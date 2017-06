Kritik am Fusionsprojekt und A4-Lärm

«Man merkt die Absicht und ist verstimmt»: Mit diesem bekannten Goethe-Zitat liesse sich die spontane Fusionsdiskussion an der Adliker Gemeindeversammlung vom Dienstagabend überschreiben. Der seit März angedachte Zusammenschluss von maximal zehn Gemeinden auf dem Territorium von Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim war eines von zwei Themen, das die 44 anwesenden Stimmberechtigten bewegte.

Verstimmt war ein Adliker Bürger über die in seinen Augen vorhandene Absicht des Kantons, kleine Gemeinden wie Adlikon gleichsam wegfusionieren zu wollen. Dieses Ziel sah der Mann auch hinter dem sogenannten Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2, das per 1. Januar 2019 im ganzen Kanton eingeführt wird. Damit wolle man kleine Gemeinden faktisch zur Fusion zwingen.

«Es gibt keine Einsparungen»

«Man will die Kleinen nicht mehr haben», meinte der Votant. Adlikon hat gut 660 Einwohner. Zum Vergleich: In Henggart und Andelfingen leben je über 2200 Menschen. Der Adliker sprach von einem «Zentralisierungswunsch» des Kantons, um damit eine «einfachere Machtausübung» zu erreichen. Es stelle sich die Frage, wie sehr man für den Föderalismus sei, wie weit man also «Lokales Lokales sein lässt». Zudem hätten sich die Synergien bei Fusionen als wertlos erwiesen, «es gibt keine Einsparungen».

Gemeindepräsident Peter Läderach ging auf die Wortmeldung des Adliker Bürgers ein. Auch wenn der Kanton diese Absicht hätte: Die Zeit bleibe nicht stehen «und wir haben uns den neuen Gegebenheiten anzupassen», sagte Läderach. Die Behörden der zehn Gemeinden wollten dies proaktiv und aus einer Position der Stärke heraus tun – bevor insbesondere kleine Gemeinden wie Adlikon in Schwierigkeiten geraten. An dem funktionierenden Miteinander der drei Adliker Dörfer Adlikon, Dätwil und Niederwil dürfe aber nicht gerüttelt werden, betonte der Gemeindepräsident.

Aussage «etwas mutig»

«Wir haben zehn Gemeinden, welche die Absicht haben, zu fusionieren»: Mit dieser Aussage hatte Läderach zuvor eine weitere Wortmeldung eines anderen Stimmbürgers provoziert. Er finde diese Aussage «etwas mutig», sagte der Mann. «Mich hat man noch nicht gefragt.» Zuerst von oben anordnen und dann erst im März 2018 die Bevölkerung befragen: Dieses Vorgehen kritisierte der Adliker und sprach von der «Gefahr eines Schiffbruchs». Er schlug stattdessen vor, eine Fusion in einem «bescheideneren, organischeren Rahmen» zu prüfen.

Läderach widersprach. So finde im März 2018 eine Grundsatzabstimmung statt. Und nur bei einem Ja würde eine Fusionsvariante geprüft. Mit dem zweistufigen Vorgehen soll mit der Bevölkerung auf Tuchfühlung gegangen und geklärt werden, ob sie eine Fusion überhaupt will. Auch stimme es nicht, dass der Wunsch «von oben» komme. So habe der Adliker Gemeinderat vor sechs Jahren in einer Bevölkerungsbefragung den Wunsch festgestellt, eine Fusion mit einer oder mehreren Nachbargemeinden zu prüfen.

Volk dürfte selber entscheiden

Das zweite Thema, das die Gemeindeversammlung bewegte, war die geplante Verbreiterung der A4 auf vier Spuren zwischen Kleinandelfingen und dem Autobahnanschluss Winterthur-Nord. So wollte ein Bürger in einer Anfrage vom Gemeinderat wissen, was er für den Lärmschutz zu tun gedenke.

Bereits im Januar 2016 sagte der Adliker Gemeinderat gegenüber dem «Landbote», dass er neben dem Flüsterbelag weitere Lärmschutzmassnahmen begrüssen würde. Diese Forderung wiederholte Läderach am Dienstag an der Gemeindeversammlung und erwähnte dabei Lärmschutzwände und Schallschutzfenster. Der Standpunkt des Bundes sehe allerdings etwas anders aus. So sei der Einbau eines Flüsterbelages ausreichend. Weitere lärmmindernde Massnahmen seien «unverhältnismässig», weshalb darauf verzichtet werden könne.

Der Adliker Gemeinderat, der dagegen Einsprache erhoben hat, trifft sich am 11. Juli mit dem Bundesamt für Strassen «zu einem Informationsaustausch», wie Läderach sagte. Über die Einsprachen sei noch nicht entschieden worden. Bei einem abschlägigen Entscheid will der Adliker Gemeinderat unter anderem folgende Massnahmen prüfen: Die Bildung einer sogenannten Streitgenossenschaft mit anderen Gemeinden und die Prüfung eines Weiterzugs mit Abschätzung des Prozessrisikos. Sollte eine Lärmschutzwand erstellt werden können, wird der Gemeinderat das Projekt samt Kredit der Gemeindeversammlung vorlegen. ()