Lieber Gespräche statt Rekurse

Die Frist ist abgelaufen. Beim Baurekursgericht sind laut Markus Pfanner, Mediensprecher der kantonalen Baudirektion, keine Rekurse gegen den festgesetzten Gestaltungsplan der geplanten Deponie Ruchegg in Wiesendangen eingegangen. Nächste Woche erwartet der Kanton die sogenannte Rechtskraftbescheinigung. Somit ist eine weitere Hürde für die geplante Inertstoffdeponie zwischen Sulz und Wiesendangen überwunden. Die Deponiegegner aus Attikon, Sulz, Wiesendangen und der Rucheggstrasse setzen lieber auf Gespräche denn auf den Rechtsweg. 2015 hatten sie eine Inte­ressengemeinschaft gegründet, Unterschriften gesammelt und Einwendungen gegen den Gestaltungsplan eingegeben. Kürzlich hatten sich einige Vertreter wieder getroffen, um das weitere Vorgehen während der laufenden Rekursfrist zu besprechen. «Wir haben einen Rekurs mit unserem Anwalt geprüft», sagt Hufschmied und Schlosser Urs Teuscher, dessen Firma und Elternhaus an der Rucheggstrasse liegen. Um die Deponie noch zu verhindern, sei es aber eh zu spät. «Das hätte schon bei der Revision des Richtplanverfahrens passieren müssen», sagt Teuscher. «Aber damals ist es wohl niemandem aufgefallen, was da geplant wird.» Das Ganze sei im Kantonsrat abgelaufen. Die Anwohner hätten davon nicht viel mitbekommen. Wenn sie jetzt bei einem juristischen Verfahren unterlägen, würde das viel Geld kosten.

Elternhaus unvermietbar

Dennoch will er sich nicht einfach mit seiner Lage abfinden. «Ich werde mit den Deponiebetreibern das Gespräch suchen», sagt er. Vielleicht könne er so noch ein paar Verbesserungen erreichen. «Zum Beispiel mit zusätzlichen Dämmen, wie schon einer in Richtung Weiler Hinteregg geplant ist.» Ausserdem seien für ihn viele technische Details noch nicht geklärt. «Wir haben das Recht an einer Trinkwasserquelle, deren Leitung durch das Deponiegelände führt, und wissen nicht, wie das gelöst werden soll.» Da erwarte er noch Antworten.

Für sein Elternhaus sieht Teuscher hingegen schwarz. Seine Eltern leben zwar bald in einer Alterswohnung. «Aber das Haus ist für mich jetzt nicht mehr vermietbar. Hier möchte doch keiner mehr wohnen, wenn man quasi über Jahre eine Grossbaustelle direkt vor dem Haus hat.» Sein Land im Ruchegg zu verkaufen und mit der Schmitte irgendwo anders hinzuziehen, kommt für Teuscher nicht infrage. «Einen guten Standort finde ich nicht so einfach», sagt er. Sein Betrieb mache Lärm und einige Kunden würden ihre Pferde zum Beschlagen direkt per Anhänger zu ihm bringen.

Teuscher ist vor allem auch von der Kommunikation mit den Betroffenen enttäuscht. «Mit uns hat eigentlich nie ein Verantwortlicher gesprochen.» Ganz zu Beginn der Pläne seien sie von der Firma Toggenburger, welche die Deponie künftig zusammen mit der Luzerner Aregger AG betreiben wird, zu einer Information eingeladen worden. «Seither haben wir nichts mehr gehört.» Darum werde er jetzt selbst auf die Firma zugehen.

Offen für Gespräche

Die künftigen Betreiber seien jederzeit offen für Gespräche mit den Anwohnern, betont Christoph Steiner, Bereichsleiter Steine + Erden bei der Toggenburger AG. «Wir haben schon sehr viele Gespräche mit den betroffenen Gemeinden geführt.» Diese hätten zu guten Kompromissen für beide Seiten geführt. Dass nicht alle Anwohner mit einbezogen wurden, sei das übliche Verfahren. «Sonst hätten wir am Ende so viele Leute am Tisch sitzen, dass wir zu keinem Ergebnis kommen würden», sagt Steiner. Die Gemeinden sind die Vertreter der Anwohner. «Und die haben sich sehr für deren Interessen eingesetzt.» Mit den Direktbetroffenen werde man sich künftig gerne wieder treffen, um allenfalls noch Verbesserungen zu finden.

Angst vor Lärm

Auch im Wiesendanger Steinegg-Quartier plant man keinen Aufstand mehr gegen die geplante Deponie. Dass die Rucheggstrasse für den Verkehr gesperrt wird, werten die meisten Anwohner positiv, erklärt Michael Ott. Er lebt seit einigen Jahren in seinem Elternhaus und trat in der IG als Sprecher für das Quartier auf. Für einige habe die Strasse zum Arbeitsweg gehört. «Aber grundsätzlich ist die Schliessung eine Verbesserung für uns.»

Angst haben die Bewohner im Steinegg aber vor zusätzlichem Lärm. «Bei dem geplanten Böschungswinkel glaube ich nicht, dass wir keine Lärmzunahme haben.» Eine Steinbrecheranlage gebe es zwar definitiv nicht. «Aber die Baumaschinen und Lastwagen sind auch laut.» Die Quartierbewohner seien sowieso schon geplagt mit der Autobahn, jetzt komme nochmals etwas dazu. Aber die Anwohner würden jetzt einfach besonders darauf achten, dass Richtwerte von Lärm und Staub überwacht und eingehalten würden. «Und das werden wir auch einfordern.» (Der Landbote)