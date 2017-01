«Reform mit fragwürdigen Bedingungen»

«Bei Ablehnung stünden die Kantone ohne Unterstützung des Bundes da.»Prisca Koller

Über den Unterschied der kurz- und langfristigen Auswirkungen der geplanten Steuerreform ist in letzter Zeit viel geschrieben und gemutmasst worden. Es negiert kein Befürworter der Vorlage, dass den Zürcher Gemeinden kurzfristig weniger Steuererträge zur Verfügung stehen werden. Dies gilt leider auch für Winterthur. Langfristig gesehen aber ermöglicht die USR III dem Kanton Zürich und seinen Gemeinden, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Lehrstellen zu sichern und weiter auszubauen und sich dabei im innerschweizerischen Steuerwettbewerb besser zu positionieren. Das ist immens wichtig.

Ein Vergleich aller zu erwartenden Risiken und Kosten zeigt es klar: Scheitert die Reform, müsste die Schweiz die Steuerprivilegien für ausländische Firmen ohne Gegenmassnahmen abschaffen. Die Kantone stünden ohne steuerpolitischen Instrumente und ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund da. Es resultierten massive Steuerausfälle und aufgrund des Wegzugs von Firmen der Verlust von Arbeitsplätzen. Vergessen wir auch folgende Überlegung nicht: Diese Steuerreform ist nur ein erster Schritt zur Gestaltung eines neuen Steuerregimes. Weitere Korrekturen oder Verbesserungen sind nach ihrer Annahme jederzeit möglich. Eine Ablehnung der Steuervorlage jedoch führt aufgrund der massiven steuerlichen Verschlechterung im Kanton zu unvermeidlichen und irreversiblen Wegzügen von Firmen. Diese gilt es unbedingt zu vermeiden!

Die Schweiz soll auch in Zukunft zu den innovativsten und wettbewerbsfähigsten Ländern gehören. Dazu ist die USR III unverzichtbar. Ich empfehle Ihnen deshalb ein entschiedenes Ja zur Steuerreform.

Prisca Koller, Kantonsrätin FDP, Bezirk Winterthur

«Vor allem der Mittelstand wird die Zeche bezahlen.»Erich Füllemann

Bei der Abstimmung über die USR II im Jahre 2008 sprach der damalige FDP-Bundesrat Rudolf Merz von Steuerausfällen in einem zweistelligen Millionenbetrag. Nach Annahme der Steuerreform mussten wir Steuerausfälle in Milliardenhöhe verkraften, mit der Folge, dass in allen öffentlich finanzierten Bereichen gespart werden musste und wichtige Aufgaben zurückgestellt werden mussten. Nun wollen uns gewisse Kreise weismachen, dass mit der USR III alles besser läuft als 2008. Damit gewisse Unternehmen nicht ins Ausland abwandern, brauchen wir eine entsprechende Steuerreform, aber nicht zu diesen Bedingungen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass am Schluss die Steuerzahler mit Lohnausweis und hiermit vor allem der Mittelstand die Zeche bezahlen. Wie immer wird von bürgerlicher Seite der Verlust von Arbeitsplätzen angedroht, aber die meisten Unternehmen werden schon aus Gründen der Sicherheiten, die ihnen die Schweiz bietet (Arbeitsfriede, hohe Arbeitsmoral, stabile politische Verhältnisse), der Schweiz treu bleiben.

Erich Füllemann, Winterthur

«Wir kaufen die Katze im Sack.»Toni Fischer

Die Unternehmersteuerreform III ist eine Blackbox mit sehr vielen steuerwirksamen Unbekannten; wir kaufen die Katze im Sack. Was sicher ist, die Vorlage führt zu Steuergeschenken an Grossfirmen und Konzerne in Milliardenhöhe (pro Jahr), die flächendeckend mit der Giesskanne ausgeschüttet werden und im Gegenzug zu massivem Leistungsabbau bei Bund, Kantonen und vor allem Gemeinden führen. Können wir uns das leisten? Jetzt, da ebenfalls massive Aufwendungen für Sicherheit, Infrastruktur, Schule, Integration von Zehntausenden anstehen. Allein Zürich rechnet mit jährlichen Ausfällen von rund 800 Millionen Franken bei Staats- und Gemeindesteuern.

Erinnern Sie sich an die Abstimmung über die USR II? Da hiess es, es sei mit Steuerausfällen von 80 Millionen Franken pro Jahr zu rechnen. Im ersten Jahr waren es über 1000 Millionen. Bei der Personenfreizügigkeit ging der Bundesrat von einer Nettoeinwanderung von 8000 pro Jahr aus. In Wirklichkeit waren es dann über 80 000.

