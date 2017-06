«Kostendeckende Arbeit ist eine Utopie»

25 Tage bleiben Hilfe suchende Frauen durchschnittlich im Frauenhaus Winterthur. Danach sind sie wieder auf sich allein gestellt – respektive sie waren es. Um den Schutz und die Hilfe zu verlängern, hat das Frauenhaus Winterthur nämlich eine Nachbetreuung installiert. Seit Januar 2016 wird das Angebot getestet. Die Hilfe suchenden Frauen können zu Beratungsgesprächen zurückkommen oder sich mit anderen Betroffenen sowie mit Frauen austauschen, die sich erfolgreich von einem gewalttätigen Partner getrennt haben.

Projekt bis Ende Jahr finanziert

Vor kurzem hat das Frauenhaus erstmals Bilanz über das Nachbetreuungsprojekt gezogen. Mit positivem Resultat: «Die Anzahl der Frauen, die zu ihrem gewalttätigen Partner zurückkehren, konnte gesenkt werden», sagt ­Ilona Swoboda, Co-Leiterin des Frauenhauses. 2016 haben 36 Frauen mit insgesamt 44 Kindern die Nachbetreuung in Anspruch genommen. Sie wurden in laufenden Straf- und Eheschutzverfahren beraten, mit Fachpersonen vernetzt, in Sicherheitsfragen geschult und bei der Integration am neuen Wohnort unterstützt.

Das Frauenhaus hat dafür eine 60-Prozent-Stelle eingerichtet. Diese sei noch bis Ende Jahr finanziert, sagt Swoboda, und zwar durch Spenden. Das Frauenhaus möchte das Angebot nun weiterführen und hofft darum auf eine permanente finanzielle Unterstützung, sprich Geld von Stadt und Kanton. Ob es gelingt, diese Mittel zu bekommen, sei allerdings nicht sicher, sagt Vereinspräsidentin Gabriella Schmid. «Stadt und Kanton machen momentan keine Versprechen, was angesichts der Sparrunden verständlich ist.»

Gleichzeitig ist sie der Meinung, dass die Arbeit des Frauenhauses von grossem öffentlichem Interesse sei. «Wir arbeiten präventiv. Befreit sich eine Frau mit ihren Kindern von einem gewalttätigen Mann, dann kann das verhindern, dass auch die Kinder gewalttätig oder dass sie Opfer werden.» Ebenso könne das Frauenhaus den Anstoss geben, dass ein Mann eine Therapie aufsuche, um seine Gewalttätigkeit unter Kontrolle zu bringen.

Die Finanzierung über öffentliche Beiträge ist für das Frauenhaus alternativlos. Wie bei der Gründung 1984 ist es auch heute noch als Verein organisiert. Das Geld fliesst der Organisation aber aus verschiedenen öffentlichen Quellen zu. Die jeweils ersten drei Wochen eines Aufenthalts bezahlt die kantonale Opferhilfestelle. Dazu erhält das Frauenhaus vom Kanton einen Sockelbeitrag von 150 000 Franken pro Jahr. Und die Stadt Winterthur leistet eine Defizitgarantie von jährlich 300 000 Franken. «Es braucht eine Grundfinanzierung vom Staat, die Vorstellung, dass wir kostendeckend arbeiten, ist eine Utopie», sagt Schmid. Eine Anlaufstelle für Notfälle wie das Frauenhaus sei logischerweise nicht immer voll ausgelastet.

Die sehr schlimmen Fälle

Verändert hat sich in den letzten Jahren die Klientel und auch die Intensität der Fälle. Seit Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 2007 kann die Polizei gewalttätige Männer aus Familienwohnungen wegweisen, sodass Frauen und Kinder bleiben können. «Heute kommen deswegen nur noch die sehr schlimmen Fälle ins Frauenhaus», sagt Swoboda. «Es sind Frauen, die psychisch sehr instabil sind und die oft auch rechtliche Probleme haben.»

Wer im Frauenhaus Schutz sucht, hat auch zunehmend einen Migrationshintergrund. Acht Frauen, die sich in der Evaluation zur Nachbetreuung geäussert hatten, lebten zwischen 1 und 22 Jahren in der Schweiz. Schmid und Swoboda betonen aber, dass man das Gewaltproblem nicht auf die patriarchalischen Kulturen gewisser Einwanderergruppen reduzieren dürfe. Sie würden genug Fälle von Schweizer Männern kennen, die wiederholt in Beziehungen mit einer ausländischen Frau gewalttätig würden. «Trennt sich die Frau, dann holen die sich einfach die nächste», sagt Schmid.

Zum Mann zurückkehren, in eine gewaltfreie Beziehung, sei in den wenigsten Fällen möglich. «Wenn die Frauen zu uns kommen, dann beginnt die Trauerarbeit», sagt Swoboda. Oft hätten die Frauen zuvor jahrelang versucht, die Gewalt zu verhindern und die Beziehung zu retten. Viele nehmen die Schuld lange auf sich und denken, es bessere sich, wenn sie den Mann nur weniger provozieren würden. (Der Landbote)