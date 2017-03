Mehr lukrative Patienten am KSW

«Das Kantonsspital steht gut da, wir sind fit.» Spitaldirektor Rolf Zehnder und Franz Studer, der Präsident des Spitalrats zogen gestern Vormittag unisono eine positive Bilanz für das Jahr 2016, qualitativ wie quantitativ. Einmal mehr, muss man sagen. Die Zahlen sprechen für sich: Der Gewinn verdoppelte sich beinahe auf 29,8 Millionen Franken, die Ebitda- und Ebitdar-Margen – beides Richtwerte für die operative Profitabilität – stiegen jeweils auf 9 (+2,2) und 14 (+1,9) Prozent. Das alles sind sehr solide Werte, vor allem für ein öffentliches Spital. Als Hauptgründe dafür führt Zehnder die hohe Attraktivität des KSW für Zusatzversicherte, effiziente interne Abläufe, Wertberichtigungen und Tarife an. Mit dem Gewinn will der Spitalrat vor allem die Eigenkapitaldecke des Spitals stärken. Einen Teil wird das Spital wohl jedoch erneut an den Kanton abliefern müssen. «Wir haben beim Regierungsrat beantragt, dass wir wieder wie ein privates Unternehmen besteuert werden», sagt Zehnder. Für das Jahr 2016 wären dies 6,4 Millionen Franken.

Auslastung gestiegen

Das KSW wächst weiter, wenn auch etwas langsamer als in den letzten Jahren. Stationär nahm die Anzahl Austritte um knapp 3 Prozent auf 27 190 Patienten zu. Was auffällt: Zu diesem Wachstum trugen vor allem mehr «lukrative» privat und halb-privat Versicherte bei (+510). Beim Spital geht man davon aus, dass dies vor allem auf positive «Mund-zu-Mund-Propaganda» zurückzuführen sei. Ein Konzept, um den Anteil Privatversicherter gezielt zu erhöhen, gebe es nicht.

Besonders stark wuchs der ambulante Bereich, um knapp 9 Prozent, auf rund 228 600 Patienten. «Darin zeigt sich ein Trend, der anhalten wird», ist sich Spitalrat Studer sicher. Ziel müsse es sein, wo immer möglich von stationär auf ambulant zu verlagern, um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern. Stolz verwiesen er und Zehnder dann darauf, dass das KSW diesen Weg bereits nachweislich eingeschlagen habe: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Patient sank von 5,5 auf 5,3 Tage, die Auslastung stieg. Trotz der avisierten Verlagerung hin zum den ambulanten Bereich: Mit 65 Prozent bringen die stationären Patienten nach wie vor den Grossteil der Gesamteinkünfte ein, mehr als doppelt so viel wie die ambulanten.

Zu komplex für «Dr. House»

Wie Effizienz und Qualität im Spitalalltag funktioniere, erklärte Miklos Pless, Chefarzt und Leiter des neuen Tumorzentrums. Das Rezept heisst «Team-Medizin». Es laufe nun einmal eher wie bei «Grey’s Anatomy» als wie bei «Dr. House». Oft seien die Eingriffe schlicht zu komplex, um alleine zu entscheiden. Auch Spezialisten müssten heute Teamplayer sein. Vor einer Behandlung treffen sich Onkologen und andere Spezialisten jeweils vor dem sogenannten Tumorboard, auf dem die Ultraschall-Bilder diskutiert werden. «Teilweise wird dort heftig gestritten», sagt Pless. Am Schluss habe man aber einen breit abgestützten Entscheid, und der Ansatz erlaube es «über alle Strukturen patientenbezogen» zu arbeiten. Alles laufe auf den Ansatz «Spezialisierung und Koordination» heraus. Im Mai nimmt die Radio-Onkologie in einem neuen Pavillion ihren Betrieb auf.

Zum Schluss nutzten Studer und Zehnder die Gelegenheit für ein starkes Plädoyer für eine geplante Auslagerung des KSW in eine Aktiengesellschaft (Abstimmung vom 21. Mai). Einen Widerspruch zwischen der institutionellen «Zwangsjacke» und dem guten Ergebnis sieht Zehnder nicht: «Wir brauchen die unternehmerischen Freiheiten, um auch in den nächsten zwanzig Jahren wettbewerbsfähig zu sein.» Mittelfristig stünden wieder grössere Investitionen an, für Sanierungen. Der Ersatzneubau werde als Bettentrakt schliesslich auch nicht ewig stehen. Und neue Kooperationen mit andern Spitälern einzugehen sei als AG ungemein leichter und – effizienter. Zu Projekten, die sich aktuell wegen übermässgen Verwaltungsaufwands mit den Behörden unnötig verzögert und verkompliziert hätten, zählte Zehnder die Zusammenarbeit mit dem künftigen Sporttempel Win-City, die Gründung der neuen Facharztpraxis in Wallisellen , aber auch der Einsatz neuer Technologien, wie der sogenannten PET-Computertomographie. «Um diese zu testen, mussten wir nach draussen ausweichen, auf ein Labor im Lastwagen.» Sagts und schüttelt ungläubig den Kopf. hit ()