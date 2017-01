Sitzberg verweigert sich dem Fusionsdruck

Die Kirche Sitzberg heisst nicht nur so, sie sitzt tatsächlich auf einem Berg: Auf der einen Seite geht es hinunter Richtung Turbenthal, auf der anderen liegt der Thurgau. Trotz der abgelegenen Lage ist die Kirche für viele ein Zentrum. Jeden Sonntag treffen sich darin Einwohner umliegender Weiler und Dörfer, seit ihrem Baujahr 1838. Für Leute aus Ruppen oder Renggerswil, Schmidrüti oder Schreizen ist die Kirchgemeinde mit ihren 190 Mitgliedern das verbindende Element. Die Kirchenpflege befürchtet, dass es mit der familiären Gemeinschaft bald vorbei sein könnte. Denn im Rahmen des Projekts Kirchgemeinde plus fördert die Reformierte Kirche des Kantons Fusionen. Der Reformplan sieht vor, dass sich Sitzberg mit den Kirchen in Zell, Wildberg, Wila und Turbenthal zusammenschliesst.

Junge Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hält von diesen Plänen wenig. «Gerade die Kleinräumigkeit und das Persönliche zeichnet uns aus», sagt Präsidentin Debora Bachmann. «Mit einer Fusion ginge das verloren.» Die Zahlen sprechen für sich: Mitgliederschwund wie in anderen Kirchgemeinden gibt es in Sitzberg nicht. Die Gottesdienste sind beliebt und freie Sitze in der Kirchenpflege können mühelos besetzt werden, wie Debora Bachmann sagt. Derzeit liege der Altersdurchschnitt im Gremium bei knapp über 40 Jahren. Sie führt das aktive Gemeinschaftsleben darauf zurück, dass die Kirche in der Region eine wichtige Funktion übernimmt. Die Gottesdienste am Sonntag seien eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen sich Einheimische regelmässig treffen können. Es kämen deshalb nicht nur Gläubige in die Kirche, sondern auch Einheimische, die «nur» Gemeinschaft suchen. Die familiäre Atmosphäre und die bekannte Barock-Orgel ziehen zudem regelmässig auch auswärtige Kirchgänger und Konzertbesucher an.

Auch Pfarrer Andreas Scheibler schätzt die persönliche Atmosphäre in Sitzberg. Er hat auch deshalb im Frühling von einer grösseren Gemeinde im Flachland hierher gewechselt: «Es gibt in Sitzberg einen Gemeinsinn, den man nicht überall findet. Die Kirche ist hier auch der Träger des gesellschaftlichen Lebens.»

Beide sind sich sicher, dass in einem grösseren Gebilde dieser spezielle Charakter Sitzbergs verloren ginge und sich weniger Leute engagieren würden. Ihre Sorgen sind auch geografisch begründet: Finden in Sitzberg nicht mehr regelmässig Gottesdienste statt, fiele die verzettelte Region auseinander. Die Einwohner müssten weit fahren, bis sie in der nächsten Kirche sind. Dabei würden regionale Gottesdienste bereits heute zeigen, dass nur wenige Kirchgänger die Angebote in anderen Gemeinden nutzen, sagt Bachmann. Und Pfarrer Andreas Scheibler fügt hinzu. «Eine Fusion würde höchstwahrscheinlich zur Auflösung der heutigen Gemeinschaft führen.» Debora Bachmann und Andreas Scheibler appellieren deshalb an die Kantonalkirche: Sie soll der speziellen Ausgangslage in Sitzberg Rechnung tragen und den Fusionsdruck nicht weiter erhöhen. Jede Kirchgemeinde müsse einzeln beurteilt werden. «Es geht um Menschen, nicht Strukturen», sagt Debora Bachmann.

Keine Zwangsfusion geplant

Wie andere Kirchgemeinden teilt die Kirchgemeinde Sitzberg ihre Haltung dieser Tage der Kantonalkirche mit. Diese verschafft sich dann im Rahmen einer Vernehmlassung einen Überblick, wie Matthias Bachmann sagt. Er ist Projektverantwortlicher von Kirchgemeinde plus und betont, dass die Kirchgemeinden autonom seien und und keine Zwangsfusionen vorgesehen seien. «Es geht uns auch darum, Kirchgemeinden zu überzeugen.» Bachmann sieht in einem Zusammenschluss für Sitzberg durchaus Vorteile. So könnten in einem grösseren Verbund etwa mehr Ressourcen für Kommunikation frei werden. Auch stünden mehrere Pfarrer zur Verfügung, die in verschiedenen Bereichen ihre Stärken hätten. Zudem könnten sich engagierte Gemeindemitglieder in Kommissionen weiterhin einbringen und Gottesdienste persönlich gestalten. Noch dazu mit dem Vorteil, dass heutige administrative Aufgaben wegfallen würden. «So ist weiterhin jeden Sonntag ein Gottesdienst möglich», sagt Bachmann. «Es muss dabei nicht jedes Mal ein Pfarrer anwesend sein.» Klar sei die Ausgangslage in Sitzberg aufgrund der Geografie aussergewöhnlich. Man müsse aber auch sehen, dass kleinere Gemeinden die Solidarität grösserer Kirchgemeinden vergleichsweise stark beanspruchen. Denn die Kosten seien pro Kopf deutlich höher als in grösseren Gemeinden. ()