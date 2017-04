Kritik an Schulpflege nach dem Brühlberg-Eklat

Bis vor drei Jahren war Mengia Isenbügel Leiterin der Schule Brühlberg. Dann musste sie gehen – das Schulhaus wurde mit der Schule Neuwiesen unter einer neuen Leitung organisatorisch zusammengelegt. Heute sagt Isenbügel: «Von Schulpflegepräsident Felix Müller fühlte ich mich bei meinem Abgang gemobbt.» Sie habe die Schule nicht freiwillig verlassen.

Seit Isenbügel weg ist, kam es im Brühlberg zu zahlreichen Kündigungen. «Als letzte Woche bekannt wurde, dass nun das gesamte neue Lehrerteam gleichzeitig geht, war ich schockiert», sagt Isenbügel. «Das zeigt, dass das Problem nicht bei den alteingesessenen Lehrkräften liegen konnte, denn die sind ja schon lange nicht mehr da.» Laut Isenbügel liegt das Problem vielmehr bei Felix Müller (Grüne), dem Kreisschulpflegepräsidenten Stadt/Töss. «Müller ist ein Manipulator, er spielt mit den Menschen.»

Steine für die Lehrer

Ehemalige Lehrer stimmen Isenbügel bei. Paula Waldvogel kündigte vor einem Jahr, nachdem sie fünf Jahre an der Schule unterrichtet hatte. «Mit einem konstruktiven Schulpflegepräsidenten und einer kompetenten Schulleitung wäre ich noch viele Jahre geblieben.»

Waldvogel sagt, der Lehrerschaft seien jahrelang Steine in den Weg gelegt worden. «Neue Ideen und Kreativität wurden von der Schulleitung als Widerstand aufgefasst. Unliebsame Lehrpersonen wurden zurück gebunden und bekamen schlechte Beurteilungen und Arbeitszeugnisse.»

«Unzählige Hilferufe»

«Das eigentliche Problem ist aber Felix Müller», sagt auch Paula Waldvogel. Die Zusammenlegung mit der Schule Neuwiesen habe Müller als Anlass genommen, den ursprünglichen Geist des Schulhauses zu zerstören. «Wir haben von Anfang an nicht in sein Weltbild gepasst.» Waldvogel betont, die Lehrpersonen seien stets bereit gewesen, sich an kantonale Vorgaben zu halten.

Müller habe sich während den vielen Krisen zwischen Schulleitung und Lehrpersonen immer versteckt. «Es gab unzählige Hilfeschreie in all den Jahren, aber Müller hat jeden Antrag auf eine Supervision oder ein klärendes Gespräch abgelehnt», sagt Waldvogel. «In den fünf Jahren, an denen ich im Schulhaus war, hat er mit uns nicht ein einziges Mal die drängenden Probleme diskutiert.» Nach dem Personalexodus müsse Müller Verantwortung übernehmen und zurücktreten.

Lucia Agosti arbeitete bis vor vier Jahren im Schulhaus Brühlberg und steht in Kontakt mit einigen Brühlberg-Lehrern. Agosti wirft Felix Müller vor, bei den Lehrerinnen und Lehrern ein Gefühl der Ohnmacht auszulösen. «Er lässt nur seine eigenen Ideen zu und macht alle anderen Anregungen schlecht.» Gesetzesverstösse habe Müller nicht begangen, sagt Agosti, «er ist schlau und kennt jeden Paragrafen». Doch er habe immer wieder subtil Macht ausgepielt: «Mehrmals mussten Kolleginen bei Gesprächen in seinem Büro weinen, er kann knallhart sein.» Der Schulleitung wirft Agosti «Desinteresse» an der Situation vor. «Von den zahlreichen Lehrpersonen, die in den letzten Jahren gekündigt hatten, gingen fast alle wegen der Leitung und wegen Felix Müller und beschrieben diese Missstände auch in der Kündigung.»

Protest vor Müllers Büro

Die Vorwürfe der Ehemaligen sind happig, mit Dokumenten belegen lassen sie sich nicht und Felix Müller weist alle Vorwürfe von sich. Doch die Aussagen der Lehrpersonen ähneln sich sehr, auch jene, die nur anonym gemacht wurden.

Heute Nachmittag um 16.30 Uhr ist eine Protestaktion von frustrierten Eltern vor Felix Müllers Büro geplant. (Der Landbote)