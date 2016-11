Schule will fünf Steuerprozente rauf

Die Primarschule in Ellikon an der Thur hat wenig Geld auf der hohen Kante. Mit einem Eigenkapital von knapp 240 000 Franken startet die Schulgemeinde laut ihrem Budget ins nächste Jahr. Die kalkulierten Kosten sollen 2017 bei 1,8 Millionen Franken liegen.

Weitere Erhöhung möglich

Für Mike Antoniadis, Präsident der Primarschulpflege, ist deshalb klar, dass eine Steuerer­höhung um fünf Prozent unumgänglich ist: «Die Erhöhung ist notwendig, um die Kosten des nächsten Jahres auszugleichen, denn auch unser Eigenkapital ist knapp bemessen.» Dazu käme die langfristige Sichtweise, die von der Gemeinde angestrebt würde, und die Empfehlung der ­Rechnungsprüfungskommission (RPK), die den Steuerfuss als «angemessen» bezeichne. Durch die höheren Steuereinnahmen kalkuliert die Behörde ein Plus von 50 000 Franken. Ansonsten hätte dieselbe Zahl ein Minuszeichen davor.

Die fünf Prozent sind mit einiger Wahrscheinlichkeit aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. «Zusammen mit der Politischen Gemeinde analysieren wir momentan unsere Finanzen und erstellen daraus einen 5-Jahres-Plan», sagt Antoniadis. Danach könne die Schule «eine qualifizierte Aussage» machen, wie hoch die Erhöhung in den nächsten Jahren ausfalle. Die Kosten seien zwar optimiert worden, «aber um eine Erhöhung kommen wir nicht herum», sagt er.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt die Erhöhung. Schreibt aber auch, dass ein vorgesehener Zuschuss der Politischen Gemeinde in der Höhe von 50 000 Franken von der Schulbehörde nicht wie besprochen für Investitionen oder Unterhalt, sondern direkt im Eigenkapital verbucht wurde. «Da die Voraussetzungen der Abmachungen nicht eingehalten sind, sollte der Zuschuss von der Politischen Gemeinde nicht fliessen», resümiert die RPK.

«Das war nicht abgemacht»

Antoniadis spricht von einem Missverständnis: «Wir haben nicht klar kommuniziert, nachdem wir innerhalb der Behörde anders entschieden hatten.» Für die Primarschulpflege mache es wenig Sinn, die Investitionen künstlich aufzubauschen. Lieber wolle man das Geld für zukünftige Projekte beiseitelegen: «Die Sanierung der Turnhalle zum Beispiel», sagt Antoniadis. Gemeindepräsident Martin Bührer betont, dass dieses Geld für ein ausgeglichenes Budget gedacht war: «Dass daraus nun ein Überschuss entsteht, war nicht abgemacht.» Dies bestätigt auch RPK-Präsident Andreas Herbst, der von einer «Umlagerung» spricht: «Dieser Betrag ermöglicht der Schule einen Gewinn und vergrössert das Defizit der Politischen Gemeinde.» Antoniadis nennt eine klarere Kommunikation als Ziel und sagt: «Im Nachhinein hätte man es intelligenter lösen können.»

Die Politische Gemeinde hat für ihr Budget den Steuerfuss von 40 Prozent beibehalten. Bührer sagt: «Wir sind der Meinung, dass wir diesen halten können.» Mit allen Kosten ist für 2017 ein Minus von 150 000 Franken vorgesehen. Lehnen die Stimmbürger den Beitrag an die Primarschulgemeinde ab, sind es noch 100 000 Franken. Dieses Defizit entspricht knapp dem Betrag von 96 000 Franken, um den sich die Gemeinde bei der Erneuerung der Wasserleitung an der Uesslingerstrasse verkalkuliert hat. Die im letzten Jahr von der Gemeindeversammlung genehmigten 100 000 Franken reichen für die Sanierung nicht aus. «Offensichtlich sind die Kosten unterschätzt worden», sagt Bührer. Die Gemeinde beantragt deshalb eine Erhöhung des Kredits an der ­Gemeindeversammlung diesen Donnerstag. (Landbote)