Turner geniessen beste Bedingungen

Beim Weitsprung geht es hoch zu und her, wenn die jungen Turner aus Trasadingen SH an der Reihe sind. Eine Gruppe steht direkt beim Absprung und feuert ihre Vereinsmitglieder frenetisch an. "Hopphopphopp!", schallt es aus einem Dutzend Kehlen über die Wiesen. Es ist ein Bild, dass am Samstag, dem ersten grossen Wettkampftag, überall zu sehen war: Die Athleten werden von ihren Teams zu Höchstleistungen angetrieben.

Schon die Organisation des Kantonalturnfests im Tösstal war eine Teamleistung. Hunderte haben beim Aufbau freiwillig mitgeholfen. Und das Resultat ihrer ehrenamtlichen Arbeit kann sich sehen lassen: Auf dem weitläufigen Gelände messen sich Turnerinnen und Turner in allen möglichen Disziplinen bei besten Bedingungen. Die Rückmeldungen von Turnvereinen auf dem Gelände sind unisono positiv. "Es ist alles sehr gut organisiert", sagt etwa Marc Bachofner, Oberturner vom TV Effretikon. Besonders freut ihn, dass sämtliche Sportanlagen nahe beieinander liegen und so rasch erreichbar sind. Auffällig sei zudem die Liebe zum Detail bei der Dekoration des Geländes. Überall sind Blumen zu sehen, beliebt sind vor allem auch die Wasserbrunnen aus Holz, um sich abzukühlen. Einige nutzen dafür auch die nahe Töss und springen sogar mit ihren Vereinstrikots in den Fluss.

Auch die Organisatoren ziehen am Samstagnachmittag eine erste erfreuliche Zwischenbilanz. "Es ist schlicht der Hammer", sagt OK-Präsident Hans-Peter Meier. Schon an den Festgottesdienst seien 400 Personen gekommen. An der Schlagernacht vom Donnerstagabend waren es rund 2000 Personen und auch die Eröffnungsfeier am Freitagabend verfolgten circa 1700 Personen. Er spüre eine grosse Begeisterung, sagt Meier weiter. Das Gewitter am Donnerstagabend sei eine gute Hauptprobe gewesen, falls das Wetter umschlagen sollte. Bislang sieht es allerdings keineswegs danach aus. Auch am Sonntag sind die Bedingungen ideal: Sonnenschein und circa 26 Grad.

Auf dem Gelände anzutreffen ist zudem ein äusserst zufriedener Frank Günthardt. Er ist Präsident des Zürcher Turnverbands und antwortet auf die Frage, wie es ihm gehe mit einem Wort: "Sensationell!" Wie der Verband hier im Tösstal empfangen werde, das übersteige jede Gastfreundschaft. Die Zusammenarbeit sei sehr gut.

Viele Vereine sind mit grossen Delegationen ins Tösstal gereist, so auch der TV Wiesendangen. Rund 60 Kinder sind am Samstag am Start. "Der Vereinswettkampf ist besonders schön", sagt Hauptleiter Yanik Modalek. "Wer ein Turnfest so kennen lernt, der bleibt immer Turner." Und dann will Modalek in der Zeitung unbedingt noch erwähnt haben, dass der TV Wiesendangen der beste Verein sei. Aber das würden am Kantonalturnfest bestimmt alle Turnvereine von sich selber behaupten. Zumindest bevor die Ranglisten definitiv erstellt sind. Bis es soweit ist, dauert es noch. Das Turnfest endet erst am 25. Juni. Rund 13 000 Turnerinnen und Turner nehmen am Anlass insgesamt teil.