Neue Schätze aus dem Unesco-See geborgen

Die Taucher des Thurgauer Amtes für Archäologie haben in den vergangenen Wochen neue Schätze vom Grund des Nussbaumersees geborgen. Dieser grenzt an die Gemeinde Oberstammheim und ist Unesco-Weltkulturerbe.

Am überraschendsten sind laut den Archäologen einige Fundstücke aus dem hohen Mittelalter, der Zeitperiode von 1050 bis 1250. So legten die Taucher unter dem Gewässerschlamm, dem sogenannten Schlick, etwa einen Scherben von einem blauen, dünnwandigen Glas und glasierten Keramikschalen frei. Andernorts kam eine verschnörkelte Kachel eines Ofens zum Vorschein. Zeitlich entsprechen diese Funde etwa dem Beginn der klösterlichen Tätigkeiten in Ittingen. Dass früher ein Fischerhaus die Wassertiere vor hungrigen Mäulern bewachte, war bereits bekannt. Für Simone Benguerel, Leiterin Archäologie, passt ein Fischerhaus mit einem verschnörkeltem Kachelofen aber nur schlecht zusammen. Sie fragt sich: «Ist Fischerhaus am Ende der falsche Begriff?» Sie und ihre Abteilung wollen nun recherchieren und herausfinden, was alles über das Fischerhaus überliefert ist.

Tauchen für die Archäologie: Seit knapp drei Wochen sind im Nussbaumersee archäologische Untersuchungen im Gange. Diese haben nun erste Erkenntnisse geliefert. Video: Amt für Archäologie Thurgau.

Beil-Stossdämpfer aus Hirschknochen

Während des letzten Tauchgangs im Jahr 1991 stellten die Forscher bereits fest, dass sich vor gut 6000 Jahren Siedler am Ufer des Nussbaumersees niedergelassen hatten. Diese Theorie ist nun mit weiteren Funden bestätigt worden. Etwa mit einem abgebrochenen Stück eines grösseren Topfes aus der Jungsteinzeit. Im Laufe der Zeit sind Siedlungen verschwunden und wieder entstanden. Die erste schätzt man auf gut 4000 vor Christus. «Auf einer Landbrücke, die heute nicht mehr existiert», sagt Benguerel.

Auch Gegenstände, die der Bronzezeit zugeordnet werden, sind nach gut 3500 Jahren wieder an der Oberfläche. Darunter etwa ein «Beil-Stossdämpfer» aus Hirschknochen, der zwischen dem Holm und der Klinge befestigt war und die Schläge auf die Hand abfedern sollte. Es wurden auch neue Pfahlköpfe entdeckt. Die Taucher schnitten sich eine Scheibe davon ab. Nun werden die Scheiben im Labor untersucht und sollen weitere Aufschlüsse zur Datierung, Waldwirtschaft und den damaligen Lebensbedingungen liefern.

Pfähle sind in einem unverändert guten Zustand

Der Auftrag für die Untersuchungen am Grund des Moorsees kam aus Paris. Die Unesco will regelmässig über den Zustand ihrer Objekte informiert werden. Der verantwortliche Tauchleiter Matthias Schnyder war bereits vor 25 Jahren dabei, als der genaue Standort der Pfahlbausiedlung entdeckt und man 30 Quadratmeter der Kulturschicht zweieinhalb Meter tief untersucht hatte. Dieses Mal war ein solcher Querschnitt seitens der Unesco nicht mehr erlaubt. «Das ist jedes Mal ein zerstörerischer Akt», sagt Schnyder.

Kantonsarchäologe Hansjörg Brehm gibt gegenüber dem Landboten Auskunft zu den Tauchgängen im Nussbaumersee. Video: Jonas Gabrieli

Die Forscher haben bei den aktuellen Tauchgängen deshalb nur die oberste Schicht abgesucht. Schnyder sagt: «Der Zustand der Pfahlbauten ist ähnlich wie 1991, die Kulturschicht ist gesichert.» Die Taucher mussten den Schlick wegwirbeln, um eine freie Sicht auf die Kulturschicht zu bekommen. Eine eigens eingerichtete Unterwasserströmung sorgte dafür, dass die Schlammwolken rasch weiterzogen. Generell sei die Sicht in solch einem Moorsee eingeschränkt, sagt Schnyder. «Eine gute Sicht bedeutet drei Meter.» Die Taucher transportieren ihre Werkzeuge deshalb in einem Korb, damit diese nicht verloren gehen.

Die Tauchgänge dauern noch bis Ende Monat. Es werden für längere Zeit die letzten gewesen sein. Zukünftig soll der Nussbaumersee mehr von aussen überwacht werden. Kantonsarchäologe Hansjörg Brehm sagt: «Dann wird nicht mehr in dieser Intensität getaucht.» Die Taucher untersuchten beispielsweise Strömungen, um den See besser verstehen zu können. (Landbote)