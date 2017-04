Kollbrunn feiert seinen «Rägeboge»

«So schön, so schön», sangen die Kindergärtler und Schüler der Primarschule Kollbrunn über ihre neue Mehrzweckhalle «Rägeboge». Sie hüpften in Schürzen oder bunten T-Shirts auf der Bühne herum und gaben dem Ausdruck, wofür die neue Anlage steht: Sport, Gemeinschaft und Freude. Nebst den Kindern wirkten am Samstag auch Vereine aus der Gemeinde Zell durch Gesangs- oder Turneinlagen an der Rägeboge-Show mit, ebenso zwei tibetische Tanzgruppen.

Geld vom Sportfonds

Innerhalb von zehn Jahren wurde das Projekt Erweiterung der Schul- und Sportanlagen Kollbrunn – kurz ESSK – aufgegleist und während gut zweier Jahre umgesetzt. Nebst der Mehrzweckhalle mit einer Doppelturnhalle, einem Mehrzweckraum und einer Küche wurde die Schulanlage um drei Klassenzimmer erweitert. Zusätzlich entstanden ein Trockenplatz, eine Spielwiese sowie eine Weitsprunganlage.

«Der Neubau ist schön und imposant. Es wurde aber auch Zeit.»

Die Bauten sind im Minergie-Standard realisiert, mit einer Grundwasserwärmepumpe und einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle. Die Stimmbürger sagten im November 2014 Ja zum Kredit von 13,9 Millionen Franken. Der kantonale Sportfonds unterstützt den Neubau mit einer Million Franken. Dies, weil der Bau für die Region als Veranstaltungsort bedeutsam ist. Die Anlage konnte rechtzeitig und innerhalb des Kostenrahmens fertiggestellt werden. Eine Herausforderung waren allerdings die kurzfristig geänderten feuerpolizeilichen Auflagen.

Der Gemeindepräsident von Zell, Martin Lüdin, sagte am Samstag: «Die Mehrzweckhalle ist eine Chance für die Bevölkerung und die Organisationen aus der Region.» Die ersten Anlässe, etwa ein Faustballturnier, konnten bereits stattfinden.

Sport als Integration

Als Redner wurde der Regierungsrat und Sportdirektor des Kantons Zürich, Mario Fehr, eingeladen. Er lobte Lüdins dynamische Arbeitsweise bei Projekten. Fehr erachtet das Geld als gut investiert und betonte die Wichtigkeit dieser Turnhalle für die Region: «Sport hat positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, bietet Spass und gemeinschaftliche Erlebnisse.»

Laut Fehr findet durch Sport die beste Integration überhaupt statt. Damit sprach er auch die gut integrierten tibetischen Flüchtlinge der Region an. Markus Kernen von der Schulpflege erzählte von den Wünschen der Kinder an den Neubau: ein Pool oder ein Blumen-/Gemüsegarten. Leider hätten die Wünsche nicht eins zu eins umgesetzt werden können, man habe aber 1000 Blumen gepflanzt.

Während einige Besucher sich in der Festwirtschaft verpflegten, gingen andere auf einen Rundgang übers Areal. In der Mehrzweckhalle tobten sich die Kinder in ihren regenbogenfarbenen T-Shirts auf dem Turngeräte­parcours aus. Die Frauen der Damenriege schätzten besonders die Grösse der Turnhalle.

Und der Sekundarschüler Alem fand es lässig, dass die Anlage jederzeit genutzt werden kann: «Wir spielen hier in der Freizeit oft Fussball.» Sein Kollege Emre ergänzte: «Die Halle ist riesig, das ist super.» Die beiden Primarschüler Thierry und Benoît freuten sich auf die Goals für den Rasen. Und Oliver Pfitzenmayer aus Kollbrunn meinte: «Der Neubau ist schön und imposant. Es wurde aber auch Zeit.» Martin Lüdin ist froh, dass die Realisierung unfallfrei und ohne grössere Probleme abgeschlossen werden konnte. Er freut sich mit der Bevölkerung auf die nächsten Anlässe im Rägeboge.

Der Landbote erhielt von Martin Lüdin schon vor einigen Wochen eine Exkusiv-Führung durch die neue Turnhalle. Video: huy

(Der Landbote)