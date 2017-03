Kostenüberschreitung bei Stadtwerk-Millionenbau

Für 19,6 Millionen Franken bewilligten die Stimmbürger vor sechs Jahren den Umbau des Werkhofs Schöntal an der Zürcherstrasse zum neuen Stadtwerk-Hauptsitz. Doch bei dem Betrag wird es nicht bleiben, der Stadtrat entscheidet dem Vernehmen nach an seiner heutigen Sitzung über einen Nachtragskredit. Offenbar geht es um zusätzliche Gelder in Höhe von 1,1 Millionen Franken. Diese Zahl wird offiziell nicht bestätigt.

Ingenieurbüro analysiert

Intern bekannt wurde die Kostenüberschreitung im letzten Herbst, nachdem die politische und die betriebliche Leitung von Stadtwerk als Folge der Wärmering-Affäre ausgetauscht worden waren. Die Öffentlichkeit erfuhr bis heute nichts davon. Stadträtin Barbara Günthard-Maier (FDP), die Stadtwerk interimistisch von Ex-Stadtrat Matthias Gfeller (Grüne) übernommen hatte, sagt, sie habe eine externe Überprüfung eingeleitet. Ein privates Ingenieurbüro habe eine «Analyse des laufenden Bauprojektes und das Sicherstellen der richtigen Abläufe» vorgenommen. Günthard-Maier sagt: «Die Erkenntnisse sollen zu­sätzlich dazu dienen, bei künftigen grossen Bauprojekten der Stadt Kostenüber­schreitungen zu vermeiden.» Sie will Parlament und Öffentlichkeit bald detailliert informieren.

Mehrkosten bei Bauprojekten kommen immer wieder vor, dennoch begrüssen mit der Untersuchung vertraute Personen die externe Aufarbeitung. Denn offenbar blieb lange unklar, wie die Mehrkosten zustande kamen.

Der Schöntal-Umbau macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen. Das Projekt läuft bereits mit einer Verzögerung von zwei Jahren. (Der Landbote)