Mitarbeitersuche am Hauptbahnhof

Man muss schon ziemlich in Eile sein, um es zu übersehen: Das Transparent der Firma Kistler am Hauptbahnhof – zurzeit wohl das grösste Stelleninserat der Schweiz. Direkt über der Abfahrtsanzeige sucht Kistler Messtechnik-Spezialisten. Und zwar je schneller, desto besser. Denn anders als das Gros der Industrieunternehmen floriert die in Wülflingen ansässige Firma, die auf Messtechnik und Sensorik spezialisiert ist. Über drei Dutzend Stellen hat Kistler in Winterthur dieses Jahr geschaffen, 40 Stellen sind hier derzeit nicht besetzt, global sind es gar 140.

Nationale Kampagne

«Wir suchen dringend qualifizierte Spezialisten, die mit uns die Zukunft gestalten wollen», sagt Kistler-CEO Rolf Sonderegger. Darum habe man eine grosse Kampagne gestartet. Nebst dem Transparent in Winterthur gehören dazu auch Inserate in Fachmagazinen sowie in sozialen Medien wie zum Beispiel «LinkedIn». Einen anständigen sechsstelligen Betrag habe das Unternehmen in die Kampagne gesteckt; das Transparent war der grösste Einzelposten. Ob das alles etwas nützt, will Kistler Ende Jahr beurteilen. Bislang stimmten ihn die Rückmeldungen positiv, sagt Sonderegger. Das Transparent erfülle zudem noch einen zweiten Zweck: die Firma in Winterthur sichtbarer zu machen.

Je ne parle pas français

Kistler steht mit dem Fachkräfteproblem freilich nicht alleine da. Dabei mag einiges, was unter diesem Titel läuft, auf den ersten Blick trivial anmuten. So nennt etwa die Axa Winterthur die schlechten Französischkenntnisse vieler Bewerber als Problem am Standort Winterthur. Sprachdefizite seien durch Fortbildung oder Berufspraxis kaum in nützlicher Frist zu kompensieren, sagt Eva Sager, Head Recruting bei der Axa Winterthur. Daneben sei auch die Suche nach Spezialisten immer wieder eine Herausforderung. Die Axa setze darum auf Mitarbeiterentwicklung und darauf, mit guten Arbeitsbedingungen die Fluktuation gering zu halten.

Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes sowie Verwaltungsratspräsident des Kompressoren-Herstellers Burckhardt Compression, sagt, der Fachkräftemangel werde sich in den nächsten Jahren akzentuieren. Heute schieden durch Pensionierung jedes Jahr 5000 Personen mehr als aus dem Arbeitsmarkt aus, als hinzukämen und diese Zahl werde sich in den nächsten zehn Jahren auf 50 000 pro Jahr erhöhen. Als Mittel, um diesen Aderlass zu stoppen, nennt Vogt die Fachkräfteinitiative. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gebe es vor allem bei den teilzeitarbeitenden Frauen noch ein grosses Potenzial. «Wenn jede teilzeitbeschäftigte Frau ihr Pensum um zehn Prozent erhöhen würde, entspräche das Hunderttausend zusätzlichen Stellen.»

Potenzial sieht Vogt auch in älteren Mitarbeitenden: «Heute geht ein Drittel vor dem Pensionsalter, ein Drittel im Pensionsalter und ein Drittel nach dem Pensionsalter in Rente.» Mit neuen Altersarbeitsmodellen einen schrittweisen, flexibleren Übertritt in den Ruhestand zu ermöglichen, könnte sich für beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auszahlen, so Vogt.

Ohne Zuwanderer geht’s nicht

Trotz allem bilanziert Vogt: «Wir werden immer auf die Zuwanderung angewiesen sein.» In der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative spricht sich sein Verband für einen Inländervorrang aus, der keine übertriebene Bürokratie zur Folge habe. Gleichzeitig seien die Massnahmen an die Höhe der Zuwanderung zu koppeln, um dem Verfassungsauftrag Genüge zu tun. Grundsätzlich sei der Schweizer Arbeitsmarkt intakt und gesund, sagt Vogt. Von den rund fünf Millionen beschäftigten Erwerbstätigen wechsle ein Zehntel jedes Jahr, auch innerhalb der Unternehmen, die Stelle. Das zeige auch, dass sich viele Mitarbeiter im Job fortbilden und weiterentwickeln würden. (Landbote)