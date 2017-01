Kinderschänder stellt sich als Opfer einer Verschwörung dar

Der Angeklagte, adrett gekleidet, modische Frisur, sass entspannt auf seinem Stuhl und stritt alles ab, was ihm der Staatsanwalt vorwarf. Und das war keine Lappalie: Der Mann Ende zwanzig habe sich mehrfach an den zwei Töchtern seiner ehemaligen Lebenspartnerin vergangen und ihnen Pornos gezeigt. Als es zum ersten Mal geschehen sein soll, war die Jüngere weniger als zehn Jahre alt, die Ältere mitten in der Pubertät. Am Mittwoch musste sich der Angeklagte vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten – und stellte sich als Opfer einer Verschwörung dar.

Nicht nach Schweizer Recht verheiratet

Der Verteidiger führte in seinem Plädoyer aus, was der Beschuldigte in der richterlichen Befragung etwas kryptisch und mit leiser Stimme angedeutet hatte: Die Ex-Partnerin habe ihren Töchtern die Vorwürfe eingetrichtert, weil sie seinen Mandanten verlassen wollte. Auf normalem Wege sei dies jedoch nicht möglich gewesen, denn das Paar war nicht nach schweizerischem Zivilrecht verheiratet, sondern lediglich nach dem Ritus des südasiatischen Landes*, aus dem die beiden stammen. In der Tradition dieses Landes könne sich eine Frau weder von ihrem Mann trennen noch seinen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung fordern.

«Insbesondere dem jüngeren Mädchen haben die Worte gefehlt, das Geschehene beschreiben zu können»Gerichtsvorsitzende

In die Schweiz kam der Angeklagte erst vor einigen Jahren. Sein Vater gehörte in der Heimat zur Oberschicht, hatte einen hohen Posten in der öffentlichen Verwaltung inne und war vermögend. Als er starb, entbrannte ein Kampf ums Erbe. Der Beschuldigte brach sein Studium ab und floh mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Europa. «Wegen familiärer und politischer Probleme», sagte er vor Gericht. Nach kurzer Zeit in der Schweiz lernt er eine Landsfrau kennen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, und zusammen mit den beiden Töchtern, welche die Frau aus früherer Ehe mitbringt, leben sie als Patchwork-Familie.

Im Schlaf missbraucht

Vor Gericht listete der Staatsanwalt auf, was der Angeklagte mal dem einen und dann wieder dem anderen Mädchen angetan haben soll: Es an den Geschlechtsteilen angefasst, vor ihm masturbiert oder Pornos konsumiert. In einigen Fällen geschahen die Übergriffe, als die Mädchen noch in ihrem Bett schliefen. Für die vorgeworfene mehrfache Schändung, sexuelle Handlung mit Kindern und Pornografie forderte der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

In seiner Beweisführung stützte er sich vor allem auf die Aussagen der beiden Mädchen. Diese hätten die Vorfälle glaubhaft geschildert; Hinweise auf Falschaussagen gebe es keine. Zudem könne die ehemalige Lebenspartnerin die Vorfälle gar nicht inszeniert haben. Denn die Anzeige machte nicht sie, sondern eine aussenstehende Person, die von einem der Mädchen von den Vorfällen erfahren hatte.

«Entweder du gehst arbeiten oder du verlässt unsere Wohnung»

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch. Mit diversen Anekdoten versuchte er, die These von der Verschwörung durch die Kindsmutter zu stützen. Sie habe seinen Mandanten unter Druck gesetzt, weil er ständig arbeitslos war: «Entweder du gehst arbeiten oder du verlässt unsere Wohnung», soll sie ihm gedroht haben. Bevor die angeblichen Übergriffe stattfanden, sei sie ins Heimatland gereist und habe dort eine Beziehung mit einem anderen Mann begonnen. Zudem ging sie gemäss Verteidiger bereits bei der Trennung vom Vater ihrer Töchter «alles andere als zimperlich» vor: «Sie hat sich im Haus eingesperrt, die Küche angezündet und danach ihrem Ehemann vorgeworfen, er habe sie verbrennen wollen.»

Das Gericht schenkte der Verschwörungsversion keinen Glauben und verurteilte den Beschuldigten im Sinne der Anklage zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Die Aussagen der Kinder, die dem Gericht auf Video vorlagen, hätten nicht abgesprochen gewirkt. «Insbesondere dem jüngeren Mädchen haben die Worte gefehlt, das Geschehene beschreiben zu können», sagte die Gerichtsvorsitzende. «Wäre sie wirklich beeinflusst worden, hätte man ihr die Worte in den Mund gelegt.»

* Die Nennung des Herkunftslandes sowie weiterer identifizierender Merkmale wurden vom Gericht explizit untersagt. Die Rechtsvertretung der beiden Geschädigten hatte den vollständigen Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verhandlung verlangt. Das Gericht gab diesem Begehren teilweise statt und erlaubte die Teilnahme von Journalisten nur unter obigen Auflagen. (Landbote)