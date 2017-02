Meister will an die Weltspitze

Geht es um Schleiftechnik, gehört die Firma Meister aus Andelfingen zur Spitze. Der Familienbetrieb vertreibt seine Präzisionsprodukte weltweit. Abnehmer der Spezialanfertigungen sind zum Beispiel Autobauer oder Hersteller von medizinischen Geräten. Die Andelfinger Firma will diese Position nun weiter ausbauen und hat kürzlich die Firma Schmeier in Deutschland übernommen. 85 Mitarbeiter zählt der Betrieb in Helm­brechts, das am nördlichen Rand Bayerns liegt. Am Sitz in Andelfingen arbeiten 85 Mitarbeiter, zusammen mit weiteren Sitzen im Ausland waren es vor dem Firmenkauf 120 Beschäftigte.Mit der Übernahme wird die Meister-Gruppe Weltmarktführerin im Innenschleifen, heisstes in einer Mitteilung der Fir-ma. «Die Produktepaletten von Schmei­er und Meister ergänzen sich ideal.» Das Innovationspotenzial sei «immens».

Swissness als Trumpf

An den Standorten in Andelfingen und in Helmbrechts ändert sich durch die Übernahme zunächst wenig. Die beiden Marken Schmeier und Meister werden gemäss Mitteilung weitergeführt. «Der Firmenkauf in Deutschland stärkt das Schweizer Unternehmen», sagt Peter Beyer, Geschäftsleiter bei Meister Abrasives. Dank der Übernahme könne eine breitere Palette an Produkten angeboten werden.

Die Andelfinger Firma setzt weiterhin auf Swissness. «Wir wollen Arbeitsplätze nicht ins Ausland verlagern», sagt Peter Beyer, «aber unsere internationale Präsenz ausbauen.» An dieser Haltung ändere auch der nach wie vor hoch bewertete Franken oder die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform am kommenden Sonntag nichts.

Erst kürzlich hat die Firma rund eine Million Franken in einen Neubau investiert. Gerade der Kostendruck im interna­tionalen Wettbewerb erfordere «höchste Maschinenverfügbarkeit» und «hoch spezialisierte Produktionslösungen», schrieb Meister Abrasives bereits im vergangenen Herbst in einer Medienmitteilung.

Unzählige Autos bearbeitet

Am Hauptsitz in Andelfingen arbeiten unter anderem Ingenieure, Mechaniker, technische Zeichner und kaufmännische Angestellte. Sie entwickeln und produzieren präzise Werkzeuge, die etwa zum Schleifen von Bohrungen oder in der Elektroindustrie und LED-Leuchtentechnik eingesetzt werden. «Ungefähr jedes dritte Auto auf diesem Planeten wurde mit Schleifwerkzeugen bearbeitet, die wir hergestellt haben», sagt Peter Beyer weiter. Die meisten Produkte würden exportiert. Man sehe aber wieder wachsendes Potenzial in der Schweiz, etwa in der Uhrenindustrie.

Gegründet in Andelfingen

Gegründet wurde der Familienbetrieb 1951 in Andelfingen von Konrad Meister, der im vergan­genen Jahr gestorben ist. Verwaltungsratspräsident und Inhaber ist sein Sohn Thomas Meister. Mittlerweile hat die Meister-Gruppe Standorte in diversen Ländern eröffnet, darunter sind etwa China, Indien, Italien, Mexiko und USA.

Die Ausrichtung der Firma ist international. Sie wirbt aber vor allem mit Schweizer Präzision. Im Filmporträt auf der Internetseite erscheinen zuerst Berge und ein Schweizer Kreuz – erst dann werden die Kundennähe und die Produkte herausgehoben.