Was klar ist, die Steuerausfälle müssen irgendwie kompensiert werden. Dies führt unweigerlich zu Leistungsabbau bei der öffentlichen Hand, Überwälzung von Kosten von Kantonen zu Gemeinden, höheren Gebühren, Steuererhöhung bei den KMU und beim Mittelstand (z. B. durch Erhöhung des Eigenmietwerts, weiterhin keine Änderung der verfassungswidrigen Ehepaarbesteuerung bei Rentnerehepaaren). Daneben soll bei den Kantonen ein hochgelobter Werkzeugkasten mit möglichen Zusatzmassnahmen zur Steueroptimierung zum Einsatz kommen. Eine Wundertüte für die Unternehmungen, wie zum Beispiel die zinsbereinigte Gewinnsteuer. Der Abzug funktioniert etwa so: Sie haben zwar keine Hypothek mehr, dürfen aber bei den Steuern trotzdem den Hypozins abziehen. Und so gibt es diverse weitere Möglichkeiten. Die Einzigen, die wirklich Freude daran haben werden, sind Treuhändler und Steueranwälte. Es gibt am 12. Februar nur eine Antwort auf diese einseitige, gefährliche Vorlage: Nein, zurück an den Absender. Wir erwarten eine faire Vorlage mit Augenmass, die sicher nicht zulasten der Privatpersonen geht.

Toni Fischer, Winterthur

«Die Reform würde einen unerbittlichen Konkurrenzkampf unter den Kantonen entfachen.»Martin Bührer

Die Abstimmungsvorlage lässt die Wogen hochgehen. Als liberal denkender Steuerzahler müsste ich eigentlich Ja sagen zur USR III. Als Gemeindevorsteher fällt mir ein Ja allerdings äusserst schwer, zumal die kantonal veröffentlichten steuerlichen Mehrbelastungen für Städte und Gemeinden im Mittel bei rund 6,5 Prozent liegen. Steuerliche Mehrbelastungen, welche eher früher als später auf die Steuerzahlenden überwälzt werden, zumal die Gemeindebudgets so schon arg unter Druck sind. Die Auswirkungen auf den Finanzausgleich (Verschiebung des kantonalen Steuermittels) sind eine Unbekannte und werden von den kantonalen Instanzen gänzlich totgeschwiegen. Warum wohl? Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Lasten auf die Gemeinden zukommen werden.

Die Befürworter sprechen gerne von den Vorteilen der USR III für die Unternehmungen und der Notwendigkeit, dass die Standortvorteile im internationalen Vergleich standhalten müssten. Seltsam ist nur, dass niemand davon spricht, dass die steuerliche Mehrbelastung der Bevölkerung dazu führt, dass diese weniger Geld zur Verfügung hat – zum Schaden der schweizerischen KMU und somit zum Schaden der wahren Stütze unserer Wirtschaft.

Nebenher bewirkt die aktuelle Vorlage auch noch einen unerbittlichen Steuerkonkurrenzkampf unter den Kantonen. Letztendlich auch hier zulasten der Steuerzahlenden. Ganz gleich, welche Defizite entstehen bei Bund und Kanton – die Zeche bezahlen immer die Gleichen. Insofern sollte eine Vorlage zur Stärkung der schweizerischen Wirtschaft so ausgestaltet sein, dass die Vorteile des schweizerischen Werkplatzes im internationalen Vergleich bestehen können, die Zeche aber nicht einseitig von der steuerzahlenden Bevölkerung getragen werden muss. Wir haben insgesamt genügend Stärken, damit wir von den (spekulativen) Drohkulissen der Grosskonzerne und der befürwortenden Behörden und Parteien nicht einknicken müssen. Die aktuelle Vorlage ist unverhältnismässig, überzogen und für Gemeinden beziehungsweise die steuerzahlende Bevölkerung nicht tragbar.

Fazit: Die aktuelle Vorlage zur USR III ist für mich als Gemeindevorsteher nicht akzeptabel. Auch als liberal Denkender werde ich zu dieser unausgewogenen Vorlage Nein sagen, in der Meinung, dass eine Unternehmenssteuerreform durchaus notwendig ist, jedoch nicht zu diesen Bedingungen.

