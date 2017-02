Verwaltung sucht neue Nachbarn

Es hört sich feudal an: Die Gemeinde Altikon preist via Inserat auf seiner Website eine Wohnung «im Schloss» an. Königlich ist dann auch die Fläche von 145 Quadratmetern, die sich auf viereinhalb Zimmer verteilt. Die Wohnung liegt im Dachgeschoss, die Gemeindeverwaltung ist im Erdgeschoss zu Hause.

«Nur wenige Interessenten»

Laut Gemeindeschreiber Peter Kägi ist die Nachfrage aber klein: «Es gab nur wenige Interessenten.» Das Inserat ist bereits seit dem 2. November auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet, zusätzlich ist die Wohnung auf Wohnungsplattformen im Internet ausgeschrieben. Ein Manko sei der Preis, sagt Kägi. Mit 2400 Franken pro Monat liegt die Miete im regionalen Vergleich über dem Durchschnitt. Ausserdem hat die Wohnung keinen Balkon.

Gemeindepräsident Jörg Schönenberger kann sich auch nicht erklären, weshalb es derzeit mit der Mietersuche hapert: «Sonst haben wir die Wohnung immer schnell wieder vermieten können.» Noch hat die Gemeinde ein wenig Zeit, der aktuelle Mieter zieht erst auf Ende März aus.

Der Name «im Schloss» spielt auf den Standort des Gebäudes an. Bis 1791 stand an der Stelle, wo heute das Landhaus steht, ein Schloss. Dieses gehörte ursprünglich «Angehörigen des ­kyburgischen Ministerialengeschlechts der Herren von Altilincon», wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt. Von diesem Geschlecht habe die Gemeinde das Wappen übernommen.

Das Landhaus wurde in den vergangenen 150 Jahren als Schulhaus und Kindergarten genutzt. 2002 wurde es komplett saniert. Der Kanton hat das «Schloss» ausserdem Ende der Siebzigerjahre als regionales Denkmalschutzobjekt in sein Inventar aufgenommen.

Laubehuus auf gutem Weg

Eine weitere Gemeindewohnung (3½ Zimmer) entsteht derzeit im Dachgeschoss der Liegenschaft Laubehuus. Dort gehen die Bauarbeiten laut Schönenberger gut voran: «Die Fassade und Fenster sind saniert, nun haben die Bauarbeiter mit der Isolierung des Daches begonnen.» Voraussichtliches Bauende ist im Frühling. «Wenn wir die Wohnung auf den 1. Juni vermieten können, wäre das super», sagt Schönenberger.

Es ist ein versöhnliches Ende einer Sanierung, die etwas holprig begann. An der Gemeindeversammlung vom 2. Januar 2016 war der Baukredit in Höhe von 758 000 Franken zwar traktandiert, musste aber wieder gestrichen werden. Er überschritt die Kreditlimite von 750 000 Franken knapp, eine Urnenabstimmung musste her. Der Verfahrensfehler wurde damals erst kurz vor Versammlungsbeginn entdeckt. Diese wurde Ende Februar 2016 durchgeführt und der Kredit mit 182 zu 147 Stimmen angenommen. (Landbote)