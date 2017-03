Stadt entfernt Sitzbänke an Wiese«in heimlicher Aktion»

Die Schenkelwiese an der Hohfurristrasse hat zwei Dinge zu bieten: eine Aussicht auf den Wülflinger Ortskern und einen kleinen Kinderspielplatz. Ersteres kann man seit kurzem weniger gut ­geniessen, denn die Verantwortlichen im Garten- und Forstamt Stadtgrün haben mehrere der Sitzbänke an der Strasse demontiert. Nach Schilderung von Anwohnern wurden zu Monats­beginn vier von ins­gesamt acht Sitzbänken entfernt.«In einer Nacht-und-Nebel-Aktion» sei dies geschehen, beschwert sich der Präsident des Wülflinger Forums, Thomas Erhardt: «Wir wussten von nichts.»

Stadtgrün fuhr mit einem Lieferwagen vor, demontierte die Bänke, grub die Fundamente aus und säte neuen Rasen an. Der Verein hat ein Protestschreiben an die Stadt gerichtet und nach Er­klärungen gefragt. Die Antwort: Stadtgrün müsse im Rahmen des Sparprogramms Balance 300 000 Franken pro Jahr einsparen. Deswegen würden nebst weiteren Massnahmen stadtweit 40 dertotal 1800 Sitzbänke abgebaut.

«Eine unschöne Aktion der Stadt», kommentiert Erhardt, «wieder einmal gegen Wülflingen.» Stadtgrün-Leiter Beat Kunz hält dem entgegen, die ­betroffenen Bänke würden sich über die ganze Stadt verteilen. Vielleicht sehe man den Abbau an verschiedenen Orten nicht gerne; er selbst habe ­jedoch einzig vom Protest aus Wülflingen Kenntnis.

«Sorgfältig und differenziert geplanter Abbau»

Der Vorstand des Wülflinger Forums will die schriftliche Begründung von Stadtgrün nicht akzeptieren, der zufolge «der sorgfältige und differenziert geplante Abbau» ausschliesslich Bänke «mit geringer Nutzung beziehungsweise gestalterischen Defiziten» betrifft. Präsident Erhardt sagt: «Die Bänke sind an Sommerabenden ausserordentlich beliebt.» Dann kämen jeweils Jung und Alt zusammen, um den schönen Ort und die Aussicht zu geniessen. Womöglich seien die Bänke leer, wenn man im Winter tagsüber daran vorbeifahre wie die Leute von Stadtgrün, aber das heisse nicht, dass die Plätze nicht gebraucht würden.

Erhardts Fazit ist klar. «Der Vorstand des Wülflinger ­Forums fordert Stadtgrün auf, die Bänke wieder zu erstellen», heisst es im Schreiben ans Gartenamt. Doch bei Stadtgrün will man nicht nachgeben. «Die Massnahmen sind wohlüberlegt», sagt Kunz, «darum möchten wir nicht auf die Entscheide zurückkommen.»

Schon der «Brunnen-Klau» ärgerte die Wülflinger

SP-Gemeinderat Felix Landolt, selbst Mitglied des Wülflinger Forums, hat dem Stadtrat Fragen zum Verschwinden der Bänke gestellt, die heute im Rahmen der Fragestunde im Parlament beantwortet werden sollen. Er will wissen: Wie gross ist der effektive Spareffekt? Und: Warum hat man niemanden informiert? Bereits vor Jahresfrist habe die Stadt in Wülflingen eine ähnlich «eigenartige Aktion» durchgeführt, erinnert sich Landolt. Damals wurde, ebenfalls im Geheimen, einer der Dorfbrunnen abgebaut, wobei der Nebentrog zerstört wurde und bis heute unersetzt blieb.

Der Stadtgrün-Chef betont, der Spareffekt von 300 000 Franken ergebe sich nicht nur aus den 40 Bänken, sondern auch aus einer grossen Vielzahl an Massnahmen. Auch Rasenflächen und ­Hecken wurden in den letzten Monaten geopfert sowie Spiel­geräte von Spielplätzen entfernt. Das soll dauerhaft die Unterhaltskosten senken. Eine Information der Betroffenen sei wegen der grossen Anzahl der Massnahmen in der gesamten Stadt nicht möglich gewesen.

Kunz ist sich sicher: Der Ausfall ist verkraftbar. Von 1800 Bänken verzichtet man auf deren 40, hebt er hervor – 1760 Bänke, 98 Prozent der Gesamtmenge, bleiben erhalten. (Landbote)