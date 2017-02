SP und Grüne wollen mit Altwegg den freien Stadtratssitz erobern

Die Würfel sind gefallen: Heute Abend haben die Parteileitungen von SP und Grüne die Köpfe zusammengesteckt, um zu beraten, wen sie in den zweiten Wahlgang der Stadtratsersatzwahl schicken. Es ist dies der Grüne Kandidat Jürg Altwegg, wie die Parteien in einem Communiqué bekanntgaben. Die SP-Kandidatin Christa Meier scheidet damit mit höchster Wahrscheinlichkeit aus. Morgen Mittwoch muss die SP-Mitgliederversammlung die Empfehlung ihrer Co-Präsidenten Mattea Meyer und Christoph Baumann noch bestätigen. Die SP hatte im Vorfeld der Wahlen stets betont, mit der Nominierung von Meier, parallel zu Jürg Altwegg, möglichst breit mobilisieren zu wollen, um den SVP-Hardliner Daniel Oswald zu verhindern.

Altwegg hatte am Sonntag hinter Daniel Oswald und Christa Meier am drittmeisten Stimmen geholt, war aber nur knapp hinter Meier zurückgeblieben. Es ist davon auszugehen, dass er, angesichts der geringeren Parteistärke der Grünen, mehr Mittewähler erreicht hat.

Bereits am Montag hatten sich die Chancen Altweggs, nominiert zu werden deutlich verbessert, als die EVP bekannt gab, ihn zu unterstützen. Drei SP-Stadträte, so EVP-Parteipräsidentin Barabara Günthard Fitze, käme für ihre Partei nicht infrage.

Meier: «War naheliegend, Altwegg den Vortritt zu lassen»

Christa Meier kommentierte den Entscheid wie folgt: «Ich hätte zwar Freude gehabt am Amt. Aber es ging Jürg Altwegg und mir von Anfang an ums gleiche Ziel. Aufgrund seines sehr guten Ergebnisses ist es naheliegend, ihm den Vortritt zu lassen.» Mit ihrem eigenen Abschneiden am letzten Sonntag sei sie aber nach wie vor sehr zufrieden. Auf Facebook gratulierte Sie Altwegg sogleich und wünschte ihm für den zweiten Wahlgang viel Glück.

Am Donnerstag trifft sich auch die Parteileitung der Grünliberalen an einer Sitzung, an der sie voraussichtlich entscheiden wird, ob sie ihren Kandidaten Michael Zeugin im Rennen behält. Dieser postuliert für sich, der einzige wahre Mittekandidat zu sein. Dass es am 2. April zum Showdown zwischen drei Kandidaten kommt, ist also wahrscheinlich.

Die Ersatzwahl wird nötig, weil der Grüne Stadtrat Matthias Gfeller im Zuge der Wärmering-Affaire und aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat.

(landbote.ch)