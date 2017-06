Selbstbewusst blickt Ossingen in die Zukunft

Das Kokettieren mit der einst hohen Verschuldung ist inzwischen fester Bestandteil der Ossinger Gemeindeversammlung. So haben am Freitagabend die 35 anwesenden Stimmberechtigten abermals erfahren, dass ihre Gemeinde 2007 die zweithöchste Verschuldung aller Gemeinden im Kanton hatte. Finanzvorsteher Daniel Stahl (FDP, früher BDP) zeigt dann jeweils die Abbildung einer Silbermedaille.

«Ab 2018 können Sie sich vermutlich auf eine weitere Steuersenkung freuen.»Daniel Stahl, Gemeinderat und Finanzvorsteher Ossingen

Und wo steht Ossingen heute, zehn Jahre später? Selbst als Beobachter kann man sich einer gewissen Bewunderung nicht entziehen: Die Weinländer Gemeinde hat ihre Schulden getilgt und den Gesamtsteuerfuss auf dieses Jahr um 11 Prozentpunkte auf 118 Prozent senken können.

Von Schulden zu Vermögen

Und damit nicht genug. «Ab 2018 können Sie sich vermutlich auf eine weitere Steuersenkung freuen», sagte Stahl, der «seine» Zahlen mit der gewohnten Leidenschaft präsentierte. Während die Pro-Kopf-Verschuldung 2007 in Ossingen 5651 Franken betrug, war es 2016 erstmals seit 1996 ein Nettovermögen von 775 Franken pro Kopf. Die von Stahl erläuterten Zahlen bezogen sich auf alle drei Gemeinden auf Ossinger Boden – die Politische und die Primarschulgemeinde Ossingen sowie die Sekundarschulgemeinde Ossingen-Truttikon.

Dem Kanton sei Dank

Die finanzielle Gesundung Ossingens wäre allerdings ohne den Kanton nicht möglich gewesen. Und Stahl verschwieg dies auch nicht, im Gegenteil: «Da hat uns der Kanton sehr geholfen.» So habe die Gemeinde während Jahren «massive Beiträge» aus dem sogenannten Übergangsausgleich bezogen. Das heisst: Ossingen erhob den kantonalen Maximalsteuerfuss und erhielt damit zusätzliches Geld aus dem kantonalen Geldtopf, das für den Schuldenabbau verwendet werden konnte.

Auch die Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Ossingen schloss sehr gut ab. Während ein Minus von rund 60 000 Franken budgetiert war, schliesst die Rechnung mit über 690 000 Franken im Plus ab. Allein die Steuereinnahmen fielen um 300 000 Franken höher aus als gedacht. «Das einzige Negative in der Rechnung», so Stahl, sei das Minus von knapp 78 000 Franken beim Marthaler Zentrum für Pflege und Betreuung Weinland (ZPBW), das von Ossingen mitgetragen wird. «Da gibt es im Moment ein bisschen Schwierigkeiten.» Veranschlagt war lediglich ein Minus von 13 500 Franken. Wegen der vielen Kündigungen im Pflegeheim wurden kostspielige Temporärlösungen nötig.

Mehr Steuern eingenommen

Auch die Rechnungen der Sekundar- und Primarschulgemeinde schlossen weit besser ab als budgetiert. Der positive Abschluss der Sek-Gemeinde liegt fast 250 000 Franken über dem Budget. Die Gemeinde nahm beinahe 200 000 Franken mehr Steuern ein als veranschlagt. Auch die Primarschulgemeinde nahm gut 280 000 Franken mehr ein als budgetiert. Die Gemeinde erzielte so einen Ertragsüberschuss von über 400 000 Franken – im Budget war ein ausgeglichener Haushalt vorgesehen. Alle Rechnungen wurden einstimmig genehmigt. ()