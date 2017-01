Was man lesend alles erleben kann: Alles

Für die Kunst hat Winterthur den Kunstverein, für die klassische Musik das Musikkollegium. Und für die Literatur die Literarische Vereinigung (LVW). Die Literatur, die materiell bescheidenste der Künste, braucht keinen Museumstempel und kein Orchester, ihre Bühne ist die Vorstellungskraft. Die vor hundert Jahren gegründete LVW galt bis in die 1990er-Jahre hinein praktisch als Synonym für das literarische Leben der Stadt, mit über vierhundert Mitgliedern. Rund zweihundert sind es heute noch, Tendenz sinkend, die Zahl der Konkurrenzangebote ist gestiegen. Doch die Lesungen in der Coalmine sind in der Regel sehr gut besucht, was in der Vergangenheit, trotz prominenter Gäste, durchaus nicht immer der Fall war.

Festhalten an der klassischen Wasserglaslesung

Der Geist der Gründer – Konzentration auf die Literatur, ohne «Eventbombast» – ist bis heute lebendig. Dafür bürgt die klassische Form der Lesung, an der eisern festgehalten wird: «1 AutorIn. 1 Publikum. 1 Glas Wasser.» So kann man es im reichhaltigen Band «Informierter Eigensinn. Die Literarische Vereinigung 1917-2017» nachlesen, der als Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur im Zürcher Chronos-Verlag erscheint. Den Kern bildet eine von der Germanistin Ute Kröger verfasste Geschichte der Vereinigung – es ist die erste überhaupt.

Minutiös zeichnet Kröger die Entwicklung nach, chronologisch nach Präsidentschaft geordnet. Zwischen konservativem Bewahren und dem Wagnis des Neuen, zwischen «Geist und Masse», Qualität und Publikumserwartungen musste dieser Klub der Literaturfans seinen Kurs finden. Kröger schildert das sehr lebendig und belegt es mit Beispielen aus dem Archiv. Gegründet wurde die LVW am 1. Mai 1917, federführend waren der Schriftsteller Hans Reinhart – Sohn des Winterthurer Industriellen und Mäzens Theodor Reinhart – und Rudolf Hunziker, Prorektor der Kantonsschule. Mit im Boot bei der konstitutionellen Sitzung im Gasthof «Zum Löwen» war auch der Buchhändler Adolf Vogel. Seine Buchhandlung bildete dann über Jahrzehnte «die Basis» der LVW, im dazugehörigen Verlag erschienen ihre Publikationen, während die Präsidenten bis 1990 immer Lehrer an der Kantonsschule waren.

Der «heilige» Ernst des Feuilleton-Redaktors

Kröger stellt auch Bezüge zur grossen Geschichte her und bietet so einen farbigen Zeitspiegel. Aus manchen Zeugnissen spricht der Geist einer vergangenen Epoche. Mit einem «heiligen» Ernst, der aus heutiger Sicht befremdet, kommentierte etwa der «Landbote» das Programm der Saison 1949/50, noch bevor es definitiv feststand. Feuilleton-Redaktor Franz Bäschlin hatte davon Wind bekommen und kritisierte die geringe Anzahl an Schweizer Autoren – zwei waren es, um genau zu sein. In seinen Augen war das «geistiger Hochmut».

Acht Jahre später musste sich der Winterthurer Lyriker Walter Gross von Bäschlin öffentlich massregeln lassen, weil er es gewagt hatte, die finanzielle Situation junger Dichter zu beklagen; von «Hungerhonoraren» sprach Gross in seiner Einleitung zur Lesung der Lyrikerin Erika Burkart, zudem fehle das Echo in den Medien. In den Augen des Redaktors war der Anspruch des Dichters, vom Schreiben leben zu können, ein Skandal, denn eine Gabe mache man nicht zu Geld. Immer wieder wird die Zurückhaltung bei neuen Entwicklungen spürbar, so etwa 1964 eine Skepsis gegenüber «Blechtrommelwirbeln». Auch bei Robert Musil, der 1940 aus seinem grossen Roman «Der Mann ohne Eigenschaften» las, blieb das Publikum reserviert, trotzdem fand der Dichter für Winterthur lobende, wohl auch ironisch gemeinte Worte: Es sei eine «in ihrer Art grossartige Kleinstadt».

