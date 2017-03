Rollerfahrer stirbt nach Sturz

Weshalb der 33-jährige Belgier kurz vor 2.30 Uhr mit seiner Vespa zu Fall kam, ist gemäss einer Meldung der Stadtpolizei Zürich vom Samstag noch unklar. Der Unfall wird untersucht.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum geschilderten Unfall an der Allmendstrasse 18, unter der Autobahn in Richtung Chur/Luzern, in der Nähe der SZU-Haltestelle «Zürich Brunau», machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden. (sda/Stadtpo ZH)