis Ende 2017 der Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit vorzulegen.» Sogar wenn die Initiative bereits im Juni vor die Gemeindeversammlung kommen würde. Diese Möglichkeit besteht noch. Das Initiativkomitee hat gestern einen Stimmrechtsrekurs gegen den Entscheid des Gemeinderats beim Bezirksrat Pfäffikon eingereicht. «In der Rechtsmittelbelehrung zum Beschluss hat sich der Gemeinderat einen Schnitzer geleistet», sagt Roost. Darin ist nämlich festgehalten, dass innert 30 Tagen ein Rekurs eingereicht werden kann. Der Bezirksrat sieht das anders: «Das Initiativrecht ist ein politisches Recht, das mit der Ungültigerklärung allenfalls verletzt wurde. Dagegen ist unserer Meinung nach der Rekurs in Stimmrechts­sachen möglich», sagt Bezirksratsschreiberin Karin Weyermann. Bei diesem beträgt die Rekursfrist nicht 30, sondern fünf Tage. «Wir wurden von unserem Anwalt darauf aufmerksam gemacht. Sonst wären wir zu spät gekommen», sagt Initiant Roost.

Er glaubt Conzett, der von einem Versehen seitens des Gemeinderats spricht. «Doch es ist bereits der zweite Schnitzer bei einem Rechtsweg. Das hinterlässt einen fahlen Nachgeschmack», so Roost. Der erste sei während der Gemeindeversammlung im Dezember gemacht worden. Die Exekutive hatte nicht zugelassen, dass die Abstimmung zur Rückweisung des Projektierungskredits für den zentralen Dorfkindergarten wiederholt wurde. «Damals wussten viele nicht, über was sie überhaupt abstimmen sollten», sagt Roost.

Conzett ist da anderer Meinung. Er habe gefragt, ob die Diskussion über den Rückweisungsantrag gewünscht werde, das sei nicht der Fall gewesen. «Im Nachhinein kann jeder kommen und sagen, man hätte nicht gewusst, worum es geht.»

Keine Überraschung für IG

Roost ist nicht besonders überrascht, dass die Initiative für ungültig erklärt wurde. «Das bestätigt unser Bild vom Gemeinderat. Er will nicht, dass ein Volksentscheid gefällt wird.» Erstaunt ist er aber, dass gleich alle drei Punkte für ungültig erklärt wurden. «Ich bin von einem aus­gegangen.» Das Initiativkomitee wird nun den Entscheid des Bezirksrats abwarten. «Dann schauen wir weiter.» (Der Landbote)