Das Buch ist eine Fundgrube und ein Spiegel des literarischen Lebens der Stadt. Eingestreut sind Erinnerungen an prägende Figuren, Kurzporträts von Mitgliedern und oft witzige Einträge der Autoren und Autorinnen im Gästebuch. Bei der Durchsicht der Liste aller Lesenden am Ende des Buches müssen Literaturfans ins Träumen kommen. Rilke, Thomas Mann, Ernst Jandl, Uwe Johnson und Max Frisch, Mani Matter, Martin Walser, Herta Müller, Friederike Mayröcker und Terézia Mora waren da, um nur ein paar zu nennen; bis 2001 wurde an wechselnden Orten gelesen, oft im Alten Stadthaussaal, seither regelmässig in der Coalmine im Volkarthaus, die mit ihrer Suhrkamp-Bücherwand – zurückgehend auf die frühere Verlags-Beteiligung der Familie Reinhart – die ideale Kulisse bildet. In den 1960er- und 1970er-Jahren gab es auch noch Vorträge, etwa von den Philosophen Hans-Georg Gadamer, Ernst Bloch und Max Horkheimer, Geistesgrössen des 20. Jahrhunderts.

Bis heute ohne städtische Subventionen

Auch wenn die alten Fotos es nahe legen und die Präsidenten bis vor kurzem ohne Ausnahme tatsächlich männlich waren: «Die LVW war nie ein Männerklub», schreibt Kröger, Frauen hätten den Verein von Anfang an mitgetragen. Seit den 1960er Jahren ist auch die Mehrzahl der Mitglieder weiblich. Der achtköpfige Vorstand arbeitet ehrenamtlich, das Präsidium haben derzeit Lisa Briner und Barbara Tribelhorn (als Nachfolgerin von HansJoerg Diener) inne. Als sich Ende der 1950er-Jahre die vermögenden Mitglieder rar machten, wurde ein Subventionsgesuch an Stadt und Kanton gestellt – erfolglos; bei der Stadt befürchtete man einen «Präzedenzfall». Bis heute finanziert sich die LVW in erster Linie aus Mitgliederbeiträgen und Eintritten; seit 2008 federt die Stadt den jährlichen Fehlbetrag mit einer Defizitgarantie von einigen tausend Franken ab. Die Honorare für die Lesenden betragen durchschnittlich 700 bis 800 Franken – das sind keine «Hungerhonorare» mehr, aber reich wird man damit auch nicht.

Neben den Einträgen im Gästebuch ist die Sicht der Schreibenden auf das Lesegeschäft durch einen heiteren Beitrag von Peter Stamm vertreten. In fast 1350 Lesungen während 17 Jahren hat der Winterthuer Schriftsteller so einiges erlebt, da kam es auch einmal vor, dass er während des Vorlesens beinahe eingeschlafen wäre. Im günstigeren Fall, schreibt Stamm, werde während der Lesung «die Welt des Textes lebendig». Das klappe jedoch nicht immer. Das Publikum sei ebenfalls gefordert, als Lesender spüre man die «Wellen der Aufmerksamkeit, der steigenden Spannung und Entspannung und am Ende der Erlösung». Damit ist es also verbürgt: Zuhören ist kreativ. Und überhaupt: Wer liest, ist privilegiert, denn, so Stamm, alles werde mit der Zeit langweilig, nur das Lesen nicht. So ist für ihn auch klar, dass wer liest, nicht etwa das Leben verpasst. Im Gegenteil, Lesen sei Leben. Denn lesend kann man nicht nur alles Mögliche erleben. Sondern auch das Unmögliche. (Der Landbote)