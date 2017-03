Parkieren beim Sportzentrum bleibt gratis

Klarer Entscheid

Interpellant entscheidet über Antwort

Der Grosse Gemeinderat Illnau-Effretikon hat auch einer neuen Fassung der Geschäftsordnung (GO) zugestimmt. Bis anhin entschied bei einer Interpellation jeweils der Stadtrat, ob er in mündlicher oder schriftlicher Form antwortet. Interpellationen sind Anfragen an den Stadtrat über einen beliebigen in den Aufgabenkreis der Gemeinde fallenden Gegenstand.



Neu kann nun der Interpellant darüber entscheiden, in welcher Form und innerhalb welcher Frist die Antwort des Stadtrates erfolgen soll. Der Entscheid fiel grossmehrheitlich. (neh)