Verdacht auf Schleichwerbung

Der Regionalfernsehsender Tele Top mit Sitz in Winterthur hat diese Woche ein Schwerpunktthema. Im Magazin Top Fokus schaut die Redaktion von Montag bis Freitag jeweils vier Minuten lang hinter die Kulissen des Hotels Banana City beim Hauptbahnhof. Das Hotel wird dabei als «eines der schönsten Gebäude der Stadt» bezeichnet, die erste Folge am Montag brachte den Zuschauern den Receptionsdienst näher, beinahe gänzlich im O-Ton. Was am Montag verschwiegen wurde: Fernsehsender und Hotel gehören näher zusammen, als es dem Zuschauer lieb sein kann.

Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Tele Top AG ist der bekannte Winterthurer Günter Heuberger. Das Hotel Banana City wiederum gehört der Immobilienfirma Siska Heuberger Holding AG. Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident: Günter Heuberger.

Angestellte als Schauspieler

Dass Heubergers Sender in einem redaktionellen Beitrag derart intensiv und wohlwollend über Heubergers Hotel berichtet, stösst dem bekannten Medienwissenschaftler Roger Blum sauer auf. Auf Anfrage bezeichnet er die mehrteilige Reportage als «mehrfach problematisch». Die Sendung sei «absolut unkritisch, eher ein Werbefilm», in dem Heubergers Angestellte «als Schauspieler» auftreten würden.

Blum ist der Meinung, dass eine Beanstandung beim Ombudsmann für Privatfernsehsender und danach eine Beschwerde bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI wegen einer sogenannt unentgeltlichen Schleichwerbung denkbar wäre. Die UBI ist der Bundesverwaltung angegliedert, überwacht den redaktionellen Inhalt privater Fernsehstationen und kann Massnahmen gegen sie ergreifen.

Günter Heuberger selber weist die Vorwürfe zurück. Seine Redaktion habe unabhängig von ihm über den Sendungsinhalt entschieden, sagte er gestern auf Anfrage. «Dennoch hat die Redaktion von Anfang an geplant, aus Transparenzgründen im Anschluss an die letzte Top Fokus-Folge einen Hinweis zu platzieren, dass die Top-Medien und die Siska im gleichen Besitz sind.»

«In aller Deutlichkeit», so Heuberger, halte er fest: «Es gibt keine Geschäftsinteressen von mir, die mit den journalistischen Standards der Qualitätssicherung vermischt werden.»

Bakom will nachhaken

Ob der einmalige Transparenz-Hinweis am Ende der Themen-Woche journalistische Standards befriedigt, darf aber bezweifelt werden. Zweifel an der Lauterkeit der Beiträge hat indes auch das Bundesamt für Kommunikation Bakom. In den nächsten Tagen will das Bakom in Winterthur weitere Informationen zu den Hintergründen der Berichterstattung einholen und dem Verdacht der Schleichwerbung nachgehen. Das Bakom hat in der Schweiz die Oberaufsicht über konzessionierte Fernsehsender.

Zu diesen gehört auch Tele Top, der Sender erhält seit 2008 jährlich Gebührengelder von knapp zwei Millionen Franken.

Heuberger betont, das Bakom habe in den bisherigen Kontrollberichten mehrfach das Qualitätssicherungssystem der Top-Medien, zu denen auch Radio Top gehört, mit Bestnoten bewertet. «In Mitarbeiterbefragungen wurde regelmässig die Unabhängigkeit der Redaktionen von Radio Top und Tele Top positiv hervorgehoben.»

Die Sendung Top Fokus berichtet noch bis am Freitag über das Banana City-Hotel, jeweils um 18.20 Uhr und mit stündlicher Wiederholung. (Der Landbote)