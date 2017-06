Übernachten im Kartonhaus für Slumkinder in Peru

«Nacht ohne Dach» – der Name ist Programm: Heute verbringen Jugendliche eine Nacht auf dem Marktplatz bei Migros und Coop in Bassersdorf. Speziell am Event ist, dass die rund 90 Kinder der JuKi (Junge Kirche) und ihre Leiter sich selber eine Behausung aus Karton bauen und in Schlafsäcken auf dem harten Boden schlafen. Damit wollen sie die Öffentlichkeit auf die ärmlichen Verhältnisse von Slumkindern aufmerksam machen.

Gleichzeitig wollen sie am eigenen Leib erfahren, was es heisst, kein richtiges Dach über dem Kopf zu haben. Es sei ihr bewusst, dass sie die tägliche Situation aus dem Slum nur für eine Nacht nachstellten und dann wieder ins warme Bett sinken könnten, meint Andrea Meier. «Ich glaube aber dennoch, dass sich die Kinder mit der Aktion bewusst werden, wie schön und luxuriös wir es im Vergleich haben.»

Projekt bewährt sich

Organisiert wird der Anlass von den Jugendarbeitenden der evangelisch-reformierten Kirche Bassersdorf-Nürensdorf, Brütten, Illnau-Effretikon, Lindau und Volketswil. Bereits vor einem Jahr wurde das gleiche Projekt in Effretikon durchgeführt und war ein Erfolg. «Rund 12 000 Franken kamen damals zusammen», sagt Andrea Meier aus Brütten. Sie ist Jugendarbeiterin in der Kirchgemeinde Bassersdorf-Nürensdorf und hat beim diesjährigen Anlass zusammen mit Sandra Riklin aus Bassersdorf die Federführung.

Das pfannenfertige Projekt haben die Veranstalterinnen auch diesmal von TearFund, einer christlichen Entwicklungs- und Nothilfeorganisation mit Sitz in Zürich, übernommen. Die Organisation setzt sich seit über 30 Jahren für Familien in Not im Globalen Süden ein. Die Veranstalter erhalten von TearFund ein Konzept, Flyers, Posters und Infomaterial. «Wie wir das Ganze umsetzen, ist uns jedoch frei gestellt», sagt Meier.

Für einmal ohne Handy sein

TearFund arbeitet mit der peruanischen Hilfsorganisation Agape zusammen, die das Spendengeld vor Ort gezielt einsetzt und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Konkret sollen Kinder, die in den Armenvierteln vom Morgen bis zum Abend auf sich alleine gestellt sind, mit ganzheitlichen Betreuungsprojekten aufgefangen werden. «Die Gefahr, dass sie sonst auf der Strasse landen, Drogen oder Alkohol konsumieren oder sich kriminellen Banden anschliessen, ist gross», sagt Sandra Riklin.

Die Jugendlichen und ihre Leiter werden am Anlass selber fürs Projekt sammeln. Eine Bar mit alkoholfreien Cocktails sowie der Auftritt der «roundabout», die Streetdance-Gruppe Basi-Nüeri, sollen die Besucher ausserdem zum Spenden animieren. Seit geraumer Zeit sind die Kinder aber auch daran, private Sponsoren zu suchen und auf diesem Weg zusätzlich einen Batzen für die Slumkinder in Peru zusammenzubringen.

«Die Sponsoren rekrutieren sich hauptsächlich aus Verwandten und Bekannten der Kinder», sagt Meier. «Sie bekommen zum Beispiel Geld, wenn sie für einmal aufs Handy oder Süsses verzichten, den Rasen mähen oder die Nägel nicht kauen.» Das Material für die Kartonhäuser haben die Organisatorinnen von verschiedenen Läden und Firmen gratis erhalten. Am Sonntagmorgen um acht Uhr muss der Platz geräumt und sauber geputzt sein. Den Abschluss wird ein gemeinsamer Gottesdienst um 10.30 Uhr in der reformierten Kirche Bassersdorf machen. (Zürcher Unterländer)