Trauben und andere Geschichten

In der einen Hand eine spitzige Gartenschere mit gelbem Griff, in der anderen einen Zweig mit prallen, weissen Trauben. Claudine Kindhauser steht mitten im Rebberg des Berghofs in Wiesendangen. «So schmecken die Trauben einfach am besten», sagt sie und beisst einige Beeren ab, direkt aus dem dicken Bund in ihrer Hand. Die Sonne im Gesicht, süsse Trauben im Mund. Ein herrlicher Tag für den ersten Wümmet dieses Jahres.

Zwanzig Helfer und zwei Beobachter auf dem Traktor

Lukas Kindhauser hat die kleine Truppe kurz nach 13 Uhr für die Arbeit im Rebberg eingeteilt. Viele Worte braucht es nicht. Die meisten haben jahrelange Erfahrung. Die Traubensorte Muscat Oliver macht es auch dem Anfänger leicht: kaum faule Beeren, die man herausschnipseln müsste. Die Zweierteams – auf jeder Seite einer Rebstockreihe jemand – kommen rasch voran. 20 Aren sollen an diesem Nachmittag beim ersten Wümmet-Einsatz des Jahres abgeerntet werden.

20 Personen sind im Rebberg. Plus zwei kleine Buben, die vom Seitensitz des Traktors alles beobachten und sich freuen, wenn das Gefährt wieder losholpert, um einen vollen Container hin­unter zum Hof zu bringen.

Familientradition seit bald 180 Jahren

Die Kinder auf dem Traktor sind die fünfte Generation der Familie Kindhauser, die in den Reben beim Berghof in Wiesendangen mithilft, wie auch noch fünf andere Familienmitglieder. Seit 1837 leben die Kindhausers im Dorf und bebauen dieses Land, seit 1923 steht der Hof etwas abge­legen direkt bei den Rebbergen.

Das alles erfährt man beim Wümmen. Denn während man die Trauben abschneidet, bleibt viel Zeit zum Plaudern. Claudine Kindhauser, Jahrgang 1958, sechsfache Mutter (der 32-jährige Betriebsführer Lukas ist einer ihrer Söhne) und unterdessen sechsfache Grossmutter, erzählt gerne aus der Familiengeschichte. Zum Beispiel auch, wie sie aus dem Welschland als Au-pair- Mädchen nach Wiesendangen kam, auf dem Nachbarhof einen jungen Mann kennen lernte – und für immer blieb. Die sechs Kinder sind alle noch regelmässig auf dem Hof. «Es vergehen keine zwei Wochen, in denen ich nicht alle gesehen hätte.» Ist denn keiner weggezogen? Doch, einer wohne nicht mehr in Wiesendangen – sondern in Seuzach.

Die Frauen in der Nachbar­reihe besprechen, was im Garten besonders gut gediehen ist. Vorher war die Feuerwehrübung im Dorf von Anfang Woche noch das Thema. Aber Achtung: immer aufpassen, dass man vor lauter Schwatzen nicht dem Gegenüber in die flinken Finger schneidet.

«Langsam kommt auch der ­Anfänger in die Gänge», sagt Urs Kappeler schmunzelnd, zieht einen vollen Eimer weg und stellt einen leeren unter den Rebstock. Ihm läuft der Schweiss von der Stirne. Er ist einer der drei Männer mit der strengsten Aufgabe: Als Träger holen sie die Trauben ab, rauf und runter im Rebberg. Kappeler wohnt in Attikon und hilft seit 35 Jahren auf dem Berghof beim Wümmet mit. Seit der Pensionierung hat er mehr Zeit dafür. Kittel trägt er noch den­selben wie früher: auf der Brusttasche ein Swissair-Logo.

Als Lohn ein Bauernbrot und ein paar Flaschen Wein

Auch Hanni Hauser ist schon seit über zehn Jahren dabei. An einem Dorffest sei sie einmal mit Claudines Mann Beni Kindhauser ins Gespräch über Wein und Reben gekommen, seither helfe sie mit. «Beim Wümmet werden meine Kindheitserinnerungen lebendig.» Früher habe sie bei den Grosseltern in Henggart mitgeholfen. Wegen des Lohns macht hier keiner mit. Dass es im November jeweils ein paar Flaschen Wein und ein Bauernbrot gebe, ist aber sehr willkommen.

Die Helferinnen und Helfer trommelt Lukas Kindhauser jeweils per Telefonalarm zusammen. «Bis jetzt hatten wir nie Probleme, genügend Leute zu finden.» Allerdings steige das Durchschnittsalter. «Die Jüngeren, die mitten im Berufsleben stehen, sind heutzutage meist nicht so flexibel.» Je nach Wetterlage müssen die Leute innert Stunden im Rebberg sein.

Mit der Ernte ist Lukas Kindhauser dieses Jahr zufrieden. Er hat vor dem Wümmet den Süssegehalt der Trauben gemessen. «Überraschend gut, nach dem verregneten Frühling.» Die Rebbauern sind dankbar für die ­warmen Wochen im August und September. Der dramatischste Moment dieses Rebjahres war die Frostnacht vom 27. auf den28. April. «Als ich damals zum Rebberg ging, knirschte das gefrorene Gras wie Glas unter den Stiefeln.» Der Schaden im Rebberg der Kindhausers hielt sich aber in Grenzen. Denn man hatte die überzähligen Triebe noch nicht aus den Reben gebrochen. Und der Frost liess genügend gesunde Triebe übrig.

Vor der Kirschessigfliege, der berüchtigten «Kef», blieben die Reben auf dem Berghof bisher weitgehend verschont. «Um diese Fliege wird viel Aufhebens gemacht», sagt Kindhauser. Ausfälle, Schädlinge, Krankheiten, das habe es doch auch früher schon gegeben. Für die Muscat-Oliver-Trauben sind Rehe und Dachse aus dem nahen Wald die grösste Gefahr: Weil sie so süss sind, knabbern die Tiere diese Sorte besonders gerne ab.

Seit 2012 keltert Lukas Kindhauser den Wein selbst auf dem Hof. Er ist stolz, dass sein Riesling-Silvaner kürzlich an einer Degustation erstmals mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden ist. Kindhauser wird am Abend mit einer Maschine die Trauben von ihren Zweiglein trennen, sie dann einige Stunden ruhen lassen, damit die Mus­cat-Oliver-Trauben ihren Geschmack entfalten können, und dann in der Nacht auspressen. Die Traubensorte ist noch nicht sehr bekannt. «Wir sind die Ersten, die sie im Kanton Zürich angebaut haben», sagt Kindhauser.

Zvieri mit Zwetschgenkuchen

Unterdessen sitzen die Wümmerinnen und Wümmer an einem Tisch auf dem Hofplatz, auf dem ein selbst gebackener Zwetschgenkuchen steht. Zeit für den Zvieri und ein paar Geschichten: Der Wümmet sei lange nicht immer so angenehm wie heute, bei strahlendem Sonnenschein. Die Helfer erzählen von Nebel, Kälte und klammen Fingern. Und das Herauslesen der faulen Trauben aus den Rotweinsorten, das brauche jeweils viel Geduld. Wer weiss, was noch alles passiert, bis die drei Hektaren Reben auf dem Berghof dieses Jahr alle ab­gelesen sind. Die 20 Aren Muscat Oliver bei Sonnenschein waren jedenfalls ein schöner Nachmittagsspaziergang zum Aufwärmen. (Landbote)