Taxifahrer kritisieren die Polizeivorsteherin harsch

Die Politik des Stadtrates hat die Vormachtsstellng der grossen Taxiunternehmen zementiert. Diesen Vorwurf erhebt der unprivilegierte Kreis der Winterthurer Taxifahrer. Seit über sechs Jahren ist in Winterthur keine einzige Taxikonzession mehr vergeben worden.

Die letzte B-Konzession erteilte die Stadt im November 2010. Eine A-Konzession, mit der auch die lukrativen Standplätze am Bahnhof genutzt werden dürfen, wurde letztmals 2008 vergeben.Seither haben mehrere Konzessionäre aufgehört oder sind verstorben. Die Konzessionen wurden eingezogen, und der Kreis derer, die sich das Taxigeschäft teilen, wurde folglich immer kleiner. Die Stadt bestätigt, dass heute nur noch 39 der maximal zulässigen 45 A-Konzessionen im Umlauf sind. Bei den B-Konzessionen sind es 50 statt 57.

Sistiert wurde die Vergabe urspünglich im Hinblick auf die neue Taxiverordnung, die eine Aufhebung der Zweiklassengesellschaft mit A- und B-Konzessionären hätte bringen sollen. Letzte Woche aber wurde bekannt, dass die lokal per Volksabstimmung bestätigte Reform in wesentlichen Punkten übergeordnetem Recht zuwiderläuft. So lautete die Einschätzung des Zürcher Verwaltungsgerichts. Der Stadtrat hat bereits ausgeführt, dass er diesen Entscheid akzeptiert, der Form halber legt er ihn aber noch dem Gemeinderat vor.

Die Stadt will weiter warten

Taxiunternehmer fordern deshalb, dass die Stadt nach dem Scheitern der Verordnung die eingezogenen Konzessionen neu vergibt sowie die Beschränkung der Bewilligungen einer Überprüfung unterzieht. Denn vielen Fahrern sei ein ordentlicher Marktzutritt nun schon seit über einem halben Jahrzehnt verwehrt.

Die zuständige Stadträtin Barbara Günthard (FDP) will aber weiter zuwarten. Es mache keinen Sinn, jetzt etwas zu überstürzen und «auf Halde zu arbeiten», lässt sie ausrichten. Denn erstens verändere sich die Situation auf dem Taximarkt durch den Fahrdienst Uber rasant. Zweitens sei im Kantonsrat das neue Zürcher Taxigesetz hängig, das den künftigen rechtlichen Rahmen auch für die Stadt Winterthur bildet.

Günthard wehrt sich auch gegen den Vorwurf, auf den Taximarkt gebe es keinen Zugang mehr. So könnten Fahrer mit einer Konzession von einer Aussengemeinde auch in Winterthur Fahrten anbieten. Das ist indes nur unter sehr restriktiven Auflagen erlaubt. Und die auswärtigen Fahrer unterstehen nicht den Winterthurer Qualitätsanforderungen, etwa in Bezug auf ihre Ortskenntnisse.

Fahren in der Halblegalität

Unter den Kritikern der Taxipolitik ist Nicolas Egli, der 2010 als einer der letzten eine Konzession der Stadt erhielt. Egli, der heute auch an einer Berufsschule arbeitet, ist seit Beginn seines Studiums in Winterthur als Taxifahrer unterwegs. Er sagt, bis das neue Taxigesetz in Kraft trete, wenn überhaupt, könne es erneut ein halbes Jahrzehnt dauern. Der Konzessionsstopp führe dazu, dass viele halb- oder illegal in der Stadt arbeiteten. «Diese Leute dürfen keine Fahrten anbieten und nirgends hinstehen. Und wenn sie in Aussengemeinden registriert sind, müssten sie theoretisch immer dahin zurückfahren.» In den letzten Jahren hat sich eine Szene gebildet, die ohne Konzession unterwegs ist und die geltenden Bestimmungen nicht immer einhät. Für Kunden sei dieser Zustand auch mit Risiken verbunden, sagt Egli, da ohne Konzession weder die Qualität garantiert sei, noch die Identität eines Fahrers leicht ermittelt werden könne.

Ein Fahrer, der notgedrungen ohne Konzession fährt, hat mit dem «Landboten» gesprochen. Er sagt: «Ich fahre mit einem unguten Gefühl.» (Landbote)