Martin Bührer (parteilos), Gemeindepräsident Ellikon an der Thur

«Falls Sie der USR III zustimmen, ist dies langfristig eine Schwächung der Schweizer Wirtschaft.»Rolf Oster

Mit der Unternehmenssteuerreform soll die ermässigte Besteuerung von Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften abgeschafft werden. Diese steht nicht mehr im Einklang mit internationalen Standards. Um einen Wettbewerbsverlust der Schweiz zu verhindern, sollen international akzeptierte steuerliche Entlastungsmassnahmen eingeführt werden. Im Vordergrund steht dabei die Förderung von Innovationen. Auch wird der Bund die von den Kantonen beabsichtigten Gewinnsteuersenkungen mittragen. Dieses Steuergeschenk unterwandert in erster Linie den Bund und die Kantone und nachher leidet sogar die Wirtschaft inklusive deren Arbeitsplätze. Dieser Zusammenhang stellt sich wie folgt dar:

Die Wirtschaft braucht bedeutende Hoch- und Fachhochschulen, um genügend Fachkräfte entstehen zu lassen. Die Wirtschaft braucht den wirkungsvollen Staat, denn der kann den Wirtschaftsverträgen und technischen Normierungen Nachdruck verleihen und so die Handelshemmnisse der Schweiz reduzieren. Die Wirtschaft braucht einen Staat, der den Leuten im Land ein soziales Gefüge und persönliche Sicherheit gewährleistet. Oder ist es Ihnen recht, wenn eine nahestehende Person geschlagen wird und sich kein rechtliches Gehör verschaffen kann? Die Wirtschaft braucht einen bedeutenden Staat, der die Währung stabil hält. Die Wirtschaft braucht einen tauglichen Staat, damit alle Leute auch im Alter ein sicheres Leben haben. Die Wirtschaft braucht einen entschlossenen Staat, damit die Leute auf die Gesetzgebung zählen können.

Ein Beispiel für einen mächtigen Staat sind die USA. Die USA können jeder Bank in der Welt einen Brief schreiben, damit ein jeder sein Vermögen transparent gegenüber den USA halten muss. Wenn die Bank dies nicht ausführt, wird die Bank zu einer Zahlung verpflichtet. Falls Sie der USR III zustimmen, ist dies langfristig eine Schwächung der Schweizer Wirtschaft und somit der Arbeitsplätze und Ihres Verdienstes. Für mich ist es klar: Die USR III muss aus den genannten Gründen abgelehnt werden.

Rolf Oster, Stein am Rhein

«Drohungen sind die denkbar schlechtesten Argumente, um in einer Abstimmung Standpunkte zu vertreten.»Hans L. Cattaneo

Einmal mehr wird der Steuerzahler, der seine Steuern zu 100 Prozent mit einem Lohnausweis zu berappen hat, mit der Standarddrohung konfrontiert, dass bei einer Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III viele der internationalen Firmen, die ihren Sitz bei uns in der Schweiz haben, wegziehen würden. Dazu habe ich an die Befürworter dieser Steuergeschenksvorlage zwei Fragen zum Thema: Was hat denn diese Firmen einst bewogen, ihren Sitz in unser Land zu verlegen? Die jetzigen Bedingungen können doch so schlecht nicht sein, sei es in Bezug auf Sicherheit, das Vorhandensein von topgeschultem Personal und, was nun für die Abstimmung wesentlich ist, die steuerlichen Bedingungen hier in der Schweiz. Dieser letzte Punkt schlussendlich auch im Hinblick auf die Saläre und Boni der Manager und Topangestellten dieser Firmen. Dass diese Kreise immer noch mehr wollen, liegt auf der Hand, und dass sie dabei von unserer einheimischen Millionärsclique unterstützt werden, ebenfalls, sind doch sie in erster Linie auch Profiteure eines Ja. Im Endeffekt dann den kleinen Steuerpflichtigen mit seinem Lohn- oder Rentenausweis die Rechnung bezahlen zu lassen, hat ja bei uns auch schon Tradition.

Als Zweites dann auch die Frage: Wohin wollen denn diese Firmen ausweichen, in welchem Land finden sie bessere Arbeits- und Steuerbedingungen als die aktuellen hier in der Schweiz? Die Pro-Propaganda spricht immer von der Abwanderung der Firmen im Falle eines Abstimmungs-Nein. Ich habe aber noch nirgends eine klare Definition des Zielortes dieser angedrohten Abwanderung eruieren können, dabei wäre dies doch ein wesentlicher Punkt. Wir hätten dann die Möglichkeit, den Vergleich anstellen zu können. Einen Vergleich, den die Firmen ja als Erstes erstellen müssen, wenn sie denn wirklich wegziehen wollen. Und gerade in diesem Vergleich werden wir sicher nicht so schlecht abschneiden, dass wir solchen vor allem für uns kleinen Steuerzahler spürbaren Erleichterungen für die finanzielle Upperclass zustimmen sollten.

Schlussbemerkung an die Befürworter: Drohungen sind die denkbar schlechtesten Argumente, um in einer Abstimmung Standpunkte zu vertreten, werden aber leider immer mehr zum Standard.

Hans L. Cattaneo, Winterthur

(Der Landbote)