SD-Parteisekretär verurteilt wegen Rassendiskriminierung

Bei der Urteilseröffnung am Mittwoch am Bezirksgericht in Andelfingen ergriff Willy Schmidhauser mehrmals ungefragt das Wort: «Sie wollen Menschen kaputt machen», rief er aufgebracht zum Richter. Seit zehn Jahren werde er geplagt. «Schämen Sie sich!» Den Prozess bezeichnete er als «Theater.»Das Gericht hatte den bald 74-Jährigen zuvor der Rassendiskriminierung schuldig gesprochen. Schmidhauser veröffentlichte zwischen 2009 und 2011 insgesamt vier fragwürdige Texte zum Thema Islam, einen davon in der «Schweizerzeit» mit Sitz in Flaach. In den Artikeln hat er laut Gericht eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Religion in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabgesetzt oder diskriminiert.

Schmidhauser, pensionierter Mechanikermeister, akzeptiert das Urteil nicht. Der Parteisekretär der Schweizer Demokraten Thurgau hat sofort mündlich Berufung eingelegt.

Damit müssen sich erneut höhere Instanzen mit dem Fall beschäftigen. Bereits 2015 sprach ihn das Obergericht wegen der Texte für schuldig. Das Bundesgericht bemängelte dann allerdings die Anklageschrift. Es werde zu wenig klar, welche der einzelnen Äusserungen rassendiskriminierend seien.

Pauschale Äusserungen

Das Bezirksgericht Andelfingen hat sich deshalb verstärkt mit der neuerlichen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Zürich beschäftigt, wie der Richter an der Urteilseröffnung sagte. Nun werde bei jedem Artikel benannt, was als Rassendiskriminierung einzustufen sei. «Alle Schriften erfüllen den Tatbestand.» Es werde darin unterstellt, dass sämtliche Muslime rückständig seien und Grundrechte missachten. «Das ist eine Herabsetzung.» Der Beschuldigte habe zwar versucht, dies zu relativieren. Wenn ein durschnittlicher Dritter die Texte lese, dann werde er mit pauschalen, klaren Äusserungen konfrontiert. «Das ist too much.»

So unterzeichnete Schmidhauser einen Artikel, in dem es hiess: Da der Koran verbindlich sei, bleibe nur die «Massenheimschaffung» der Muslime – andernfalls werde «unser Volk» zerstört. Weiter heisst es darin, dass Muslime «unsere Verfassung» mit Füssen treten und zwei Klassen von Bürgern schaffen würden. «Gläubige und vernichtenswerte Ungläubige.»

Klare Wertung in Texten

Die Artikel seien keine wissenschaftlichen Analysen, sagte der Richter weiter. Es werde darin zwar aus dem Koran zitiert. Dann folge aber eine Wertung mit einer unmissverständlichen Meinungsäusserung. Die Meinungsäusserungsfreiheit sei zwar wichtig. Es sei aber kein Menschenrecht, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Es gebe einen Bereich, wo die Diskriminierung beginne. Die in den Texten enthaltenen Schlussfolgerungen der Koranzitate seien pauschal und verallgemeinernd. Schmidhauser unterbrach den Richter und versuchte zu relativieren. «99,9 Prozent der Moslems sind friedlich», sagte er. «Der Koran muss aber revidiert werden.» Bereits am Montag, während der Anhörung, hatte er ausgiebig versucht darzulegen, dass der Islam eine Bedrohung darstelle. Er brachte diesen etwa mit schlimmsten Verbrechen in Verbindung, die er vor 40 Jahren in Afrika gesehen habe («Landbote» vom Dienstag). Das Bezirksgericht Andelfingen verurteilt ihn wegen mehrfacher Rassendiskriminierung zu einer Geldstrafe von 2700 Franken. Der Vollzug wird zugunsten einer dreijährigen Probezeit aufgeschoben. Die Gerichtskosten gehen zu Lasten des Beschuldigten. Die Saalmiete übernimmt das Gericht ()