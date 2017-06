Steuerbeamte sind Mangelware

Aufgefallen

Cholfirst ist nicht Kohlfirst

Konsultiert man Karten oder das Internet, dann sind Cholfirst und Kohlfirst dasselbe. Wer den nördlichsten Hügelzug im Kanton etwas hochdeutscher bezeichnen will, nimmt die Variante mit «K» und «h», wer es gerne urchiger hat betont das «Ch». Nicht so im Forstwesen. Dort gibt es, wie Gemeinderätin Judith Waser an der Gemeindeversammlung erklärte, ein Forstrevier Cholfirst, das in den Gemeinden Trüllikon, Benken, Laufen-Uhwiesen und Dachsen 763 Hektaren Wald umfasst, und ein Forstrevier Kohlfirst mit 215 Hektaren Wald in Feuerthalen und Flurlingen. Doch auch diese Koexistenz wird wohl bald zu Ende sein: Gespräche für eine Fusion sind angelaufen. Man darf auf die (bei jeder Fusion emotionsgeladenen) Verhandlungen um den Namen gespannt sein. bä