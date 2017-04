Stokys erreicht Sammelziel

Die kultige Spielzeugfirma Stokys feiert einen ersten Erfolg im Internet. In nur 15 Tagen konnte der Hersteller von Metallbaukästen das Sammelziel von 94 000 Franken erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zukunft von Stokys sei damit gesichert, der Schritt ins digitale Zeitalter werde möglich. Dennoch sei die Wirtschaftlichkeit noch nicht gegeben. Die Crowdfundingaktion auf der Internetseite wemakeit.com dauere noch bis am 19. April.

Zahlreiche Helfer

110 000 Franken sind dank der Aktion im Internet bislang zusammengekommen. Mit dem gesammelten Geld will die Traditionsfirma mit Sitz in Bauma eine Online-Plattform entwickeln. Auf dieser sollen Fans ihre Einfälle und Modelle austauschen und diese gemeinsam weiterentwickeln. Zudem plant das Stokys-Team, das aus zahlreichen ehrenamtlichen Helfern besteht, die Produktion in eine soziale Institution wie eine Behindertenwerkstätte auszulagern. Das Geld aus der Crowdfunding-Aktion sei laut Mitteilung nicht nur ein finanzieller Zuschuss, sondern die Rettung der Firma. Der Zuspruch zeige, dass es nach wie vor ein Bedürfnis gebe, Stokys zu erhalten. ()