Nächster Anlauf für das Sunnebad

Eine standesgemässe Begrüssung erlebten die rund 40 Anwesenden am Mittwochabend im zukünftigen Seminarhotel Sunnebad: Ein violett-oranger Sonnenuntergang tauchte das Gebäude in goldenes Licht. Ebenfalls in Sichtweite und mit zwei Kilometer etwas näher als die Sonne liegt der Wilemer Weiler Manzenhub. In diesem Ort ist Rudolf Ott aufgewachsen, seit 2014 Besitzer des ehemaligen Kur- und Badehauses aus dem Jahr 1848 (siehe Infobox).

Am 18. August soll das Haus seine Tore erstmals nach sechs Jahren wieder öffnen. Nebst einem öffentlichen Gastrobetrieb sind 40 Betten in 25 Zimmern geplant. Drei Seminarräume im Untergeschoss sowie Gruppenräume und ein grosser Saal können gemietet werden. Auf der Südterrasse entsteht ein Garten inklusive Brunnen und Pavillon.

Eröffnung zwei Jahre später

Derzeit sind die Räumlichkeiten noch leer, das Haus wird «aufgehellt», wie Ott sagt. Etwa durch grössere Fenster und hellere Farben im Innern. Ursprünglich wollte Ott bereits vor zwei Jahren eröffnen, doch in seiner Firma für Entwässerungstechnik kündigte damals ein wichtiger Mitarbeiter. Er realisierte nach einer Weile, dass er nicht an zwei Baustellen gleichzeitig tätig sein konnte. «Als ich dann an einem Abreisskalender einen Spruch zum Thema Geduld las, wusste ich, dass man auch mal etwas ruhen lassen muss.»

Als Ott vor einigen Monaten dann über einen Freund den Gas­tronomen Oliver Künzli kennen lernte, schien der richtige Zeitpunkt für Ott gekommen. Zusammen haben die beiden ein Konzept erarbeitet, das teils auf den christlichen Glauben und vor allem auf Entschleunigung setzt. Künzli, Gastronom mit jahrzehntelanger Erfahrung, scheint dafür prädestiniert zu sein. Bevor Ott ihn ins Boot holte, war er während eines halben Jahres mit Ross und Wagen in der Schweiz unterwegs. «Ich musste einfach mal runterfahren», sagt er.

Das will Künzli nun auch den Gästen im Sunnebad anbieten. Nebst handwerk­lichen Angeboten aus der Region wie etwa «Chlüppli» oder «Chele» schnitzen sind auch Ausstellungen geplant. Die erste wird eine Bibelausstellung des Forschers Alexander Schick sein, der «Exponate aus 3000 Jahren Geschichte» präsentieren und erläutern wird. In der Küche will Künzli vor allem auf regionale Produkte setzen, die Küche soll «klar, einheimisch und saisonal» sein, wie Künzli sagt. 90 Prozent des Essens werde man selber herstellen.

«Soll ein offenes Haus sein»

Im neuen Slogan des Hauses findet sich neben Bildung und Erholung auch das Wort «Begegnung». Früher war das Haus vom Rest des Dorfes eher abgekoppelt. Das will Ott ändern: «Für mich bedeutet Christsein nicht etwas Verschlossenes, Trauriges oder Verstaubtes. Ich will mit einem offenen Haus einen lebendigen Punkt für den Glauben setzen.» Das Sunnebad soll ein ganz normaler Gastrobetrieb mit einem besonderen Geist sein.

Mit dem Projekt will er etwas zurückgeben: «Ich habe in meinem Leben so viel Gutes erfahren dürfen, dass ich es unfair fände, wenn ich das alles für mich behalten würde.» Der Betrieb soll nach zwei Jahren kostendeckend funktionieren. Der Baumer Gemeindepräsident Andreas Sudler freute sich über das Projekt. «Viel besser, als wenn Di Gallo hier raufgekommen wäre», sagte er über die ehemalige Holding des Pflegezentrums Bauma. (Der Landbote)