Kirchenfusion ist gescheitert

Die neue Kirchgemeindeordnung lag bereit, beide gaben sich das Jawort und nun wird die Hochzeit in letzter Minute doch noch abgeblasen: Die angestrebte Fusion zwischen den Kirchgemeinden Pfungen und Dättlikon auf den 1. Januar 2018 tritt nicht in Kraft. Einen Antrag der Kirchenrätin und Finanzvorsteherin Katharina Kull zur Entschuldung von 13 Kirchgemeinden lehnte die Kirchensynode mit 72 zu 27 Stimmen klar ab. 3,3 Millionen Franken standen zur Debatte. Pfungen kann sich die Schulden von Dättlikon nicht leisten. Der Entscheid der Kirchensynode ist eine Hiobsbotschaft.

Grosse Enttäuschung

Denn die beiden Kirchgemeinden hatten ihre Fusion von einer Entschuldung abhängig gemacht, Dättlikon weist derzeit eine Hypothekarschuld von 500 000 Franken auf. Tanja Klingler, Präsidentin der Kirchgemeinde Dättlikon, und der Pfungemer Kirchgemeindepräsident Guido Aregger geben sich deshalb in einer Mitteilung niedergeschlagen: «Die Enttäuschung der beiden Kirchenpflegen ist gross.» Zweieinhalb Jahre persönliches Engagement mit vielen zusätz­lichen Sitzungen scheinen vergebens gewesen zu sein. «Bestens vorbereitet und eingestimmt» seien die beiden Kirchgemeinden für den Zusammenschluss gewesen. Die Beschlüsse zur Fusion der beiden Kirchgemeinden vom November beziehungsweise Dezember sind somit hinfällig.

Matthias Bachmann, Leiter Gemeindeentwicklung des Fusionsprojektes Kirchgemeinde plus, hat Verständnis für die Enttäuschung: «Der Kirchenrat bedauert den Entscheid der Kirchensynode und ist nach wie vor von seinen Argumenten überzeugt, dass niemand gern eine unattraktive Braut heiratet.»

«Kirche zahlt trotzdem»

Das Hauptargument der Gegner war laut Bachmann: «Dass diejenigen Gemeinden, die grosszügig gewirtschaftet haben, durch die Entschuldung noch belohnt ­würden.» Dieses Argument habe durchaus seine Berechtigung.

«Unverständlich» ist es hingegen für Werner Baumann, Kirchgemeindepräsident von Dinhard, der das Fusionsprojekt im Westen Winterthurs in den letzten Jahren extern begleitet hat. Die Schulden seien auf die Sanierung der Kirche zurückzuführen und diese sei wiederum mit der Landeskirche abgesprochen gewesen. «Dättlikon ist mit seinem Geld sparsam umgegangen», sagt er.

Gemeinden im Finanzausgleich sind ausserdem verpflichtet, ihre Budgets zur Prüfung vorzulegen. Aregger sagt, dass die Landeskirche die Schulden via Abschreibungen in den nächsten Jahren sowieso bezahlen werde, da Dättlikon auf den Finanzausgleich angewiesen ist. Aregger: «In vollem Bewusstsein hat die Synode den Antrag trotzdem abgelehnt.» Im Falle einer Entschuldung hätte die Kirchgemeinde Pfungen 20 Prozent der Schulden übernommen, längerfristig zahlt der Kanton 100 Prozent. Er bezahlt diese nur nicht via Eigenkapital.

«Diese Entscheidung nimmt Schwung und Begeisterung aus den Fusionsbestrebungen raus», sagt Baumann. Aregger empfindet die Situation als besonders bitter, weil beide Gemeinden für eine Fusion waren: «Und zwar nicht knapp, sondern ganz eindeutig.» Die bestehende Zusammenarbeit soll nun auf bilateralem Weg gestärkt werden. Etwa im Bereich des religionspädagogischen Unterrichts. «Das gegenseitige Vertrauen ist ein gutes Kapital, auf dem wir aufbauen können.» Klingler wird weiterhin einen Gastsitz in der Pfarrwahlkommission der Kirchgemeinde Pfungen innehaben.

In der Mitteilung der beiden Kirchgemeinden wird also trotz Enttäuschung nach vorne geblickt. Sogar ein neuer Fusionstermin wird genannt: 2023. Es ist der spätmöglichste im Rahmen des Projekts Kirchgemeinde plus. (Landbote)