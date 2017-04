Wer dabei sein will, muss erst mithelfen

Bis 10'000 Besucher erwartet

Osterrennen Fehraltorf

Die Pferderennen in der Pferdesportanlage Barmatt in Fehraltorf sind in der ganzen Region bekannt. An schönen Tagen werden bis zu 10 000 Besucher erwartet. Am kommenden Sonntag starten sie mit vier Trab-, drei Galopp- und einem Hürdenrennen. Auch wird das bei Kindern beliebte Ponytrabrennen ausgetragen. Für diesen Tag können die Einwohner von Fehraltorf Gratiseintritte in der Bibliothek beziehen.



Am zweiten Renntag, am Ostermontag, 17. April, zählen ein Galopprennen, ein gut dotiertes Trabrennen sowie ein Hürdenrennen zu den Höhepunkten.

Die Preissummen der Rennen bewegen sich zwischen 6000 und 15 000 Franken, wobei der höchste Preis von der Gemeinde Fehraltorf gestiftet wird. Auch die Effretiker Eurodrink AG, deren Geschäftsführer der ehemalige BDP-Gemeinderat Hans-Jörg Gehri ist, stiftet einen Preis: den Aqui-Preis, ein Trabrennen über 2425 Meter . Die ersten Springprüfungen und Rennen fanden im Brand statt, einem Areal zwischen Fehraltorf und Illnau. Erst seit 1943 werden die Osterrennen auf dem heutigen Rennplatz ausgetragen.



