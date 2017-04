Spargelsaison startet fulminant

Auf den Spargelfeldern in Flaach gibt es dieser Tage viel zu tun. Die Erntehelfer konnten früher mit der Arbeit beginnen als üblich. Auf dem Spargelhof der Familie Gisler wird seit dem 1. April geerntet. «Kein Scherz», sagt Lydia Gisler und lacht. Sie seien sehr gut in die Saison gestartet. Die Qualität sei irrsinnig gut. Vor allem die grossen Mengen seien zu dieser Zeit sehr aussergewöhnlich, sagt Jürg Gisler. Er führt dies vor allem auf das warme Frühlingswetter zurück. Die Haupternte sei dennoch erst im Mai zu erwarten. Dann könne auf allen Feldern gearbeitet werden. Das Hoflädeli und die Beiz hätten aber schon geöffnet und die ersten Spargeln seien erhältlich. Auch die Gastronomie und einzelne Läden hätten sie bereits beliefern können. Kantonsweit beträgt der zeitliche Vorsprung bei der Spargelernte auf übliche Jahre eine bis zwei Wochen, wie Daniel Bachmann von der Fachstelle Gemüse am Strickhof sagt. Es habe in Zürich einen starken ersten Wachstumsschub gegeben. Die Menge im ersten Erntedurchlauf sei dadurch grösser als sonst.

Vorteil für Produzenten

Nächste Woche beginne an den meisten Orten auch die Ernte der Grünspargeln, sagt Bachmann weiter. Auch in Deutschland sei der erste Austrieb aussergewöhnlich stark gewesen. Die etwas frühere Ernte habe für die Produzenten den Vorteil, dass der Markt noch weniger gesättigt sei als in anderen Jahren. Denn Grossverteiler hätten jeweils schon früher Import-Spargeln im Angebot. ()