Kunden tragen Umrüstungskosten selber

Das Ende der analogen Telefonie naht. Gemäss Swisscom haben rund zwei Drittel der Kunden den nötigen Wechsel auf die IP-Technologie (Internet Protocol) bereits vollzogen. Viele davon wohl unbemerkt. Denn die Swisscom und andere Telefonieanbieter bieten Neukunden seit einiger Zeit nur noch Produkte auf IP an. Rund 700 000 Kunden müssen im Verlauf des nächsten Jahres noch wechseln. Tun sie das nicht, ist ihr Festnetz irgendwann tot. Dies wird jedoch nicht gleich am 1. Januar der Fall sein. «Wir nehmen die alte Telefonie-Infrastruktur ab 2018 schrittweise ausser Betrieb», sagt Sprecherin Sabrina Hubacher. Und Kunden, die noch nicht gewechselt hätten, würden begleitet. Das heisst, Swisscom kontaktiert alle Kunden und bietet ihnen ein neues Produkt an.

Doch wie können Kunden feststellen, ob sie im Hinblick auf die Umstellung Anpassungen vornehmen müssen? Hubacher sagt, die meisten Privatkunden könnten ihr bestehendes Telefon weiterverwenden. «Nur Kunden mit sehr alten Telefonen oder ISDN-Geräten brauchen ein neues Telefon.» Ein Telefon gilt dann als alt, wenn es an der Wand hängt, noch eine Wählscheibe hat oder wenn Stern- und Rautetaste auf der Tastatur fehlen. Ein neues IP-fähiges Gerät kostet rund 80 Franken. Ältere Apparate müssen jedoch nicht zwingend ersetzt werden. Für Wahlscheibentelefone gibt es im Fachhandel Adapter, mit denen das Gerät weiter verwendet werden kann. Folgen hat die Umstellung zudem für alle Kunden, die ISDN nutzen. Diese Technologie wird es nicht mehr geben, die Geräte müssen ersetzt werden.

Mehrere hundert Franken

Gravierender als für die Telefoniekunden ist die Umstellung für jene, die Alarmsender, Alarmanlagen oder Liftalarme besitzen, die über den analogen Telefonanschluss funktionieren. Die Swisscom empfiehlt Betroffenen, sich direkt mit dem Hersteller der Anlage in Verbindung zu setzen. Bei Alarmanlagen braucht es eine andere Art der Alarmübermittlung, beispielsweise über das Mobilfunknetz oder über das IP-Festnetz. Allerdings muss man beachten, dass die IP-Telefonie bei einem Stromausfall, anders als die analoge Telefonie, nicht mehr funktioniert. Die Swisscom beziffert die Umrüstungskosten für Alarmanlagen auf 500 bis 1000 Franken. Manchmal geht es auch günstiger. Etwa, wenn man ein Zusatzgerät einbaut, das die analogen Signale des Alarmsystems in digitale Signale umwandelt. Auf keinen Fall sollte man sich gleich eine komplett neue Anlage aufschwatzen lassen.

Alarmarmband ersetzen

Aber nicht nur grosse Alarmanlagen müssen aufgerüstet werden, auch ältere Notrufsysteme für Senioren, wie Alarm-Armbänder, mit denen Angehörige per Knopfdruck informiert werden können, funktionieren nicht mehr. Eine Umrüstung lohnt sich hier nicht, empfohlen wird der Umstieg auf ein mobilfunkbasiertes Produkt. Aktiv werden müssen auch Hausbesitzer mit Lift. Basierend auf den Empfehlungen der Swisscom bietet beispielsweise die Firma Schindler ein Mobilfunk-Kit an. Dieses ist ab 890 Franken erhältlich: «Eine digitale Verbindung bietet auch Vorteile, sie erlaubt dank durchgehender Datenkommunikation und permanenter Ferndiagnose eine raschere Problembehebung», erklärt Thomas Langenegger, Communication & Brand Manager. Die Kosten für die Umrüstungen, die je nach Anlage mehrere tausend Franken ausmachen können, müssen die Nutzer selber tragen. «Geräte und Anlagen in der Verantwortung der Kunden», heisst es bei der Swisscom.

Kombi-Abo nicht zwingend

Aber nicht nur Geräte und Anlagen müssen angepasst werden. Die Kunden müssen überdies auf neue Angebote wechseln. Da die neue Technologie internetbasiert ist, unterbreitet die Swisscom den Kunden in der Regel Kombiangebote, die neben der Festnetztelefonie auch Internet und TV enthalten. Doch nicht jeder braucht ein Kombiangebot. Wer wie bisher einfach nur telefonieren will, kann auch ein reines Festnetz-Abo verlangen. Dafür fällt bei der Swisscom wie bis anhin eine Grundgebühr von 25.35 Franken an. Zusätzlich kostet jede Anrufminute. Bei den Kombiabos sind dagegen alle Inlandanrufe inklusive.

Es gibt keine Verpflichtung, ein Abo bei der Swisscom abzuschliessen. Auch andere Anbieter verfügen über internetbasierte Angebote, so läuft beisielsweise bei Sunrise oder upc-Cablecom die Telefonie schon heute über das Internet. Die Umstellung ist für die Kunden mit Hürden verbunden. Doch die Swisscom verspricht auch Vorteile. «Die Sprachsqualität ist besser, zudem werden auch nicht gespeicherte Nummern mit Namen angezeigt und jeder Kunde kann inividuelle Sperrlisten anlegen», sagt Hubacher. Die Swisscom bietet zudem demnächst einen Filter gegen unerwünschte Werbeanrufe an. ()