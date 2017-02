«Geteilt in Schaffhausen», «Geteilt in Konstanz», «Geteilt in Bern», so lauten die Kommentare unter einem privaten Suchaufruf, der heute Morgen auf Facebook veröffentlicht wurde. Innert Stunden verbreitete sich die Meldung, dass eine Jugendliche aus Aadorf vermisst wird, in der ganzen digitalen Schweiz. Knapp 800-mal war der Post mit Bild und Beschreibung des Mädchens bis Montagnachmittag geteilt worden. Diese Zahl stieg auch noch, als der Urheber in den Kommentaren längst Entwarnung gegeben hatte: Die Vermisste war wohlbehalten gefunden. Sehen konnte das aber nur, wer sich durch die rund 60 Kommentare unter dem Aufruf las.

Foto verschwindet nie mehr

Auch bei der Kantonspolizei Thurgau war eine Vermisstmeldung eingegangen. Von der eigenständigen Suche über Facebook ist man dort wenig begeistert: «Helfen wollen ist nicht falsch, aber man muss sich genau überlegen, was man ins Internet stellt», sagt Mediensprecher Matthias Graf. Das Sprichwort «Was im Netz ist, ist im Netz» gelte noch immer. Auch wenn der Urheber den ursprünglichen Aufruf lösche, werde das hundertfach geteilte Foto nicht aus dem Internet verschwinden. Verboten ist die Suche auf sozialen Medien nicht, es können aber Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Laut Graf soll man die Fahndung in erster Linie der Polizei überlassen. Diese habe viele Möglichkeiten und würde eine allfällig öffentliche Suche genau abwägen. ()