Neues Ostkonzept auf Eis gelegt

Der Flughafen Zürich muss sich das Hauptziel seines neuen Betriebsreglements 2014 (BR2014) vorläufig abschminken. Denn wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) diese Woche mitgeteilt hat, kann das neue Reglement nicht vollständig umgesetzt werden. Dazu wäre die Zustimmung von Deutschland nötig – was bisher nicht eingetreten ist.

Um die Sicherheitsmarge am Flughafen zu verbessern sah das neue Reglement vor, die An- und Abflüge des Ostkonzepts zu entflechten. Bisher ist es so, dass sich der An- und Abflugverkehr beim Ostkonzept an fünf verschiedenen Stellen kreuzen können. Um dies zu entschärfen, hat der Flughafen im Betriebsreglement verschiedene Änderungen vorgesehen.

Unter anderem hätte der Start in den Norden neu südlich der Anflugroute durchgeführt. Und die neue nördliche Anflugroute wäre vor einem grossen Bogen, der die Flugzeuge dann von Osten her zur Piste geführt hätte, via Weiach und Schaffhausen auch über deutsches Gebiet erfolgt.

Deutschland ändert seine Meinung nicht

Just diese Linienführung bedeutet nun das vorläufige Ende für die Entflechtung des Ostkonzepts. Denn Deutschland macht nicht mit. Um die Entflechtung umsetzen zu können, hätten an der sogenannten 220. Durchführungsverordnung zur Luftverkehrsordnung (DVO) Änderungen vorgenommen werden müssen.

Das deutsche Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und das Umweltbundesamt (UBA) hatten dagegen zwar nichts einzuwenden – doch endgültig entscheidet das deutsche Verkehrsministerium. Und dieses hat bisher keinen Anpassungen zugestimmt.

Das ist insofern konsequent, als das neue Konzept in Südbaden schon seit seiner Vorstellung im Oktober 2014 auf heftige Gegenwehr gestossen ist. Die Landräte aus Waldshut, Schwarzwald-Baar und Konstanz wollten es nicht hinnehmen, dass der Flughafen Zürich rund 10 000 bis 20 000 Flugbewegungen pro Jahr mehr über ihr Gebiet leitet – während gleichzeitig südlich des Flughafens auf Schweizer Boden quasi alles beim Alten bleibt.

Sie hatten deshalb im Februar 2016 sogar eine Alternative ausgearbeitet: Die Anflüge auf Piste 28 sollten neu nicht über deutsches Gebiet erfolgen, sondern viel mehr südlich des Flughafens. Eine Variante, die wiederum der Flughafen Zürich kritisierte: Denn dadurch hätten Flugzeuge, die nach dem Start in Richtung Westen oder Süden fliegen würden, weiterhin die Anflugsroute von Westen gekreuzt.

Sowieso wären die deutschen Landräte aber auch mit ihrer selbst vorgeschlagenen Variante nicht zufrieden gewesen. Sie wollten lieber an der sogenannten «Stuttgarter Erklärung» festhalten, die für das deutsche Gebiet maximal 80 000 Anflüge pro Jahr und möglichst keine Abflüge vorsieht. Die Alternative hatten sie nur ausarbeiten lassen, um darzulegen, dass die Entflechtung des Ostkonzepts nicht die einzige Lösung war.

Das Ostkonzept wurde indes auch von Schweizer Seite kritisiert. So wies etwa Thomas Hardegger, Präsident des Schutzvebands der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (SBFZ), in seiner Kritik zum BR2014 daraufhin, dass es zur Verbesserung der Sicherheit auch Alternativen zum Ostkonzept gegeben hätte. Tatsächlich wäre es laut einer Sicherheitsprüfung aus dem Jahr 2012 sogar so, erklärte Hardegger, dass eine Optimierung des Nord-Süd-Konzepts mehr zur Sicherheit beigetragen hätte als die Entflechtung des Ostkonzepts.

Nebst dem SBFZ setzten auch die IG Nord, die Region Ost – ein Zusammenschluss von 85 Gemeinden, darunter auch Bassersdorf, Nürensdorf und Kloten – zur Kritik an. Als «für die Gemeinden unbrauchbar» bezeichneten das Reglement zudem eine Allianz aus 137 Gemeinden, als sie im Juli 2015 forderte, in Zukunft Südstarts geradeaus zwischen 10 Uhr bis 14 Uhr durchzuführen.

Flughafen hält an Konzept weiterhin fest

Weil das Ostkonzept nicht wie geplant umgesetzt werden kann, verliert das neue Betriebsreglement bis auf Weiteres seinen wichtigsten Bestandteil. Zwar weist der Flughafen in seinem neuen Gesuchsbrief daraufhin, dass man weiterhin an den ursprünglichen Anträgen festhalte.

Unter anderem deshalb, weil es dazu keine Alternativen gebe. Es sei «sehr bedauerlich, dass eine der wichtigsten Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit am Flughafen Zürich trotz Freigabe der deutschen Fachstellen blockiert ist». Der Flughafen begrüsst aber gleichzeitig, dass der Bund das Verfahren wieder aufgenommen hat.

Denn im BR2014 seien noch weitere Verbesserungen enthalten, darunter etwa die Absenkung der Mindesthöhe für Starts von vierstrahligen Flugzeugen auf der Piste 32, was zu einer Verringerung der Anzahl Pistenkreuzungen führt und so zu mehr Pünktlichkeit. Zudem sieht das BR2014 auch eine erweiterte Linkskurve beim Start auf Piste 10 beim Bisenkonzept vor, was zwei weitere Kreuzungspunkte zwischen Starts und Durchstarts eliminiert.

(Zürcher Regionalzeitungen)