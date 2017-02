Putsch bei den Püntikern — droht jetzt die Spaltung?

Marcel Stutz ist seit 15 Jahren der Zentralpräsident im Püntenpächterverein Winterthur, und er war der grosse Abwesende am Freitagabend im Hirschen zu Wülflingen. Nur ein Teil der rund 50 Delegierten wusste, weshalb Stutz fehlte: Er lag mit Herz- und Kreislaufproblemen im Spital. Stutz ist bald 70 und steht für die Tradition im hundertjährigen Verein. Er ist einer der alten Schule: SMS und Facebook sind für ihn «Chabiszüüg», dem Einzug des Computers in die Püntikerwelt hat er sich stets verschlossen. Trotzdem: Keiner der Delegierten sagte öffentlich ein böses Wort über Stutz. Zu gross ist sein Verdienst als Präsident.

Auch Dietmar Wolf betonte mehrfach, wie viel Stutz für die Püntiker geleistet habe und wie sehr er diese Arbeit achte. Doch nun sei die Zeit gekommen für eine Modernisierung, auch für einen personellen Wechsel: «Die Zukunft gehört den jungen Leuten.» Wolf ist etwas über 40, Präsident im Püntenrevier Neuwiesen, das jetzt eine Homepage hat, wo man sieht, was in der Pünt so angesagt ist. Nun möchte Wolf neuer Zentralpräsident werden.

Aufgabe der Delegiertenversammlung am Freitag war es, einen Vorschlag für einen Zentralvorstand zu machen zu Handen der Generalversammlung Mitte März — es ist notabene die hundertste des Püntenpächtervereins. Dass es jetzt just an dieser Jubiläums-GV zu einem Putsch kommen könnte, an dem auch schmutzige Wäsche gewaschen würde, das wollte niemand. Aber an diesem Freitagabend hielt man sich nicht zurück mit wüsten Worten. Wie die Gruppe um Wolf den Umsturz vorbereitet habe mit einem Geheimtreffen ohne den Präsidenten Stutz, das sei das Widerlichste, was er je erlebt habe, sagte ein Delegierter.

Rosenberg droht mit Austritt

Die stärkste Opposition gegen Wolf kommt aus dem Püntenrevier Rosenberg. Ein wortstarker Püntiker von dort kündigte an, das Revier werde aus dem Püntenpächterverein austreten, sollte Stutz auf diese Art gehen müssen: «Da wurden Worte gebraucht, die darf man einfach nicht schreiben.» Stutz selber hatte sich nach diesem Geheimtreffen auch brieflich geäussert und sich nicht zurückgehalten: Er «wünsche dem Brandstifter Wolf und seinen Mitläufern viel Erfolg und Webseitenglück! (Internet)». Es gab freilich auch jene, die zu vermitteln suchten. Ein langjähriges Vorstandsmitglied aus dem Revier Töss etwa sagte: «Wir alle wissen, dass unser Verein dringend Reformen und Neuerungen braucht. Aber das ist definitiv der falsche Weg, das hat Marcel Stutz nicht verdient.»

Der Moderator hatte Mühe

Nicht zu beneiden war der Zentralkassier Roland Kündig, der die Delegiertenversammlung anstelle des abwesenden Präsidenten zu leiten versuchte. Er hatte den grossen Vorteil, keiner Fraktion anzugehören. Er ist quasi ein Externer aus dem Thurgau ohne Pünt in Winterthur und hatte ohnehin seine Demission eingereicht. Er versuchte moderierend und moderat zu wirken, seine Voten aber gingen dann und wann in Lärm und Zwischenrufen unter.

Es gelang Kündig dennoch, eine Mehrheit zu finden für einen Vorschlag von Wolf. Dieser will drei neue Vorstandsmitglieder mitbringen, die zusammen mit ihm den Verein wieder auf Vordermann bringen sollen: Zwei junge Frauen, eine Volkswirtin und eine Umwelttechnologin je mit eigener Pünt im Revier Neuwiesen, plus einen Unternehmer. Niemand kennt die drei bisher, doch sollen sie sich an der Generalversammlung präsentieren dürfen – um dann gleich gewählt zu werden.

Einen hübschen Trumpf hat Wolf in der Hand: Als er einen Kassier oder eine Kassierin suchte für sein Revier, meldeten sich offenbar gleich fünf Personen auf seinen Internet-Aufruf. Eine dieser fünf hat er in der Folge gleich an die oppositionellen Kollegen vom Revier Rosenberg vermitteln können — zu deren Zufriedenheit.

Und die Jubiläums-GV? Niemand weiss etwas Genaues. Ist der Komiker bereits engagiert oder nicht? Und die Musik? Brauchts überhaupt Musik? Klar ist nur: Die Tombola ist vorbereitet, und Wahlen stehen an. (Landbote)