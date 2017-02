Kunststoff recyceln ist umstritten

Die Schweiz gehört beim Recyceln weltweit zu den Besten. Allerdings bleibt ein schwarzer Fleck: Kunststoffabfälle aus dem Haushalt. Seit einiger Zeit bieten verschiedene private Anbieter eigene Sammelsäcke an, in denen Kunststoff gesammelt wird. Die Gemeinde Gachnang führt einen solchen Sack nun aber nicht ein. Für den sogenannten Kuh-Bag (Ku für Kunststoffe und H für Haushalt) wird in Gachnang keine Sammelstelle eingerichtet. Im Sammelsack für Kunststoffe können etwa Shampoo-, Waschmittel-, Milch- und Ölflaschen sowie Blumentöpfe, Eimer, Kanister oder Tragtaschen recycelt werden. Der Kuh-Bag ist ein Pilotprojekt der Verbände Abfallverwertung Bazenheid und Kehrichtverwertungsanlagen Thurgau.

Kritik an Kunststoff-Recycling

Die Entsorgungs- und Wiederverwertungskommission der Gemeinde Gachnang schreibt, es sei «noch nicht klar, ob flächendeckende Sammlungen von Kunststoff ökologisch und ökonomisch sinnvoll» seien. Konkret wird kritisiert, dass rund 60 Prozent des gesammelten Materials verbrannt und der Rest unter hohem Energieaufwand zu Regranulat verarbeitet würde. Woher diese Angaben stammen, schreibt die Gemeinde nicht. Es existieren viele verschiedene Angaben zur ökologischen Effizienz des Kunststoff-Recyclings.

Etwa diejenige der Firma Innorecycling, die ebenfalls einen Sammelsack für Kunststoffe anbietet. Sie recycle bis zu 70 Prozent ihrer Inhalte, sagt sie. Im Schlussbericht des Fachgremiums «Runder Tisch Kunststoffverwertung» steht hingegen, dass drei Viertel aller Kunststoff­abfälle aus Haushalten «nicht mit verhältnismässigem Aufwand sinnvoll rezyklierbar» sind und deshalb verbrannt werden. Grund: Es gebe viele verschiedene Kunststoffe, die sich in ihrer Zusammensetzung grundlegend unterscheiden würden. Eine Untersuchung des Fraunhofer- Instituts aus Deutschland von 2014 hat ergeben, dass nur 31 Prozent des Inhalts der gelben Tonne – das deutsche Pendant zum Kuh-Bag – recycelt werden kann. Aktuell wird der in der Region gesammelte Kunststoff im österreichischen Lustenau sortiert. Bald soll eine neue Anlage in Eschlikon TG entstehen.

Nachfrage in Region sehr gross

Obwohl die ökologische Situation unklar ist, trennen die Einwohner in der Region fleissig Kunststoffe. In Elsau steht seit letztem Sommer ebenfalls ein Container für Haushaltskunststoffe. Umweltvorsteherin Elisabeth Bayer ist von der «gewaltigen Entwicklung» im letzten halben Jahr beeindruckt: «Bereits nach drei Monaten mussten wir den Container durch einen Presscontainer ersetzen.» Auf die verschiedenen Studien bezüglich der ökologischen Effizienz angesprochen, sagt sie: «Die einen finden es sinnvoll, die anderen nicht, dabei sollte man nicht vergessen, dass es auch um viel Geld geht.» Seit sie die Kunststoffe separat sammelt, fällt ihr auf, wie «unwahrscheinlich viel Plastik wir brauchen».

In Neftenbach werden laut der Entsorgungsfirma Heiniger zwischen 80 und 90 Säcke pro Woche angeliefert. Für Ueli Signer, Leiter des Amts für Bau und Umwelt in Aadorf, ist die Sammlung in ­seiner Gemeinde «scheinbar ein Renner». Was hinten dabei rauskomme, sei eine andere Sache. «Es ist sicher gut, den ökologischen Effekt genauer anzuschauen», sagt Signer. In Illnau-Effretikon wurde ein Postulat bezüglich Kunststoff-Recycling Mitte Dezember einstimmig abgeschrieben. Stadtrat Mathias Ottiger (SVP) nannte eine Mischsammlung «heute noch nicht sinnvoll». Das Pilotprojekt Kuh-Bag wird seit Einführung vom Forschungsinstitut Empa begleitet, Ende 2017 endet die Testphase. Danach werden erste unabhängige Resultate erwartet.