Sie wollen leben wie im Mittelalter

Die Klettergriffe im Treppenhaus lassen es bereits erahnen: Hier ist eine erlebnisfreudige Familie zuhause. Salome und Christoph Brander wohnen mit ihren vier Kindern Levi, Nicolas, Jacob und Joana in Ellikon an der Thur. Vergangenes Wochenende haben sie zu sechst an einem Fernseh-Casting für eine Living-History-Sendung teilgenommen. Haben sie überzeugt, dann werden sie drei Wochen lang leben wie zu Zeiten der Reformation vor 500 Jahren.

«Für die Kinder war es

ein toller Tag»Salome Brander

«Für die Kinder war es ein toller Tag», sagt Salome Brander. Das Casting fand auf Neu-Bechburg in Solothurn statt, die auch als Drehort dienen wird. Die Familie musste an verschiedenen Posten Aufgaben lösen. «Ich glaube, es ging vor allem ums Teamwork und um zu testen, wie wir uns vor den Kameras machen», sagt Christoph Brander. Sie hätten etwa eine kreative Vogelscheuche bauen, sich beim Flachsen versuchen und ihr Mittelalterwissen beweisen müssen.

Drei Sommer auf der Alp

Aus 25 Bewerbungen habe das SRF 5 Familien zum Casting eingeladen, sagt Christoph Brander. In einigen Tagen werden sie erfahren, wer es geschafft hat und Ende Juli in ein originalgetreu nachgebautes Bauernhäuschen hinter der Burg ziehen darf. «Die meisten Familien hatten viele Kinder dabei, einige sogar noch Grosseltern», erzählt Brander. Auch sie hätten im Vorfeld noch versucht, eine Tante für das Projekt zu gewinnen, seien dann aber alleine angetreten.

Familie Brander ist abenteuererprobt. Gerade erst reisten sie ein halbes Jahr durch Europa. Davor verbrachten sie drei Sommer auf der Alp. «Manchmal verging eine Woche, in der wir keinen anderen Mensch zu Gesicht bekamen», erzählt Salome Brander. In der Hütte habe es weder Strom noch fliessend Wasser gegeben, das nächste Haus war mehrere Kilometer entfernt. «Wir haben viel gearbeitet und sind früh ins Bett.» Das Leben im Mittelalter stellen sie sich ähnlich vor.

Wie man die Wäsche und Feuer macht, wüssten sie jedenfalls und um Tiere mussten sie sich auch kümmern. «Es war mega lässig, den Kindern hat es gefallen», sagt Christoph Brander. Aber natürlich sei nicht immer alles einfach. «Mit vier Kindern sind ja drei Wochen Ferien schon streng», sagt er im Hinblick auf die Fernseherfahrung.

Tagein tagaus Getreidebrei

Vor allem das Essen könnte ein Thema sein: «Der Getreidebrei wird sicher ein Knackpunkt.» Die Fernsehfamilie wird hinter ihrem Häuschen Emmer, eine alte Getreidesorte, sowie Gemüse anbauen und wohl auch Tiere halten. Nebst ein paar Vorräten müssen sie ihr Essen selbst produzieren. Die Nächte hingegen beunruhigen Branders nicht: «Wir können auch zu sechst in einem Bett schlafen.»

«Meinem Chef habe ich

schon davon erzählt und

er hat mich ausgelacht»Christoph Brander

Auf die Ausschreibung fürs Casting ist Salome Brander gestossen. «Beim Abendessen habe ich davon erzählt, aber es war noch kein Thema, dass wir teilnehmen.» Eine Woche später sei die Idee wieder aufgekommen und dann hätten sie relativ rasch ein Bewerbungsfilmchen eingereicht.

Würden sie tatsächlich ausgewählt, wären drei Wochen freinehmen kein Problem für die Handarbeitslehrerin und den Ingenieur. «Meinem Chef habe ich schon davon erzählt und er hat mich ausgelacht», sagt Christoph Brander und muss selbst lachen. Sonst hätten sie die Idee aber noch nicht weit gestreut, auch wegen der Kinder: «Wir wollen kein Luftschloss aufbauen, schliesslich kann nur eine Familie mitmachen.»

Angst, dass ihnen eine ganze Nation zuschauen könnte, haben sie nicht: «Es geht doch darum, unsere Erfahrungen zu teilen und nicht darum, uns blosszustellen», sagt Christoph Brander. Es reize sie, Neues zu lernen und losgelöst vom Alltag etwas zu erleben. «Wir wollen keine Fernsehkarriere starten.» ()